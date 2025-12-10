Australia acaba de aliviar su ansiedad por los adolescentes en las redes sociales… ¿o no?

Por Hilary Whiteman y Angus Watson, CNN

Para los padres y activistas que han argumentado durante mucho tiempo que la navegación vertical incesante está dañando las mentes jóvenes, el inicio de la primera prohibición de redes sociales del mundo en Australia para menores de 16 años es solo el comienzo.

Wayne Holdsworth, el padre de Mac, quien se quitó la vida a los 17 años después de ser víctima de una estafa de extorsión sexual en las redes sociales, se unió este miércoles a otros padres que habían perdido a sus hijos por suicidio en una reunión selecta en Sydney en la residencia oficial del primer ministro.

“Es muy triste. No debería estar aquí porque él debería haber estado protegido”, declaró Holdsworth a CNN en el evento para conmemorar la ley, que entró en vigor horas antes. “Debería haber sabido más. Él debería haber sabido más”.

Para el Gobierno laborista de Australia, la prohibición es una victoria política que está ganando atención internacional y lo coloca a la vanguardia de lo que parece ser un impulso global para controlar el alcance y la influencia de las plataformas de redes sociales.

“Esta es Australia liderando el mundo. Esta es Australia respondiendo a un problema global”, declaró el primer ministro Anthony Albanese a CNN.

“Sabemos que se está causando daño social y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad como Gobierno de responder a las súplicas de los padres y responder también a la campaña de los jóvenes que dicen: déjennos ser niños”, agregó.

Sus comentarios se produjeron cuando 10 plataformas, incluidas Instagram, Snapchat y TikTok, suspendieron o eliminaron las cuentas de niños menores de 16 años bajo nuevas leyes que amenazan con multas multimillonarias para las empresas tecnológicas que no tomen “medidas razonables” para mantener a los niños fuera de las redes sociales.

El lanzamiento ha sido complicado, como predijo el Gobierno, con algunos niños excluidos y otros encantados de descubrir que todavía están en línea, aunque los funcionarios dicen que las plataformas deben continuar monitoreando a los usuarios y expulsar a cualquier persona menor de 16 años durante el tiempo que sea necesario.

Algunos expertos apuntan que, por muy buenas intenciones que tengan, la ley no abordará el acoso cibernético, un problema social más amplio que no es específico de una plataforma.

“Se ha exagerado enormemente su importancia”, comentó Tama Leaver, profesora de Estudios de Internet en la Universidad Curtin en Perth, Australia Occidental.

“Es un avance mundial, pero también lo es porque gran parte del mundo reconoce que las herramientas para hacerlo realmente aún no funcionan”, añadió.

Uno de los motivadores de la prohibición australiana fue un libro, “The Anxious Generation”, del psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, publicado en marzo de 2024.

La esposa del primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, estaba leyendo el libro en abril pasado y le hacía a su marido un resumen nocturno de su contenido.

“Nunca olvidaré una noche, ella terminó el libro, se volvió hacia mí y me dijo: ‘Será mejor que hagas algo al respecto’”, dijo Malinauskas en el evento en Sydney este miércoles.

Entonces encargó un proyecto de ley sobre posibles soluciones en el estado, y la idea se extendió al vecino estado de Nueva Gales del Sur, luego al nivel federal, respaldada por campañas impulsadas por padres afligidos como Holdsworth.

El punto principal de Haidt es que los padres han sobreprotegido a sus hijos en el mundo real, pero no los han protegido en línea, exponiéndolos a depredadores y privándolos de las habilidades de la vida real aprendidas en el patio de juegos y que desarrollan la resiliencia.

En vísperas de la prohibición, Albanese envió un mensaje de video directo a los adolescentes australianos, instándolos a “comenzar un nuevo deporte, aprender a tocar un nuevo instrumento o leer ese libro que ha estado en su estante durante algún tiempo”.

Su llamado a que los niños adopten nuevos intereses se basa en investigaciones realizadas por muchos expertos que indican que el exceso de tiempo frente a la pantalla (y especialmente el dedicado a navegar por feeds seleccionados) está aumentando la ansiedad, con implicaciones a largo plazo para la salud mental de las generaciones más jóvenes.

Los expertos que trabajan estrechamente con niños vulnerables y aislados advierten que quitarles las plataformas de redes sociales podría privarlos de redes de apoyo, haciéndolos sentir aún más aislados y solos.

Están observando con cautela el cambio y encontrando nuevas formas de llegar a los niños, ya sea en persona, a través de grupos u otras plataformas para asegurarse de que no queden fuera de la red de seguridad que Australia está extendiendo ahora alrededor de sus niños.

Los niños podrán reactivar sus cuentas sociales cuando cumplan 16 años.

Las conversaciones que mantienen los padres en la mesa no son sustancialmente diferentes a las de Estados Unidos y otros países, como lo demuestra la popularidad del libro de Haidt y las sugerencias de que otros Gobiernos podrían seguir su ejemplo.

En los últimos meses, el Reino Unido y Francia han dificultado el acceso de los niños a contenidos inapropiados para su edad, y los miembros de la Unión Europea, entre otros, buscan seguir su ejemplo.

El Gobierno australiano cree que la legislación sobre redes sociales podría establecer un estándar mundial, como lo hizo con las leyes de armas en la década de 1990, cuando el ejecutivo de turno introdujo nuevas y duras restricciones después de la masacre de Port Arthur.

Treinta y cinco personas murieron cuando un tirador abrió fuego en un sitio turístico en Tasmania, lo que provocó una rápida acción legislativa y promesas de que nunca volvería a suceder.

Los tiroteos no han sido erradicados por completo, pero las armas de fuego no son comunes en Australia, y los tiroteos masivos en EE.UU. son un recordatorio frecuente de por qué existen esas leyes.

Julie Inman Grant, comisionada de seguridad electrónica de Australia, quien creció en Seattle, dice que la prohibición quizás sea el “primer antídoto verdadero” a lo que algunos ven como un vasto experimento de redes sociales sobre los jóvenes.

“El mundo seguirá el ejemplo de las naciones que una vez adoptaron nuestro ejemplo en el empaquetado neutro de tabaco, la reforma de armas, el agua y la protección solar”, apuntó. “¿Cómo no seguir el ejemplo de un país que prioriza claramente la seguridad de los adolescentes por encima de las ganancias tecnológicas?”

Los críticos de la prohibición dicen que viola la privacidad e impide la libertad de expresión, y advierten que cualquier medida que busque monitorear la actividad en línea es el comienzo de una vigilancia más estricta.

El Tribunal Superior de Australia escuchará argumentos sobre el impacto de la prohibición en las libertades de los jóvenes para participar en el discurso político, y algunas de las propias plataformas podrían iniciar acciones legales para luchar contra la prohibición.

En cuanto a los sentidos pedidos de acción de los padres que perdieron a sus hijos, algunos advierten que eliminar las redes sociales no necesariamente pondrá fin al tipo de acoso que padecen algunos jóvenes que se quitaron la vida

Leaver, de la Universidad de Curtin, afirmó que es probable que los acosadores cambien de plataforma y teme que la ley haya dado a los padres una falsa sensación de seguridad. Le preocupan los menores que no cuentan con un adulto de confianza que los ayude durante este período, o aquellos cuyos padres son el problema.

“Creo que si logramos que todos los jóvenes pasen el verano sin que se produzca un incidente trágico, lo habremos hecho bien”, comentó Leaver. “Creo que a largo plazo, dado que el Gobierno no ha establecido objetivos ni se ha definido cómo lograr el éxito, es muy difícil saber si la prohibición ha funcionado o no”.

Los adolescentes sujetos a la prohibición ya están acudiendo en masa a plataformas más pequeñas que probablemente no tienen el mismo nivel de protecciones incorporadas en las cuentas infantiles por parte de las empresas tecnológicas que han visto cambiar el sentimiento público.

El comisionado de seguridad electrónica, Inman Grant, ha sugerido que la relación de sitios prohibidos crecerá y que aquellos en la lista estarán sujetos a un monitoreo regular, que comenzará de inmediato.

“Mañana emitiré avisos informativos a 10 plataformas importantes y proporcionaremos información al público antes de Navidad sobre cómo se están implementando estas restricciones de edad y si preliminarmente las vemos funcionando”, informó el miércoles.

“Hay algunas cosas seguras”, añadió. “Los padres recibirán apoyo, las familias podrán reconectarse y las ataduras tecnológicas se relajarán.

“Australia se sitúa como un agente de cambio global firmemente en el lado correcto de la historia”, indicó.

Holdsworth afirma que, para él, lo que viene a continuación es más educación para los niños menores de 16 años sobre los riesgos que enfrentan en línea antes de que tengan acceso a las redes sociales.

“Tenemos ahora la oportunidad de educar a niños entre ocho y quince años, para que cuando tengan acceso a las redes sociales, estén preparados”, declaró a CNN.

De su hijo Mac, dijo: “Hoy estaría mirándolo muy orgulloso, orgulloso de ser australiano, orgulloso de ser mi hijo”.

