Cómo los ricos y poderosos compiten por el indulto de Trump

El presidente Donald Trump está asumiendo un papel cada vez más personal en el proceso de clemencia del Gobierno, otorgando indultos con una frecuencia histórica para ayudar a sus aliados y promover sus propios reclamos políticos.

Las acciones de indulto han llegado tan abruptamente en ciertos casos que sorprendieron incluso a algunos cercanos al presidente, como un trío de recientes concesiones de clemencia a un congresista demócrata, un ejecutivo acusado por el propio Departamento de Justicia de Trump y un expresidente de Honduras condenado por delitos de narcotráfico.

Trump ha indultado o conmutado casi 1.600 sentencias este año, incluidos cientos de personas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, así como una serie de políticos deshonrados, estafadores de cuello blanco y otras figuras bien conectadas.

El ritmo de concesión de clemencia hasta la fecha ha superado con creces el de cualquier administración anterior y ha trastocado un sistema dentro del Departamento de Justicia en el que los presidentes confiaron durante décadas para examinar cuidadosamente a los solicitantes y entregar recomendaciones periódicas de indulto a la Casa Blanca.

En cambio, Trump y sus principales asesores han establecido un canal mucho más ad hoc que con frecuencia privilegia a quienes comparten las creencias políticas o el círculo social del presidente, y que pueden argumentar directamente que ellos también fueron el objetivo de una administración Biden “utilizada como arma”, según entrevistas con media docena de personas familiarizadas con el proceso de indulto.

“Este es el poder que él ama”, dijo una de las personas. “Él lo hace. Él decide, y está hecho”.

Entre los indultos que Trump ordenó personalmente se encuentran sus tres medidas más recientes: la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de una condena de 45 años de prisión y el indulto del representante demócrata Henry Cuellar y del empresario Tim Leiweke.

Estas decisiones se produjeron después de que aliados cercanos solicitaran a Trump en su nombre, según fuentes familiarizadas con el asunto, argumentando en cada caso que habían sido perseguidos con excesivo celo por los fiscales de la era Biden.

“Era el presidente del país, y básicamente decían que era narcotraficante porque era el presidente del país”, dijo el presidente sobre Hernández, cuyo caso había sido destacado por Roger Stone, aliado de Trump desde hace mucho tiempo, y el exrepresentante republicano Matt Gaetz. “Y decían que era una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”.

Desde que regresó al cargo, el uso expansivo que Trump ha hecho de sus poderes de indulto le ha proporcionado otra poderosa vía para ejercer influencia sobre un sistema de justicia que ha remodelado drásticamente apenas un año después de ser condenado por docenas de delitos graves.

Las acciones de Trump también ponen de relieve hasta qué punto ha buscado en su segundo mandato aprovechar al máximo los recursos del Gobierno para lograr sus objetivos políticos y personales, con poco respeto por los precedentes.

Durante su primer Gobierno, Trump otorgó solo 238 indultos y conmutaciones, la mayoría de los cuales se produjeron durante sus frenéticos últimos días en el cargo. Pero esta vez, la Casa Blanca se ha esforzado por convertir los indultos en una parte clave de su agenda.

La iniciativa ha sido gestionada por un pequeño grupo de asesores y colaboradores de alto rango, entre los que se encuentran el asesor especial de la Casa Blanca David Warrington, la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el fiscal federal Ed Martin, según informaron fuentes cercanas al asunto.

La mayoría de los casos son estudiados inicialmente por Warrington, en coordinación con Martin y el Departamento de Justicia, quienes luego remiten a Wiles los candidatos seleccionados para su revisión.

Posteriormente, Warrington y Wiles le entregan a Trump sus propuestas de indulto para que pueda tomar una decisión final, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

Los asesores principales de Trump han buscado emitir esos indultos a intervalos regulares, según dos de las personas familiarizadas con el asunto, incluso cerca de días festivos como Pascua, Acción de Gracias y Navidad.

En la gran mayoría de los casos, hay un único punto en común: las personas indultadas fueron procesadas durante la administración Biden, a quienes es otorgó el indulto solo unos meses después de sus condenas, a pesar de las normas del Departamento de Justicia vigentes desde hace tiempo que se supone que limitan este beneficio a quienes terminaron de cumplir sus condenas hace más de cinco años.

El indulto otorgado por Trump el día de la toma de posesión a los alborotadores del Capitolio del 6 de enero anuló instantáneamente años de trabajo de los fiscales federales. De los otros 89 indultos o conmutaciones que Trump ha firmado desde entonces, más de dos tercios cubrieron a personas condenadas durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Ese enfoque representa un cambio radical respecto del tradicional empleado por administraciones anteriores, que normalmente incluía someter al candidato al indulto a una investigación exhaustiva y a una investigación del FBI, además de consultar, si era necesario, con los fiscales sobre su caso.

“Es realmente impactante ver con qué rapidez y, aparentemente, desconsideradamente, esta administración está desentrañando algunos de esos importantes procesos judiciales”, dijo Liz Oyer, quien se desempeñó como abogada de indultos durante la administración Biden antes de ser despedida a principios de este año.

La Casa Blanca defendió la decisión de Trump, calificándola de acorde con su autoridad para otorgar clemencia a quien considere merecedor, aunque también criticó las decisiones de Biden al final de su mandato de indultar a su hijo, Hunter, y conmutar las sentencias de la mayoría de los reclusos condenados a muerte a nivel federal, dándoles en su lugar cadena perpetua sin libertad condicional.

“El presidente Trump ha ejercido su autoridad constitucional para otorgar indultos y conmutaciones de penas a diversas personas”, dijo la portavoz Abigail Jackson en un comunicado, y agregó que los de Biden son “los únicos indultos que cualquiera debería criticar”.

La intensificación del ritmo y el enfoque en las condenas recientes ha impulsado un auge de lobbystas para obtener indultos, mediante el cual gente adinerada contrata a figuras del mundo de Trump con la esperanza de llevar su caso al frente de la fila.

La Casa Blanca ha intentado desalentar esta práctica, incluso suspendiendo sus indultos a principios de esta primavera, tras informes de que algunos representantes cobraban millones de dólares a sus clientes por presionar a la administración.

El funcionario de la Casa Blanca advirtió que “cualquiera que gaste dinero para presionar a favor de un indulto está malgastando sus fondos”.

Aún así, el negocio ha seguido creciendo, dijeron dos personas familiarizadas con el proceso.

Pocos candidatos, si es que hay alguno, se seleccionan únicamente a través del proceso oficial de solicitud de la oficina de indultos, según las fuentes.

En cambio, cabilderos y abogados vinculados a Trump han implementado una estrategia que incluye enviar la solicitud directamente a Martin, Warrington u otros asesores de alto rango de Trump, reclutar a aliados del presidente —como el profesor jubilado de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz— para que sirvan como referencias de carácter y argumentar que su cliente fue tratado tan injustamente como Trump cree.

“Hay puntos de acceso”, dijo Robert Ray, quien formó parte del equipo legal de Trump durante su primer juicio político. “Es como ser admitido en Harvard… Alguien en las oficinas de admisión debe prestar atención y estar dispuesto a revisar todas las solicitudes de personas con calificaciones similares”.

Ray ahora está haciendo lobby para obtener un indulto en nombre del propietario de un club de striptease de Nueva York y editor de periódicos Selim Zherka, quien se declaró culpable de cargos de fraude bancario y fiscal en 2015, y que ahora sostiene que fue perseguido al menos en parte porque era un miembro abierto del movimiento Tea Party.

“Esperamos que este argumento, sobre el uso del Gobierno como arma, le resulte atractivo a este presidente en particular”, dijo Ray. “Creo que apreciaría el punto que intentamos plantear”.

Aun así, aunque la Casa Blanca ha intentado imponer su propia estructura al proceso de indultos, Trump la ha eludido en varias ocasiones para otorgarlos por capricho.

Estas decisiones suelen surgir a petición de algún amigo o tras interesarse por algún caso que conoció en redes sociales o televisión, según explicó el alto funcionario de la Casa Blanca.

“Trump también tiene pleno poder de clemencia, y la gente acudirá a él para pedirle que considere un indulto o leerá algo y decidirá seguir adelante”, indicó la fuente, quien agregó que los funcionarios de Wiles, Warrington y el Departamento de Justicia están entonces a cargo de ejecutar el indulto.

Ese fue el caso la semana pasada con Hernández, Cuellar y Leiweke, según fuentes cercanas. El indulto de Trump al expresidente de Honduras se produjo después de que Stone le enviara una carta escrita por Hernández solicitando clemencia.

“Leí toda la transcripción del juicio y me quedó claro que lo engañaron injustamente”, declaró Stone a CNN, añadiendo que creía que el Gobierno se basó en tergiversaciones y testimonios erróneos. “Cuarenta y cinco años es una sentencia de muerte”.

Trump pronto llegó a la misma conclusión, presentando a Hernández como una víctima de persecución política a pesar de no ofrecer ninguna evidencia nueva para refutar el extenso caso que los fiscales federales construyeron contra un hombre descrito durante su juicio como un actor central en el tráfico mundial de cocaína.

La decisión de liberar a Hernández —quien una vez dijo que iba a “meterles drogas por las narices a los gringos”, según el testimonio de testigos— se produjo la misma semana en que el Gobierno defendía el llamado doble ataque que mató a los sobrevivientes de un barco en el Caribe, argumentando que estaban tratando de entregar drogas a Estados Unidos y, por lo tanto, representaban una amenaza inminente.

En cuanto a Cuellar, Trump había estado al tanto del caso de soborno del legislador demócrata y previamente les había dicho a sus amigos que creía que el Gobierno de Biden estaba tratando al congresista con demasiada dureza, en parte debido a su postura política, según el alto funcionario.

Cuellar se ha descrito como un “demócrata conservador” y ha sido muy crítico con las políticas inmigratorias de Biden.

Y aunque el demócrata de Texas dijo a sus asociados que no solicitó un indulto ni sabía que lo recibiría, una carta que las hijas de Cuellar escribieron a Trump buscando su intervención también jugó un papel en la decisión del presidente, dijo el alto funcionario.

Mientras tanto, el indulto de Trump a Leiweke se produjo después de que el exrepresentante republicano Trey Gowdy defendiera personalmente su caso, según una de las personas familiarizadas con el asunto.

La medida fue notable incluso para los estándares de Trump. Leiweke había sido acusado hace apenas unos meses de manipular el proceso de licitación de un estadio deportivo, lo que significa que el presidente prácticamente anuló la decisión de su propio Departamento de Justicia.

Tras las consecuencias, algunos allegados a Trump han cuestionado en privado la sensatez de esos indultos improvisados.

Les preocupa, en particular, que la liberación de Hernández pueda socavar el argumento general del Gobierno para su creciente ofensiva contra Venezuela, argumentando que está traficando drogas a Estados Unidos, y que la eliminación de los problemas legales de Cuéllar complique los esfuerzos de los republicanos por revertir su escaño el próximo año y mantener el control de la Cámara de Representantes.

“No sé si se consideró esa estrategia de mitad de período”, dijo un aliado de Trump tras las acciones de clemencia.

De hecho, Cuellar presentó rápidamente su solicitud de reelección como demócrata, disipando las especulaciones de que pudiera cambiar de partido.

Y apenas cuatro días después de indultar al legislador de Texas y declarar que la “pesadilla” de Cuellar “finalmente había terminado”, Trump pareció tener algunos arrepentimientos.

“¡Qué falta de LEALTAD!”, se desahogó Trump en una publicación de Truth Social el domingo. “¡La próxima vez, se acabó el Sr. Buen Tipo!”

