Senadora pide la liberación de un hombre detenido por agentes federales tras ser atacado por un perro de patrulla

Por Cindy VonQuednow, Caroll Alvarado y Jillian Sykes, CNN

Un hombre del estado de Washington fue atacado por un perro de patrulla mientras era detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el mes pasado, mientras su esposa y sus hijos pequeños observaban, dijo la senadora Patty Murray, quien está pidiendo la liberación del hombre.

El hombre, Wilmer Toledo-Martínez, fue “atacado violentamente y arrastrado”, dijo Murray.

La senadora publicó imágenes de Toledo-Martínez y las heridas sangrientas en su brazo, espalda y costado en redes sociales.

El incidente del 14 de noviembre en Vancouver, Washington, ocurrió mientras la campaña nacional del Gobierno de Trump contra la inmigración ha causado una escalada en las tácticas de los agentes federales en el terreno.

Toledo-Martínez, de 28 años, se resistió al arresto e intentó huir durante el encuentro con los agentes, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en una publicación en X en respuesta a los comentarios de la senadora Murray.

El DHS lo describió como indocumentado y con arrestos previos por posesión de un arma de fuego cargada. Su abogada, Olia Catala, dijo que dos cargos anteriores fueron desestimados y que los otros dos también serán desestimados pronto.

Además, Catala afirma que su cliente no se resistió.

Un video del encuentro, grabado por la esposa de Toledo-Martínez y proporcionado a CNN por Catala, muestra las secuelas del ataque del perro, cuando un agente le pide a la esposa que se retire o “será mordido de nuevo”.

En el video se puede ver a un hombre con chaleco amarillo entre los agentes que detienen a Toledo-Martínez.

Se desconoce qué llevó al ataque del perro o a la detención de Toledo-Martínez, y el ataque no fue captado por la cámara. No había una orden de detención, dijo Catala.

Toledo-Martínez, oriundo de México, acababa de regresar a casa después de dejar a su hijo en la escuela cuando escuchó que tocaban la puerta, según la abogada. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre con chaleco amarillo que, según Catala, le dijo a su cliente que había chocado el auto estacionado de Toledo-Martínez.

Luego le pidió a Toledo-Martínez que saliera a verificar que el auto afectado le pertenecía, según Catala.

Una vez afuera, el hombre le pidió a Toledo-Martínez su nombre, dijo Catala. Sin saber que estaba hablando con un agente federal, Toledo-Martínez le dijo al hombre que iba a regresar a la casa para buscar su identificación y la información del seguro, según la abogada.

Lo siguiente que supo fue que el perro estaba encima de él y lo estaba mordiendo, dijo Catala.

Según Catala, Toledo-Martínez solo supo que estaba hablando con un agente federal después de ser detenido.

“Somos agentes federales de Seguridad Nacional, ¿entiende eso?”, dice uno de los agentes en el video.

En el video, se escucha a la esposa preguntar a los agentes si su auto fue chocado.

“Entonces, ¿usted chocó mi auto para al menos avisar a mi seguro?”, pregunta ella. Uno de los agentes responde “No” repetidamente, muestra el video.

Uno de los agentes dice en el video que Toledo-Martínez necesita atención médica y será llevado a una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Portland.

El DHS no respondió a preguntas específicas relacionadas con el incidente, incluidas las acusaciones hechas por Catala.

Toledo-Martínez sigue experimentando dolor donde fue mordido y no ha visto a un médico en días, dijo Murray en respuesta a la publicación del DHS sobre el incidente el martes.

Además, su visión está borrosa, su brazo está entumecido y tiene dificultad para respirar, dijo la senadora que la familia de Toledo-Martínez le compartió.

“Reitero firmemente mi llamado a su liberación inmediata para que pueda recibir la atención médica que necesita”, dijo Murray en la publicación. “ICE no le permite ver a un médico y están desestimando cruelmente sus preocupaciones”.

