Trump anuncia que la visa “tarjeta dorada” se lanzará este miércoles

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en un evento de mesa redonda que su política de inmigración de “tarjeta dorada”, la cual dijo que aceleraría las visas para ciertos inmigrantes a cambio de una tarifa considerable, se lanzará oficialmente este miércoles.

“Es muy emocionante, para mí y para el país, acabamos de lanzar la tarjeta dorada de Trump. Aproximadamente en 30 minutos, el sitio estará en línea y todos los fondos irán al Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el presidente.

El presidente adelantó por primera vez el programa de inmigración de la tarjeta dorada en febrero y luego firmó un decreto en septiembre solicitando a su Gobierno que estableciera una solicitud para la tarjeta dorada.

La nueva vía permitirá a los extranjeros pagar US$ 1 millón para agilizar su solicitud de visa, o que las empresas paguen US$ 2 millones para patrocinar a un trabajador extranjero que quieran llevar a EE.UU.

La “tarjeta dorada” (“gold card”, en inglés) va dirigida para extranjeros adinerados, con la que se les otorgará el derecho a vivir y trabajar en EE.UU.

Trump equiparó este programa de visado a las tarjetas de residencia permanente, ampliamente conocidas como “green card”, pero enfatizó que está destinado a “personas adineradas”.

La “gold card” o tarjeta dorada reemplazará al programa de visas de inversionista inmigrante EB-5 del Gobierno, dijo anteriormente el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Creado por el Congreso en 1992, el programa EB-5 permite a los inversores extranjeros invertir dinero en proyectos estadounidenses que crean empleos y luego solicitar visas para migrar a EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.