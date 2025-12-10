El premio mayor de Powerball se acerca a US$ 1.000 millones, el segundo premio más grande del año

Por Toni Odejimi, CNN

El sorteo del premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de US$ 930 millones, el segundo premio más grande de 2025, según un comunicado de este miércoles de la Asociación de Lotería Multiestatal.

El premio mayor ha estado creciendo de manera constante durante los últimos meses, desde el premio de US$ 1.787 millones en septiembre, el segundo más grande en la historia de Powerball.

Si alguien gana esta noche, tendrá dos opciones de pago: una suma global estimada de US$ 429 millones, o un premio anualizado, donde los US$ 930 millones estimados se dividen en 30 pagos anuales. Ambas opciones son antes de impuestos.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son bajas: alguien tendría alrededor de 1 en 292,2 millones de posibilidades de ganar. Premios menores, que van desde US$ 4 hasta US$ 1 millón, ofrecen mejores probabilidades de ganar.

El premio mayor de septiembre fue para ganadores en Texas y Missouri, quienes dividieron el premio de US$ 1.787 millones.

Los clientes en casi todos los estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. pueden comprar un boleto por US$ 2. Para los cinco estados restantes, Alabama, Utah, Alaska, Hawai y Nevada, existen varias razones, incluyendo cabildeo y falta de incentivos, por las cuales no tienen lotería.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm, hora de Miami.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.