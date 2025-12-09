El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, será interpretado por Jim Caviezel en una película

Por Max Saltman, CNN

Jair Bolsonaro estará en los cines.

No literalmente, ya que el expresidente de Brasil aún cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder su reelección en 2022. Pero una nueva película sobre su carrera está en camino, según publicaciones en redes sociales de los hijos de Bolsonaro y otros aliados políticos.

La película, titulada “Dark Horse”, estará protagonizada por Jim Caviezel, el actor y activista conservador estadounidense mejor conocido por interpretar a Jesús en la película de Mel Gibson de 2004, “La Pasión de Cristo”.

Las imágenes de producción publicadas recientemente en la cuenta oficial de Instagram de la película muestran al actor en la piel de Bolsonaro, incluida una publicación que muestra a Caviezel recreando la manifestación de 2018 donde Bolsonaro fue apuñalado durante su campaña electoral.

La noticia de la filmación de la película llega semanas después de que Bolsonaro comenzara a cumplir una condena de prisión por su intento de permanecer en el poder tras perder las elecciones presidenciales de Brasil de 2022. El intento de golpe, que según los investigadores empezó inmediatamente después de perder su reelección, culminó en un motín similar al del 6 de enero por parte de partidarios de Bolsonaro en la capital brasileña.

“Dark Horse” parece contar con el apoyo total del círculo íntimo y familiar de Bolsonaro. Los hijos del expresidente han compartido publicaciones favorables sobre la película en redes sociales, y el guion fue escrito por el exsecretario especial de Cultura de Brasil y actual diputado, Mario Frias. CNN contactó a Frias para obtener comentarios.

El legislador, que actuó en numerosas telenovelas antes de entrar en política, le dijo esta semana al sitio de noticias conservador brasileño Revista Oeste que “Dark Horse” fue filmada completamente en inglés para ampliar su audiencia potencial.

El domingo, Frías publicó un video en el que se ve a Caviezel, el hijo de Bolsonaro, Carlos, y a él mismo orando por el expresidente en el set de “Dark Horse”.

En una publicación propia del domingo, Carlos Bolsonaro agradeció a Caviezel por su participación en la película.

“Para mí, uno de los mayores regalos que he recibido fue la oportunidad de vivir momentos inimaginables a tu lado”, escribió Carlos Bolsonaro. “Recibe mi sincero y agradecido abrazo. ¡Dios, Jesús y Libertad!”

Esta no es la primera vez que Caviezel interpreta a una figura de derecha en la pantalla. En 2023, interpretó al controvertido activista Tim Ballard en la película ”Sound of Freedom”, que fue ampliamente criticada tras su estreno por supuestamente promover la teoría de la conspiración QAnon. Caviezel ha negado que la película tuviera algo que ver con QAnon. CNN se ha puesto en contacto con Caviezel para obtener sus comentarios.

El actor también es un partidario abierto del presidente estadounidense Donald Trump, a quien llamó “el nuevo Moisés” en un respaldo para las elecciones presidenciales de 2024.

Trump siguió de cerca el arresto y procesamiento de Bolsonaro, e incluso impuso durante un breve periodo de tiempo un alto arancel a las exportaciones brasileñas como castigo por la “caza de brujas” contra su aliado político.

Caviezel y el director de la película, Cyrus Nowrasteh, ya han colaborado anteriormente, incluso en “Infidel” de 2020, producida por el comentarista de derecha Dinesh D’Souza.

