El Departamento de Justicia no logra volver a acusar a Letitia James por segunda vez

Un jurado investigador se negó a presentar por segunda vez una nueva acusación contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York que derrotó al presidente Donald Trump y a su empresa en los tribunales, según múltiples fuentes.

El Departamento de Justicia presentó su caso contra James ante un jurado investigador en Alexandria, Virginia, este jueves, una semana después de que otro jurado investigador en Norfolk se negara a presentar cargos.

El rápido movimiento del Departamento de Justicia para presentar nuevamente un caso contra James ante un jurado investigador muestra la intensidad de sus acciones por procesar a la fiscal general de Nueva York, un objetivo político frecuente de Trump que, según afirmó el mandatario en redes sociales, es uno de sus tantos enemigos que deberían enfrentar problemas legales.

En un comunicado difundido este jueves, el abogado de James, Abbe Lowell, dijo que cualquier intento adicional de revivir los cargos contra su clienta “sería una burla de nuestro sistema de justicia”.

“Este rechazo sin precedentes deja aún más claro que este caso nunca debió haber salido a la luz”, dijo Lowell. “Este caso ya ha sido una mancha en la reputación de este departamento y plantea preguntas inquietantes sobre su integridad”.

A fines de noviembre, un juez federal dijo que Lindsey Halligan, la fiscal seleccionada personalmente por Trump, fue nombrada ilegalmente como fiscal federal interina y, por lo tanto, los casos penales contra James y otro oponente político de Trump —el exdirector del FBI James Comey— debían ser desestimados. Halligan, exasesora de la Casa Blanca, recibió el puesto después de que el Departamento de Justicia destituyera al anterior fiscal federal interino en medio de una creciente presión para presentar casos contra Comey y James.

En la acusación original, los fiscales dijeron que James había declarado en la documentación hipotecaria que una casa que compró en Norfolk sería su segunda residencia, lo que le permitió conseguir una tasa hipotecaria favorable. Los fiscales dijeron que James no usó la casa y la alquiló.

James se había declarado inocente de un cargo de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y un cargo de fraude bancario antes de que el caso fuera desestimado.

“Todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la Sra. Halligan”, incluidas las acusaciones contra Comey y James, “fueron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y por la presente quedan anuladas”, dictaminó la jueza Cameron McGowan Currie.

Sin embargo, Currie desestimó los casos “sin perjuicio”, dejando abierta la posibilidad de que ambos individuos puedan ser acusados nuevamente por la misma conducta presuntamente delictiva.

Y, con James, el Departamento de Justicia lo intentó de nuevo rápidamente, primero en Norfolk el 4 de diciembre y luego en Alexandria, Virginia, este jueves.

Si bien la decisión del mes pasado deshizo el caso original contra James, no impidió que el Departamento de Justicia lo intentara de nuevo. No obstante, los repetidos intentos de revivir el caso podrían plantear inquietudes de política y constitucionales, dijo a CNN la jueza federal retirada Nancy Gertner.

“El fiscal, como cuestión de política, no debería presentar cargos ante un jurado investigador a menos que tenga una sospecha razonable de que podría ganar ante un jurado”, dijo Gertner. “Perder ante el jurado investigador una vez es una de las mejores señales de que no hay nada allí, que no tienen un caso”.

Sin embargo, los fiscales enfrentan un largo camino por delante. Los abogados de James argumentaron previamente que ella fue procesada de manera selectiva y vengativa.

Antes de que sus casos fueran desestimados, tanto James como Comey señalaron una infinidad de comentarios de Trump pidiendo que fueran procesados, y en el caso de James, han acusado al Gobierno de “transformar el Departamento de Justicia en los agentes personales de venganza del presidente”.

Sus abogados señalaron una de las publicaciones de Trump en Truth Social, que fue dirigida a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en septiembre.

“Pam: he revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, esencialmente, ‘la misma historia de siempre, muchas palabras y ninguna acción. No se está haciendo nada. ¿Qué pasa con Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia? Todos son culpables como el demonio, pero no se va a hacer nada’”, escribió Trump, refiriéndose a Comey, James y al senador Adam Schiff de California.

El Departamento de Justicia ha argumentado que las publicaciones del presidente en redes sociales no estaban dando instrucciones a Bondi para actuar, sino simplemente diciendo que Trump creía que esas personas debían ser procesadas porque son culpables.

En los casos contra Comey y James, los abogados defensores argumentaron que el periodo de 120 días que un fiscal federal interino puede servir antes de la confirmación del Senado o la aprobación de los jueces del distrito ya había expirado cuando Halligan asumió el cargo.

Esto, dijeron, significaba que el nombramiento de Halligan era ilegal.

Currie estuvo de acuerdo. Escribió que estar de acuerdo con la posición del Gobierno daría a Trump y otros funcionarios la autoridad “para evadir indefinidamente el proceso de confirmación del Senado al acumular sucesivos nombramientos de 120 días”.

“El reloj de los 120 días comenzó a correr con el nombramiento del Sr. Siebert el 21 de enero de 2025”, escribió, refiriéndose a Erik Siebert, quien había estado sirviendo como fiscal federal interino en el Distrito Este de Virginia hasta que fue apartado en septiembre. (Después de que terminó el periodo de 120 días a principios de este año, los jueces del distrito votaron para mantenerlo en el cargo).

“Cuando ese reloj expiró el 21 de mayo de 2025, también expiró la autoridad de nombramiento del fiscal general”, escribió Currie, agregando que el “intento de Bondi de instalar” a Halligan “no fue válido y que la Sra. Halligan ha estado sirviendo ilegalmente en ese cargo desde el 22 de septiembre de 2025”.

