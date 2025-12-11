Sismo de magnitud 6,7 sacude la costa de Japón, se emiten avisos de tsunami

Por Yumi Asada y Jessie Yeung, CNN

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió la costa este de la prefectura de Aomori en Japón, ubicada en el extremo norte de la isla principal de Honshu, la mañana del viernes, según las autoridades.

El sismo ocurrió alrededor de las 11:44 a.m., hora local, y la profundidad del epicentro es de aproximadamente 20 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

La JMA ha emitido un aviso de tsunami para la costa del Pacífico de varias prefecturas: Aomori, Iwate, Miyagi y la costa central del Pacífico de la isla de Hokkaido.

El lunes, un sismo de magnitud 7,5 sacudió la costa noreste del país, hiriendo a más de dos docenas de personas y llevando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para más de 100.000 personas.

La JMA también emitió advertencias de tsunami en ese momento, aunque las olas de tsunami no fueron tan altas como se temía.

Posteriormente, la JMA advirtió que un “terremoto a gran escala de magnitud 8 o mayor” podría ocurrir en Japón esta semana, pero situó la probabilidad en 1 %.

