El reciente ataque de Trump contra el NYT muestra cuán profundamente le dolió su artículo sobre el envejecimiento

Análisis de Brian Stelter

La historia cuidadosa y clínica de The New York Times sobre el presidente de EE.UU. Donald Trump mostrando “signos de fatiga” y enfrentando las “realidades del envejecimiento en el cargo” se publicó hace dos semanas. Pero la historia parece seguir rondando la mente del presidente.

La noche del martes, Trump arremetió nuevamente contra el Times en una publicación de 488 palabras en Truth Social, en la que escribió: “Después de todo el trabajo que he hecho con exámenes médicos, exámenes cognitivos y todo lo demás, en realidad creo que es sedicioso, quizás incluso traicionero, que The New York Times, y otros, hagan constantemente informes FALSOS para difamar y menospreciar al ‘PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS’. Son verdaderos enemigos del pueblo, y deberíamos hacer algo al respecto”.

Trump ataca a los medios de comunicación todo el tiempo, pero su invocación de “traición” y su ominosa amenaza —“deberíamos hacer algo al respecto”— llamaron la atención de algunos periodistas.

Me pregunté si la furia de Trump era en respuesta a alguna historia próxima sobre su salud.

Pensé, tal vez, que el Times le había enviado una nueva solicitud de comentarios, y él estaba reaccionando por eso. Pero pregunté y, hasta donde sé, no estaba tratando de anticiparse a una nueva historia en preparación. En cambio, parece que el artículo del 25 de noviembre de Katie Rogers y Dylan Freedman realmente le afectó.

Rogers y Freedman analizaron las agendas de Trump y encontraron que “tiene menos eventos públicos en su agenda y viaja mucho menos dentro del país que a esta altura de su primer año en el cargo, en 2017, aunque está realizando más viajes al extranjero”.

“Y cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste”, escribieron los periodistas.

Trump, de 79 años, respondió al artículo llamando a Rogers “fea, por dentro y por fuera”, y jactándose en mayúsculas de trabajar duro. La Casa Blanca ha descrito su salud como “excelente” y “excepcional”.

La mañana del miércoles, el Times respondió al reciente ataque del presidente diciendo que los periodistas simplemente están haciendo su trabajo.

“Los estadounidenses merecen reportajes en profundidad y actualizaciones regulares sobre la salud de los líderes que eligen”, dijo el Times.

“El señor Trump celebró nuestra cobertura sobre la edad y el estado físico de sus predecesores; estamos aplicando el mismo escrutinio periodístico a su vitalidad”, continuó el Times. “Nuestros reportajes están ampliamente fundamentados, con base en entrevistas con personas cercanas al presidente y con expertos médicos. No nos dejaremos amedrentar por un lenguaje falso e incendiario que distorsiona el papel de una prensa libre”.

La palpable frustración de Trump ante el escrutinio de su salud —junto con su intento de convencer a la gente de que es casi sobrehumano— refleja el comportamiento de los llamados hombres fuertes a lo largo de la historia.

“Los líderes autocráticos dependen de la creación de una ilusión de que estarán presentes para siempre, así es como generan miedo y obediencia”, dijo Anne Applebaum, autora de “Autocracy, Inc.”

“Sabemos que Putin y Xi también han tenido problemas de salud, y no tenemos conocimiento de los detalles”, dijo Applebaum.

Los médicos de Trump han sido comparativamente más abiertos, emitiendo varios comunicados sobre los exámenes físicos del presidente, aunque algunos expertos médicos externos han expresado dudas sobre la credibilidad de algunas de las afirmaciones.

En cuanto a la sugerencia de Trump de que la cobertura mediática es “quizás incluso traicionera”, el editor del Times, A.G. Sulzberger, ya abordó ese tema en 2019, la primera vez que Trump hizo tal acusación contra la publicación.

En un artículo de opinión para un rival, el Wall Street Journal, Sulzberger escribió: “Los fundadores lo consideraban el más grave de los crímenes. Lanzar la acusación a la ligera es irresponsable y está mal”.

Actualmente, Trump tiene demandado tanto al Times como al Journal por difamación, en casos no relacionados, y ambos periódicos han dicho que combatirán enérgicamente sus acusaciones.

