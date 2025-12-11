Trump dice que la campaña sobre Venezuela es por “muchas cosas”, pero cita el influjo de inmigrantes indocumentados del país

Por Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump dijo este jueves que la campaña de su Gobierno contra Venezuela es “por muchas cosas”, mientras Estados Unidos apunta a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el miércoles incautó un buque petrolero que transportaba crudo venezolano frente a la costa del país.

“Bueno, es por muchas cosas, pero una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas lleguen a nuestro país desde sus prisiones, pandillas, traficantes de drogas y de instituciones de salud mental, probablemente proporcionalmente más que cualquier otro país”, dijo Trump en declaraciones desde la Oficina Oval la tarde de este jueves.

“Nos han tratado mal y supongo que ahora no los estamos tratando tan bien”, agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más temprano este jueves que el buque petrolero viajará a un puerto de Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses planean tomar posesión de su carga de petróleo.

Estados Unidos lleva meses en su campaña de presión contra Venezuela, que ha incluido el despliegue de miles de soldados y un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe, ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y repetidas amenazas contra el presidente Nicolás Maduro.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de narcotráfico, y Trump ha sugerido repetidamente que podría haber acciones en tierra pronto, una amenaza que repitió este jueves.

