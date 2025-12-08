Qué esperar de las nominaciones a los Globos de Oro

Por Choire Sicha, CNN

Se espera que las películas y series sobre la ansiedad y el miedo lideren los premios cuando se anuncien las nominaciones a los Globos de Oro este lunes.

“One Battle After Another” es considerada por los expertos en premios como la principal contendiente, y se espera que reciba nominaciones por actuación, dirección y guion. Esta película, protagonizada por Leonardo DiCaprio en uno de sus papeles más brillantemente despreocupados como un revolucionario desventurado que se ve envuelto en pesadillas políticas, rodeado de mujeres fabulosas, poderosas y problemáticas, está actualmente disponible en streaming a precios de entradas de cine. Volverá a algunos cines IMAX el 11 de diciembre por una semana; quedan pocas entradas.

Se espera que la hermosa película de Joachim Trier, “Sentimental Value”, también reciba un amplio reconocimiento. Esta cinta sigue la relación entre una actriz angustiada y propensa al pánico y su insensible padre, un director de cine, además de la vida en la casa familiar. Además de una actuación increíble de Renate Reinsve en el papel principal, la película cuenta con Elle Fanning, quien interpreta de manera impecable a una actriz estadounidense llevada al límite de su comodidad y talento.

Parece que fue hace una eternidad, pero “Sinners” se estrenó apenas en abril y los votantes deberían recordar su momento cultural y éxito en taquilla. El éxito de Ryan Coogler, que mezcla las leyes Jim Crow con vampiros, combinó de manera ingeniosa los horrores de lo sobrenatural con los horrores muy humanos.

También se espera que “Hamnet” y “Wicked: For Good” obtengan buenas nominaciones.

Por supuesto, los padres esperarán nominaciones para “KPop Demon Hunters”, la banda sonora de sus vidas desde que el megaéxito se estrenó en Netflix hace apenas (¡increíble pero cierto!) en junio.

Si hay una actriz que debería ser reconocida con todos los premios disponibles como el verdadero símbolo de nuestra era de la aprensión es el aterrador rostro de bruja-payaso de la tía Gladys en “Weapons”.

(“One Battle After Another”, “Weapons” y “Sinners” son producidas, coproducidas y/o distribuidas por Warner Bros. Pictures, que actualmente comparte empresa matriz con CNN).

Las nominaciones televisivas de los Globos de Oro, a medida que cada año mezclamos más “qué es televisión y qué es cine”, tienen solo un poco menos de peso y carga.

Se espera que tanto “Severance”, el inquietante tributo a lo terrible que es tener que trabajar, como “Adolescence”, el megaéxito de Netflix sobre un adolescente acusado de asesinato, sean reconocidas.

“Pluribus”, “The Last of Us” y “The Pitt”, todas series sumamente estresantes y apocalípticas a su manera, especialmente en lo que respecta al grave estado del sistema de salud estadounidense, también deberían tener buenos resultados.

Favoritas habituales de las premiaciones como “The White Lotus”, “The Bear” y “Only Murders in the Building” se espera que reciban múltiples nominaciones, lo que idealmente le daría a Parker Posey la oportunidad de lucir algo totalmente desquiciado en la ceremonia.

La entrega de los Globos de Oro, presentada por Nikki Glaser, se celebrará el domingo 11 de enero de 2026. Las nominaciones se anunciarán a partir de las 8 a.m. hora de Miami este lunes 8 de diciembre de 2025.

