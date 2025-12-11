La revista TIME nombra “Persona del Año” a los “arquitectos” de la inteligencia artificial

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La revista TIME anunció este jueves su esperada edición de la “Persona del Año” en la que designó a los “arquitectos” de la inteligencia artificial como las figuras más relevantes de 2025 para la publicación.

La designación reconoce el impacto de la inteligencia artificial en el mundo y refleja cómo esta tecnología se ha infiltrado en casi todos los aspectos de la vida.

La revista justificó su selección en una publicación en redes sociales: “Por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME”.

La revista lanzó la edición con dos portadas diferentes: una ilustrada, con personas construyendo las letras IA; y otra con un montaje fotográfico en el que aparecen figuras relevantes, como varios CEO de empresas de tecnología que lideran la carrera de la inteligencia artificial.

Esta segunda versión de la portada es un guiño a la célebre fotografía “Lunch atop a Skyscraper”, de 1932, y presenta a algunos de los principales líderes tecnológicos del mundo, incluidos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Lisa Su, Dario Amodei y Fei-Fei Li.

La revista TIME selecciona desde 1927 a las personalidades que considera son la “Persona del Año”. En 2024, el honor correspondió, por segunda vez, al presidente de EE.UU., Donald Trump.

La inteligencia artificial fue, sin duda, uno de los tópicos que dominaron la conversación en 2025, aunque otras figuras reunían los atributos para hacerse con la selección de “Persona del Año” de la revista TIME, como, por ejemplo, el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

