Las 5 cosas que debes saber este 11 de diciembre: María Corina Machado, EE.UU. incauta barco petrolero, Ucrania

Trump dice que incautaron un barco petrolero frente a la costa de Venezuela. La crisis que mantiene en vilo a Honduras. Ucrania presenta su respuesta al plan de paz de EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

María Corina Machado, líder opositora venezolana, hizo en las últimas horas su primera aparición pública en casi un año. Machado salió al balcón de un hotel en Oslo la madrugada de este jueves, horas después de que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su nombre. Esta mañana, Machado dio una conferencia de prensa desde la capital de Noruega en la que dijo que Venezuela pronto será “democrático y libre” y aseguró que regresaría al país.

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que EE.UU. ha tomado el control de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela. “Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”. El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo solo que el barcó se incautó “por muy buena razón”.

Honduras lleva más de una semana sin conocer a su presidente electo tras las elecciones del 30 de noviembre, mientras la incertidumbre y la desconfianza aumentan entre la población, que se pregunta por qué se retrasa un conteo tan cerrado que todavía no permite declarar un ganador.

Ucrania entregó al Gobierno de Trump su respuesta a la más reciente propuesta de paz redactada por Estados Unidos, destinada a poner fin a la guerra con Rusia, dijeron funcionarios estadounidenses y ucranianos a CNN, mientras toman forma los contornos de un posible primer acuerdo y el presidente de EE.UU. sigue dejando claro que quiere que el conflicto se resuelva rápidamente.

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz, sede del Gobierno, por presuntos actos de corrupción, informó el vicepresidente Edmand Lara en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Un gorila que choca los cinco se lleva el primer premio en los Comedy Wildlife Awards

El fotógrafo británico Mark Meth-Cohn llevaba cuatro días caminando por las montañas de Virunga, en Rwanda, en busca de gorilas, cuando su paciencia y determinación finalmente dieron sus frutos. Allí se encontró con un joven gorila macho ansioso por demostrar sus habilidades de baile.

Marco Rubio ordena a diplomáticos de EE.UU. que dejen de usar Calibri y vuelvan a Times New Roman

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ordenó al Departamento de Estado que vuelva a utilizar la tipografía Times New Roman como la fuente estándar de los documentos oficiales, dijo un portavoz a CNN.

Trump anuncia lanzamiento oficial de la visa “tarjeta dorada”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su política de inmigración de “tarjeta dorada”-la cual, dijo, puede acelerar el trámite de visado a ciertos inmigrantes a cambio de una tarifa considerable- se lanzó oficialmente el miércoles.

3,5 %- 3,75 %

La Reserva Federal (Fed) bajó nuevamente la tasa de interés, situándola en un rango de entre 3,5 % y 3,75 %, el nivel más bajo en más de tres años.

“Nuestro país se estaba yendo al infierno. Y tuvimos una reunión. Y les pregunté: ¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?”

—Lo dijo Donald Trump, en referencia a sus declaraciones de 2018, confirmando que sí utilizó la frase “países de mierda” en ese momento.

Avioneta realiza aterrizaje de emergencia y cae sobre un auto en una autopista de Florida

La cámara de un auto captó el momento en el que una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia y terminó impactando sobre un vehículo que circulaba por la autopista I-95, ubicada en el condado Brevard County, en Florida. Según las autoridades, la conductora del automóvil fue trasladada al hospital con lesiones menores, mientras que el piloto y el pasajero de la avioneta, ambos jóvenes de 27 años, resultaron ilesos.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La cocina italiana tiene ahora el estatus de Patrimonio de la Unesco.

