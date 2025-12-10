Comienza la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026: todo lo que debes saber y el paso a paso para comprar

Por Federico Leiva, CNN en Español

Faltan seis meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero después del sorteo de la fase de grupos y de conocer el calendario completo para cada selección, no son pocos los que la sienten mucho más cerca. Algunos podrán sentirse casi en los estadios desde este jueves 11 de diciembre, cuando se abra la tercera ventana de venta de boletos.

A diferencia de las fases anteriores, ahora que los aficionados tienen agendada la sede, el día y el horario de cada uno de los partidos, podrán comprar boletos para encuentros puntuales.

Esta nueva ventana para comprar tickets volverá a contar con un “sorteo aleatorio”, cuyo plazo de inscripción comenzará este 11 de diciembre a las 11 a.m., hora de Miami, y se extenderá hasta la misma hora del 13 de enero de 2026.

La primera Copa del Mundo de 48 selecciones agotó los cerca de dos millones de boletos que se pusieron a la venta de manera anticipada, según la FIFA.

De acuerdo con la casa madre del fútbol mundial, Estados Unidos, Canadá y México (los tres organizadores) son los países que más boletos han comprado hasta aquí. En el listado siguen Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. En total, residentes de más de 212 países y territorios ya tienen un al menos un boleto.

Los interesados en adquirir boletos en esta tercera ventana deben, ante todo, contar con un FIFA ID, para lo cual es necesario tener más de 18 años. Eso lo consiguen de manera simple y sencilla ingresando a FIFA.com/tickets antes o durante esta fase de venta.

Una vez se tenga el FIFA ID, en el mismo enlace se debe ingresar con el usuario y contraseña recientemente creado entre el 11 de diciembre y el 13 de enero para registrar el interés en la compra de boletos. El momento en el que se haga ese registro no es importante, ya que luego se realiza un sorteo aleatorio entre todos los solicitantes.

Importante: si ya participó de una de las dos ventanas anteriores y quiere participar de la tercera, debe volver a ingresar su solicitud.

Una vez generada la petición de entradas, se debe aguardar a que termine el período completo. Después del 13 de enero, la FIFA comenzará a responder las solicitudes por correo electrónico, por lo que se aconseja revisar la bandeja de entrada diariamente.

En caso de salir sorteado, en el mismo correo figurará la ventana de 48 horas que tiene cada usuario para ingresar en la plataforma y comprar los tickets que desea. Esta ventana se respeta al máximo. No se podrá ingresar ni antes ni después al período otorgado por la FIFA.

Está no será la última ventana para comprar boletos. Existirá otra en 2026, más cerca del inicio de la competencia, donde ya no existirá el sorteo y se hará por orden de llegada.

La FIFA reiteró que la compra de un boleto no garantiza la admisión a ninguno de los países que serán sede, y recomendó informarse sobre los requisitos de ingreso a las tres naciones organizadoras, Canadá, Estados Unidos y México.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump anunció un esquema de citas de visado prioritarias para aquellos aficionados que ya tienen boletos comprados.

Los seguidores también tendrán disponibles los paquetes de hospitality, mucho más costosos, que incluyen boletos para los partidos y acceso exclusivo a ciertas áreas de los estadios, entre otros beneficios. Para comprarlos, se debe ingresar a FIFA.com/hospitality.

