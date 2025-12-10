Skip to Content
CNN-Spanish

Ucrania envió una propuesta de paz actualizada a Estados Unidos, dice una fuente

By
Published 3:06 PM

Por Victoria Butenko, CNN

Ucrania ha enviado a Estados Unidos una propuesta de paz actualizada para poner fin a la guerra de Rusia, dijo a CNN este miércoles un funcionario ucraniano con conocimiento de las negociaciones.

El desarrollo se produce pocos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a Politico que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, necesitaba “ponerse las pilas” y “empezar a aceptar cosas”, argumentando que Rusia tiene la ventaja y una posición negociadora más fuerte.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo…

Article Topic Follows: CNN-Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.