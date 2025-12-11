Tribunal de apelaciones mantiene la suspensión de liberar a cientos de inmigrantes indocumentados detenidos en Illinois

Por Whitney Wild y Cindy Von Quednow

Un tribunal federal de apelaciones decidió prolongar la suspensión de la liberación de cientos de inmigrantes indocumentados detenidos en Illinois, un movimiento que mantiene bajo custodia a las personas afectadas por las recientes medidas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en Chicago. La decisión, dada a conocer este jueves a través de un documento judicial, detiene temporalmente la salida de los detenidos.

El mes pasado, el juez federal Jeffrey Cummings ordenó al Gobierno del presidente Trump liberar a cientos de detenidos tras pagar una fianza de US 1.500, tras determinar que las detenciones violaban un decreto de consentimiento que prohíbe las detenciones sin orden judicial de inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Justicia presentó una lista de más de 600 personas que debían ser evaluadas para su puesta en libertad. La lista mostraba que solo una pequeña parte de los detenidos eran considerados “de alto riesgo” por las autoridades federales.

En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito se puso del lado del Gobierno de Trump para mantener bajo custodia a los que estaban en la lista, justo un día antes de que los detenidos fueran puestos en libertad.

Durante las alegaciones orales del caso, el 5 de diciembre, el Gobierno sugirió que las personas estaban siendo liberadas por separado en sus propios casos y dijo que creía que aproximadamente 450 estaban detenidas hasta ese día.

Este jueves, el tribunal de apelación concedió la solicitud del Gobierno de suspender la orden del tribunal inferior en espera de la apelación.

En su solicitud para suspender la liberación de los inmigrantes indocumentados, el Gobierno de Trump argumentó que las órdenes del juez Cummings en el caso interpretaban incorrectamente la ley, excedían el alcance del decreto de consentimiento y la “autoridad legal y equitativa” del tribunal, e infringían la capacidad de actuación de los funcionarios de inmigración.

La sentencia de este jueves permite que el decreto de consentimiento continúe en vigor e indica que el tribunal de distrito que lo prorrogó no cometió ningún error. Por lo tanto, el Gobierno sigue estando obligado a cumplir las normas relativas a las detenciones sin orden judicial.

Un juez designado por el presidente Trump en el tribunal se mostró en desacuerdo y dijo que permitiría al Gobierno solicitar una exención del decreto de consentimiento, y el tribunal suspendió su fallo durante 14 días para dar tiempo al Gobierno a solicitar la revisión de la Corte Suprema.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.