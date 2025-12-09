Allanan la Asociación del Fútbol Argentino y 30 clubes en una investigación por presunto lavado de dinero

Por Agustín Millic, CNN en Español

Un juez argentino ordenó el allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de más de 30 clubes de fútbol en forma simultánea, confirmó a CNN una fuente policial. La orden fue dictada por el juez federal Luis Armella en una causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero por parte de la financiera “Sur Finanzas”, uno de los principales auspiciantes de la casa rectora del fútbol argentino.

CNN contactó a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, para pedir comentarios y aun espera una respuesta.

La empresa Sur Finanzas expresó días atrás en un comunicado oficial que todos los servicios que presta se realizan en cumplimiento de la normativa vigente y habló de “acusaciones infundadas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.