De la clandestinidad a la salida de película desde Venezuela: lo que vivió María Corina Machado y lo que sigue ahora

La primera noche no ha sido fácil, dado que no ha descansado por la ilusión por encontrarse en Oslo y reunirse de nuevo con su familia y amigos después de meses en la clandestinidad. Pero pasar la noche en vela no parece que se haya cobrado un peaje sobre María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, quien se dejó ver sin rastro de cansancio cuando apareció este jueves frente a los medios de comunicación.

“Ha sido uno de los momentos más extraordinarios y espirituales de mi vida”, afirmaba emocionada junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr, cuando señalaba que no pudo resistirse a abrazar a sus tres hijos a la vez cuando los vio en el Grand Hotel de Oslo, donde se hospeda.

A lo largo de este jueves, Machado ha atendido a los medios de comunicación en dos ruedas de prensa diferentes. Una más breve junto a Ghar y otra, más extendida, desde uno de los salones del hotel en el que se aloja. En ambas oportunidades una pregunta ha sido común: ¿cómo lo hizo para salir de Venezuela?

“Algún día os lo contaré cómo lo hice”, aseguraba ante una pregunta de CNN. “Pero ha sido toda una experiencia”. Unas palabras a las que acompañó de su agradecimiento hacia “todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que hoy estuviera aquí”.

Aunque Machado no ha llegado a desgranar cómo logró salir de su país natal, algunos reportes han empezado a dar algunos detalles.

La travesía, según un reporte de The Wall Street Journal, incluyó tácticas que parecen sacadas de una película: Machado salió de Venezuela tras lograr pasar por retenes militares disfrazada con una peluca y, ya en la costa, a bordo de una lancha pesquera que la llevó hasta Curazao. Desde ahí, tomó un vuelo privado que recorrió más de 8.000 kilómetros para trasladarla a Oslo para su cita con el Nobel. CNN no ha podido corroborar estos detalles de forma independiente, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declinado comentar sobre el tema.

Este jueves, Machado ha evitado revelar cómo fue su salida de Venezuela, con el objeto de “no poner en riesgo” a quienes la ayudaron. Lo que sí dijo fue que recibió ayuda del Gobierno de Estados Unidos para ese fin. Ahora bien, que las autoridades venezolanas desconocieran su paradero quizá ayudó a facilitar esa salida, dado que como ella misma reconoció a CNN: “No creo que supieran dónde he estado (durante este tiempo). De saberlo, habrían hecho todo lo posible para impedirme estar aquí”.

La aparición de Machado en público esta semana fue la primera en 11 meses. La líder opositora, exdiputada y cabeza del movimiento político Vente Venezuela entró en la clandestinidad en enero de este año, luego de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial.

Machado, quien desde entonces siguió dando entrevistas y participando en foros de forma virtual, sostuvo que decidió esconderse por temor a su integridad y la de su círculo cercano ante posibles represalias del Gobierno de Maduro. Por su parte, tanto el mandatario como altas figuras del oficialismo venezolano —como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, o el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— continuamente descalificaron a Machado, minimizaron su peso político e incluso se burlaron de que hubiera decidido resguardarse.

El 10 de octubre, sin embargo, el Comité Noruego del Nobel dio una sorpresa a la cúpula política de Venezuela. Esa mañana, la instancia anunció su determinación de otorgar a Machado el Nobel de la Paz 2025, por lo que describió como su lucha por la democracia y los derechos ciudadanos en su país. Machado, aún en la clandestinidad, agradeció entonces el reconocimiento, que consideró un paso a favor de que se produzca una transición en Venezuela.

A dos meses del anuncio y mientras Machado cuenta con el respaldo de varios mandatarios, pero también al tiempo que está a miles de kilómetros de Venezuela, las dudas este jueves permanecen en el aire. ¿Qué hará ahora? ¿Cuáles son sus planes?

Por lo pronto, señalaba en sus intervenciones ante la prensa, pretende dedicar algo de tiempo a los familiares y amigos que se encuentran junto a ella en Oslo. Incluso, intentará sacar tiempo para ir al médico a realizarse algún chequeo.

Y entre todas las preguntas, sí tiene una certeza. En el futuro, aunque sin una fecha concreta en el calendario, dice que regresará a Venezuela y que, cuando eso ocurra, si “el régimen sigue en el poder”, volverá a rodearse de su gente. En una respuesta a CNN, convencida de que el movimiento que encabeza no hará otra cosa que crecer, aseguró: “Y no sabrán donde estoy, tenemos formas para lograrlo”.

