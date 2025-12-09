La enfermedad de Parkinson va en aumento: estos son 5 consejos de expertos para reducir el riesgo de desarrollarla

Por Andrea Kane, CNN

La “parálisis agitante”.

Así describió el doctor James Parkinson, hace más de 200 años en un ensayo, los síntomas y la misteriosa dolencia que afectaba a seis personas en Londres. Este médico británico fue el primero en identificar y documentar lo que hoy se conoce como la enfermedad de Parkinson, un trastorno progresivo del movimiento. Su característica principal es el daño a las neuronas productoras de dopamina en el cerebro, lo que puede causar rigidez muscular, lentitud, problemas de equilibrio y una serie de otros trastornos.

La dopamina es un neurotransmisor crucial involucrado en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Esta sustancia química desempeña un papel central en la motivación, así como en la función ejecutiva (que incluye la atención, la toma de decisiones, la multitarea y la planificación), el movimiento y la regulación emocional.

Para 2021, investigadores de salud pública informaron que había casi 12 millones de casos en todo el mundo. Y se proyecta que la cantidad de personas que viven con párkinson superará los 25 millones para 2050. La enfermedad no solo representa una carga sustancial para el individuo, sino también para su familia, su comunidad y la sociedad en general.

“En este momento crece como enfermedad neurodegenerativa más rápido que la enfermedad de Alzheimer —eso debería captar la atención de todos—”, dijo recientemente el neurólogo doctor Michael Okun al corresponsal médico jefe de CNN, doctor Sanjay Gupta, en su pódcast Chasing Life.

La enfermedad de Parkinson es mucho más que una simple parálisis agitante, como han aprendido los científicos desde 1817, pero aún queda mucho por hacer para identificar sus causas fundamentales, comprender mejor la progresión de la enfermedad e incluso desarrollar una prueba diagnóstica infalible.

“Se vuelve obvio, absolutamente obvio, cuando ves a las personas con la enfermedad, que esto no es solo una enfermedad de la dopamina; no es solo una enfermedad del cerebro. La vemos en el intestino. La vemos en la piel. La vemos en múltiples órganos”, dijo Okun, quien cofundó y codirige el Norman Fixel Institute for Neurological Diseases en la Universidad de Florida, en Gainesville, y es director médico y asesor médico de la Parkinson’s Foundation. “Así que es sumamente importante que nos preguntemos el porqué: ¿Por qué comienza? ¿Por qué progresa? ¿Por qué se propaga?”

La genética juega un papel clave en entre el 10 % y el 15 % de los casos. Para muchos otros, indicó Okun, la causa subyacente de la enfermedad podría ser más mundana e insidiosa: toxinas ambientales a través del aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos y los productos químicos con los que estamos en contacto regularmente.

“Ahora tenemos una gran oportunidad de entender que no tenemos que vivir en un mundo donde pensemos que es inevitable tener párkinson”, afirmó Okun. Su más reciente libro sobre la enfermedad, “The Parkinson’s Plan: A New Path to Prevention and Treatment”, coescrito con el doctor Ray Dorsey, explora en parte las asociaciones entre la enfermedad y una serie de productos químicos que atacan silenciosamente a nuestro organismo.

¿Qué se puede hacer para reducir las probabilidades de desarrollar Parkinson? Okun incluye una lista de 25 recomendaciones en su libro, y estas son sus cinco favoritas.

Invierte en un filtro de carbono para el grifo de su cocina, dijo Okun por correo electrónico.

“Un simple filtro de carbono puede reducir los tóxicos invisibles que se cuelan en el agua potable y pueden estresar los sistemas cerebrales vulnerables”, explicó. “El agua limpia disminuye la carga química diaria que deben manejar su intestino y su cerebro.”

Estos filtros pueden reducir la exposición a pesticidas y sustancias químicas como el tricloroetileno, o TCE, un químico comúnmente utilizado para limpiar en seco la ropa, descafeinar el café y desengrasar metales, además de otras impurezas. (En diciembre de 2024, la Agencia de Protección Ambiental anunció una prohibición casi total del TCE, pero las demandas han retrasado hasta ahora la fecha de inicio de la norma en determinadas circunstancias).

Utiliza purificadores de aire tanto en el hogar como en el trabajo.

“Eliminar las partículas finas del aire interior protege la vía nariz-cerebro que puede sembrar el Parkinson”, afirmó Okun. “Un aire más limpio significa menos desencadenantes entrando por la puerta principal del cerebro”.

Asegúrate de usar un purificador de aire con un filtro de carbón diseñado para eliminar compuestos orgánicos volátiles, o COV, como el TCE. Los compuestos orgánicos volátiles son gases que pueden ser emitidos por productos sólidos o líquidos, según la Agencia de Protección Ambiental. Estos químicos pueden causar problemas como irritación en los ojos, la nariz y la garganta, así como daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso central, indicó la agencia federal.

Tómate el tiempo de lavar las frutas y verduras, incluso si son orgánicas.

“Enjuagar y frotar sus productos… ayuda a eliminar los residuos de pesticidas que pueden dañar silenciosamente las mitocondrias con el tiempo”, señaló Okun. “Este simple hábito diario reduce la carga de exposición que su cerebro y sistema nervioso deben manejar”.

Y así como lo haría al lavarse las manos, debe enjuagarlas durante más de 20 segundos, agregó Okun.

Haga ejercicio todos los días. Se cree que el movimiento regular previene o retrasa la aparición de la enfermedad de Parkinson, y también es crucial para las personas que ya viven con el trastorno.

“Haga ejercicio todos los días, usando cuatro caminatas de 20 minutos (alrededor de 7.000 pasos), o una rutina equivalente que lo mantenga en movimiento a lo largo del día”, comentó Okun por correo electrónico. “El movimiento activa los circuitos naturales de dopamina, mejora la movilidad y posiblemente puede ralentizar la progresión de los síntomas”.

Para quienes se sienten inestables al caminar, Okun señaló que una bicicleta estacionaria reclinada es una alternativa segura y eficaz.

Da prioridad a un sueño consistente y de alta calidad para darle a tu cerebro la oportunidad de recuperarse cada noche.

“El sueño profundo activa el sistema de limpieza incorporado del cerebro, eliminando toxinas y ayudando a que los síntomas mejoren al día siguiente”, dijo Okun.

“Proteger el sueño es proteger la salud cerebral, especialmente cuando se vive con párkinson o se busca prevenirlo”.

Luego, cuando te despiertes por la mañana, disfruta de una taza de café o té con cafeína. Las investigaciones han asociado de manera constante el consumo de cafeína con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson; se cree que protege las células nerviosas productoras de dopamina del daño causado por toxinas ambientales.

