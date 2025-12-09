Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky: un muerto y un herido, según la Policía

Por Emma Tucker, CNN

Una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky que interrumpió los exámenes finales del semestre de los estudiantes antes de que salieran de vacaciones de invierno, según la policía.

El sospechoso está bajo custodia, dijo la policía.

El gobernador Andy Beshear dijo previamente que está “al tanto de algunas lesiones”, mientras que el subjefe de policía de Frankfort, Scott Tracy, dijo a la afiliada WDRB que dos personas resultaron heridas en el tiroteo, que ocurrió en Young Hall, una residencia universitaria, en el campus.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de Frankfort para obtener más información.

Las agencias de seguridad siguen en el lugar y aseguraron el campus, debido a que la escuela permanece cerrada.

El tiroteo ocurrió en el campus de la escuela alrededor de las 3:35 p.m., cuando el Departamento de Policía de Frankfort respondió a un “agresor activo”, según la agencia.

Funcionarios de la universidad dijeron que “aún están en el proceso de recopilar información precisa y completa” antes de emitir una declaración oficial.

La Universidad Estatal de Kentucky, que fue fundada en 1886, tiene más de 2.200 estudiantes y 450 miembros de la facultad y el personal, según su sitio web.

El incidente del martes ocurre después de que otras dos universidades históricamente afroamericanas fueran atacadas en tiroteos separados durante los fines de semana de regreso a casa en octubre. Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard en Washington, dijo la policía, pero ninguna de las víctimas era estudiante.

Solo un día después, al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas durante el fin de semana de regreso a casa en la Universidad Lincoln de Pensilvania, según la policía.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo…