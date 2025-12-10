Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibió el Nobel representando a la líder opositora venezolana

Por Anabella González, CNN en Español

El rostro de Ana Corina Sosa dio la vuelta al mundo este miércoles, cuando subió al escenario en Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien está en la clandestinidad desde hace 16 meses.

“Mientras espero el momento de abrazarla, pienso en las otras hijas e hijos que hoy no pueden ver a sus madres. Esto es lo que la impulsa. Lo que nos impulsa a todos. Ella solo quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, dijo Ana Corina antes de pronunciar el discurso de aceptación del galardón a Machado.

Vestida con un traje gris, entre firmeza, sonrisas y emoción, con la voz por momentos entrecortada, la hija de María Corina Machado leyó luego las palabras que había escrito su madre. “Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija”, dijo María Corina Machado en X.

No es la primera vez que Ana Corina, de 34 años, representa a su madre. Desde que la dirigente mantiene en resguardo su paradero, su hija se ha presentado públicamente en diversas ocasiones y ha sido su presencia física y su voz mientras Machado permanecía en un lugar oculto y desconocido.

También ha participado de encuentros en los que habla sobre la inestabilidad política de su país. “Utilizaré mi voz como pueda para hacer llegar la historia de valentía y de resistencia de los que están dentro de mi país, mientras yo no pueda estarlo”, dijo en octubre de 2024 en un discurso en Washington.

Ana Corina vive en Estados Unidos desde hace doce años. Empezó a cursar sus estudios en Venezuela, pero dijo que para preservar su seguridad dejó el país en 2012.

Al igual que su madre, cursó una licenciatura en Ingeniería Industrial, aunque se recibió en la Universidad de Michigan y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard.

“Empecé mi carrera en Venezuela y tuve que dejar el país, dejarlo todo atrás para hacer vida afuera, en Estados Unidos”, dijo en entrevista con CNN en febrero. Una historia de vida con la que millones de venezolanos se pueden relacionar, asegura Ana Corina.

La joven trabaja en Celonis, una empresa de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) y vive en Nueva York.

En ocasiones se refieren a ella como “representante global” de Machado y como quien lleva la voz del pueblo venezolano “a la escena internacional”.

Ana Corina tiene dos hermanos varones menores, Ricardo y Henrique. Es un año mayor que Ricardo y dos más que Henrique. “Desde chicos (María Corina Machado) nos ha enseñado a irnos siempre por el lado correcto, que no es siempre el lado fácil”, dijo en una entrevista con el programa radial Circuito Onda.

En ese reportaje de 2017, que dio junto a su madre, ambas hablaron de la militancia política por la situación en Venezuela y Ana Corina contó que en muchas ocasiones eso la había privado a ella y a sus hermanos de poder compartir momentos con ella, como sus graduaciones. Sin embargo, dijo que desde chicos entendieron el papel fundamental que esa lucha significaba en la vida de su madre.

Aunque desde hace años ya no vive en su patria, Ana Corina dice que su deseo es poder regresar. “Yo tengo a mi Venezuela dentro de mí, en lo que soy, mi identidad. No tenemos otra opción, no tenemos otro país, y ese es el futuro que anhelamos”, dijo a CNN.

