La administración Trump elabora silenciosamente planes sobre lo que sucedería si Maduro fuera derrocado en Venezuela

Tras meses de una campaña de presión que ha visto a las fuerzas armadas estadounidenses mover miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe y al presidente Donald Trump emitir reiteradas amenazas contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la administración Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea expulsado del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.

Los planes se están elaborando discretamente y se guardan bajo llave en la Casa Blanca, dijeron las fuentes.

Incluyen múltiples opciones sobre cómo podría ser la acción de Estados Unidos para llenar el vacío de poder y estabilizar el país si Maduro se va voluntariamente como parte de una salida negociada o se ve obligado a irse después de ataques estadounidenses a objetivos dentro de Venezuela u otra acción directa, dijeron las fuentes.

Los funcionarios han dicho públicamente que el objetivo de la acumulación militar en el Caribe y los ataques a los barcos narcotraficantes es reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero la planificación interna es una clara señal de que Trump está considerando expulsar a Maduro, algo que funcionarios de la administración han reconocido en privado.

CNN informó que Trump no ha decidido cómo resolverá el impasse, y existen múltiples facciones dentro de la administración con opiniones marcadamente contradictorias sobre posibles acciones militares o encubiertas para derrocar a Maduro. Si bien Trump ha amenazado repetidamente con una escalada, incluyendo ataques terrestres, dos altos funcionarios de la administración afirmaron que no hay interés en intensificar la intervención estadounidense en el país.

Trump habló por teléfono con Maduro a finales del mes pasado, pocos días antes de que entrara en vigor la designación estadounidense de Maduro y sus aliados gubernamentales como miembros de una organización terrorista extranjera. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, si bien la llamada no fue necesariamente polémica, el presidente sí le dio una especie de ultimátum a su homólogo, diciéndole que a Maduro le convenía abandonar el país y que Trump tenía la intención de seguir “destruyendo” barcos.

Trump se ha negado a descartar participar directamente en un cambio de régimen, y la planificación del Consejo de la Casa Blanca preserva sus opciones.

“Es el trabajo del gobierno federal estar siempre preparado para los planes A, B y C”, dijo un alto funcionario de la administración, señalar que el presidente no formularía esas amenazas si no contara con un equipo preparado con diversas opciones para cualquier posible desenlace.

Otra fuente familiarizada con la planificación afirmó que es “responsabilidad del gobierno estadounidense prepararse para todos los escenarios que puedan presentarse en el mundo”. Los planes se mantienen bajo estricta vigilancia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, añadió la fuente, dirigido por Stephen Miller, quien ha colaborado estrechamente con el secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, Marco Rubio, en las gestiones relacionadas con Venezuela en los últimos meses.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, lleva años trabajando en planes para el día después y ha compartido públicamente algunos de sus elementos. Sus iniciativas abordarían la seguridad, la economía, la energía, la infraestructura y la educación, entre otros temas, según declaró a CNN el líder opositor David Smolansky.

La oposición ha estado formulando planes de “100 horas” y “100 días” para los próximos pasos si Maduro es derrocado, y dichos planes se han compartido con diferentes sectores de la administración Trump, según una fuente cercana. No está claro en qué medida la administración ha incorporado aspectos de estos planes en su análisis, añadió la fuente.

El gobierno de Trump afirmó que González es el “presidente legítimo” de Venezuela después de que Estados Unidos afirmara haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones del año pasado. Durante el verano, se mantuvieron conversaciones informales dentro del gobierno sobre la posibilidad de que Machado y González lideraran el país si Maduro se retiraba, según informaron funcionarios. Machado ha elogiado públicamente a Trump y ha declarado que Venezuela colaborará estrechamente con Estados Unidos.

Pero ahora la planificación para el día después es más intensa, teniendo en cuenta diversas situaciones en las que Maduro podría abandonar el liderazgo. No está claro si el gobierno ha decidido cómo proceder para derrocar a Maduro, lo que complica la ya compleja tarea de desarrollar planes detallados para el día después.

Estados Unidos tendría que determinar cuánto y qué tipo de apoyo brindaría al país para evitar que se sumiera en el conflicto y el caos, y cómo presionaría para influir en la gobernanza del país si Maduro se marcha tras más de una década al frente del país. Si bien es improbable el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno, incluso si Trump no lo ha descartado, se necesitarían planes de apoyo económico, de seguridad y de inteligencia, según los expertos.

Varios funcionarios de la administración afirmaron que Trump no está interesado en una negociación prolongada con Maduro. Maduro tendrá menos margen de maniobra que el que Trump ha dado a otros líderes mundiales, afirmó uno de ellos. Los funcionarios tampoco consideran probable una salida negociada de Maduro, dados sus fracasos anteriores.

“El problema es que Maduro ha hecho cinco acuerdos con diferentes partidos en los últimos 10 años y ha roto todos y cada uno de ellos”, dijo Rubio a Fox la semana pasada, y agregó que el historial de Maduro no significa que Trump no debería intentar llegar a un acuerdo.

En octubre, Trump dijo que había autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos ilegales de migrantes y drogas desde la nación sudamericana, pero no llegó a decir que tendría autoridad para destituir a Maduro.

Los expertos acogieron con beneplácito los planes de preparación al interior del gobierno para considerar lo que viene tras una potencial caída de Maduro, dado lo complicada y peligrosa que podría volverse la situación.

“Es una buena señal. Si pretenden cambiar el régimen, algo que parecen estar haciendo, necesitan tener una alternativa lista desde el primer día”, dijo Mark Cancian, asesor principal del departamento de defensa y seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “En 2003, en Iraq, Estados Unidos no tenía un plan claro para el día después, y la administración Trump no querría repetir esa situación”.

Cancian también señaló que tener esos planes podría dificultar que Trump de marcha atrás en cualquier esfuerzo por cambiar el régimen.

Cualquier intento de construir una nueva estructura de liderazgo pondría a Estados Unidos en la posición de tratar de asegurar la legitimidad de un nuevo gobierno ante la estimación del público internacional y nacional.

“¿Cuándo y cómo se restituye el reconocimiento al gobierno venezolano? Si María Carina Machado y Edmundo González asumen el poder de inmediato, está claro que serían considerados presidentes legítimamente electos, por lo que Estados Unidos lo restituiría desde el primer día”, dijo Francisco Rodríguez, economista especializado en Venezuela.

“Pero si se trata de un gobierno de transición que incluye a personas del chavismo, ¿cómo y cuándo se reconoce al gobierno? El reconocimiento determinará el levantamiento de las sanciones y el acceso al apoyo económico, lo cual será crucial para estabilizar el país”, dijo, refiriéndose al movimiento político del exlíder venezolano Hugo Chávez.

Si bien el gobierno mantiene contacto con la oposición venezolana, no se celebran reuniones regulares de alto nivel con funcionarios como Rubio, según informaron varias fuentes. El plan de la oposición para gobernar el país tras la salida de Maduro no cuenta con el respaldo del gobierno, añadieron.

Smolansky saludó los esfuerzos en curso de la administración Trump en Venezuela, pero no pudo hablar sobre la planificación del día después que la administración está llevando a cabo actualmente.

“Estamos alineados con Estados Unidos en cuanto a tener un hemisferio más libre y seguro, reduciendo la influencia de Cuba, Irán, Rusia y China en el hemisferio donde Venezuela es el centro de esos actores externos”, dijo Smolansky, asesor senior de seguridad y asuntos exteriores de González y Machado.

