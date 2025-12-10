Ucrania envió una propuesta de paz actualizada a Estados Unidos, dice una fuente
Por Victoria Butenko, CNN
Ucrania ha enviado a Estados Unidos una propuesta de paz actualizada para poner fin a la guerra de Rusia, dijo a CNN este miércoles un funcionario ucraniano con conocimiento de las negociaciones.
El desarrollo se produce pocos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a Politico que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, necesitaba “ponerse las pilas” y “empezar a aceptar cosas”, argumentando que Rusia tiene la ventaja y una posición negociadora más fuerte.
Noticia en desarrollo…