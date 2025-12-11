Por qué la portada de TIME con los líderes de la IA llega en un muy mal día para ese sector

Por Jordan Valinsky, CNN

Time anunció que los “arquitectos de la IA” son su Persona del Año. Sin duda, la inteligencia artificial cierra un año extraordinario y muchos ejecutivos del sector se han convertido en nombres reconocidos.

Pero el gran anuncio anual de Time llegó en un día pésimo para la industria.

Las acciones de Oracle (ORCL) caen más de un 12 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la gigante de computación en la nube reportó gastos masivos relacionados con la IA y una perspectiva peor de lo esperado. Eso arrastró al mercado en general y prácticamente todas las acciones de empresas de inteligencia artificial apuntaban a pérdidas este jueves.

El valor de Oracle ha caído más de un tercio en los últimos meses, tras un crecimiento histórico a comienzos de este año por su capacidad en inteligencia artificial.

Los inversionistas temen que el auge del gasto en IA esté acercándose a un ajuste de realidad. Oracle dijo que su inversión en IA requerirá US$ 15.000 millones más de lo previsto y que gastó US$ 10.000 millones en el trimestre más reciente. También inquieta su deuda superior a US$ 100.000 millones.

Los fabricantes de chips Nvidia y AMD, así como los conglomerados tecnológicos Microsoft y Meta, también cayeron este jueves. CoreWeave (CRWV), una startup de computación en la nube para IA, bajó casi un 5 %.

Aun con un mal día, es evidente que la IA está teniendo un año sobresaliente. También se anunció este jueves por la mañana que Disney adquirió una participación de US$ 1.000 millones (aprox. US$ 1.000 millones) en OpenAI y licenciará algunos de sus personajes más populares para usarlos en su herramienta de generación de video con IA, Sora.

En la lista de Time aparece Sam Altman, de OpenAI, con quien Oracle está trabajando en un proyecto de US$ 500.000 millones llamado Stargate, cuyo objetivo es ampliar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

OpenAI es una empresa privada, pero competidores como Google y Anthropic avanzan con rapidez y se acercan al poder de ChatGPT.

Time señaló que este fue el año en que el “potencial completo” de la inteligencia artificial “rugió ante nuestros ojos, y cuando quedó claro que no habrá marcha atrás ni posibilidad de quedarse por fuera”, destacando que está influyendo en todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la educación.

La revista publicará dos portadas: una con las letras en construcción y otra que hace un guiño a la icónica imagen de 1932 “Lunch atop a Skyscraper”, con figuras destacadas de la IA, incluidos Mark Zuckerberg, de Meta; Elon Musk, de xAI; y Lisa Su, de AMD, entre otros.

Esta tradición de Time comenzó en 1927 como “Hombre del Año” y desde entonces se amplió para reconocer no solo a una persona, sino también el impacto de un grupo, un movimiento o una idea que haya tenido la mayor influencia en el último año.

Entre los homenajeados anteriores están el presidente Donald Trump (en dos ocasiones), Taylor Swift, Elon Musk y la célebre portada dedicada a “tú” en 2006.

