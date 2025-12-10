The Game Awards 2025: a qué hora, cuándo y cómo ver los premios a los mejores videojuegos del año

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Los fans de los videojuegos esperan cada año la gala de los Game Awards no solo por los premios y conocer qué título obtendrá el galardón a juego del año. La ceremonia es también el escenario en el que se lanzan tráilers y se hacen grandes anuncios de los videojuegos esperados para el próximo año.

La gala de los Game Awards 2025 se realizará este jueves 11 de diciembre, a las 7:30 p.m., hora de Miami, en el Peacock Theater de Los Ángeles. El sitio web oficial y el canal de YouTube de The Game Awards incluirán el enlace para ver la ceremonia en vivo, que tendrá una duración estimada de tres horas y media.

The Game Awards también informó que la gala de 2025 podrá verse por primera vez, a nivel global, por Prime Video, así como a través de la plataforma de streaming Twitch. Como parte de la alianza con Prime Video, las estrellas de la serie “Fallout”, cuya temporada 2 se estrena este 17 de diciembre, subirán al escenario.

Además, las cuentas de The Game Awards en X, TikTok, Instagram, Facebook y Kick emitirán en vivo la ceremonia.

En el caso de Twitch, los Games Awards 2025 podrán verse en vivo en resolución 2K por primera vez y la señal podrá ser retransmitida en vivo por otros creadores de contenido dentro de la plataforma a sus comunidades.

“Clair Obscur: Expedition 33” lidera, con 12, las nominaciones de este año, entre las que se incluye mejor juego del año. Le siguieron en nominaciones los títulos “Death Stranding 2: On the Beach” y “Ghost of Yōtei”, ambos con siete; “Hades II”, con seis; y “Hollow Knight: Silksong”, con cinco.

El ganador en cada una de las 29 categorías se elige por medio de “una votación combinada entre el jurado votante (90 %) y la votación del público de fans (10 %)”, dice The Game Awards en su sitio web. El público puede emitir su voto en el mismo sitio web.

Como ha ocurrido en años anteriores, algunos premios serán entregados en el pre-show de la gala.

