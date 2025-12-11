Trump no tiene la culpa de los problemas del costo de vida. Pero Biden tampoco

Por Chris Isidore, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, culpa a su predecesor, Joe Biden, de los problemas de costo de vida que están afectando la economía y la política estadounidense. Mientras tanto, muchos votantes culpan a Trump de sus problemas financieros.

Ambas partes podrían estar equivocadas.

Tanto Biden como Trump tomaron decisiones políticas que afectaron los costos para el consumidor, como los aranceles del Gobierno de Trump, que afectaron las cadenas de suministro o el estímulo que el Gobierno de Biden inyectó a la economía justo cuando esta salía de la pandemia.

Sin embargo, los precios no los fijan los presidentes. Los fijan las empresas, a veces mediante negociaciones con los clientes. Y como se enseña en Economía 101, los precios se basan en gran medida en la oferta y la demanda: a mayor demanda y/o menor oferta, se obtienen precios más altos.

“Para bien o para mal, los presidentes son responsables de la economía”, dijo Tyler Schipper, profesor de Economía en la Universidad de St. Thomas, en St. Paul, Minnesota. Pero muchos factores del ciclo económico y la inflación escapan al control del presidente.

Por supuesto, los presidentes —ya sean demócratas o republicanos— no quieren parecer impotentes ante cuestiones importantes para los votantes, como la economía o la asequibilidad. Por eso, a veces, la solución más fácil es culpar a alguien más.

Durante su mandato, Biden afirmó que los problemas asociados con la inflación eran temporales: resultado de problemas en la cadena de suministro relacionados con la pandemia, culpa de la invasión rusa de Ucrania o de la avaricia de las compañías petroleras.

Ahora, en 2025, Trump simplemente le echa la culpa a Biden.

“Heredé la peor inflación de la historia”, dijo, falsamente, la semana pasada, en una reunión de gabinete. “No había asequibilidad. Nadie podía permitirse nada”.

Pero lo peor de la inflación bajo el mandato de Biden ya había pasado prácticamente para cuando Trump asumió el cargo, este año. El aumento interanual del 9,1 % en los precios, que se produjo a principios del mandato de Biden, se había reducido al 3 %, en enero de 2025.

Los economistas coinciden en que gran parte del problema de la inflación bajo el Gobierno de Biden se debió a problemas en la cadena de suministro y la producción. La gente reorientó sus gastos para comprar más bienes, lo que creó cuellos de botella en los puertos del país y provocó una escasez que alimentó la inflación.

El aumento de la demanda se debió en parte a algo que la mayoría de los políticos no quieren criticar: el paquete de estímulo financiero de casi US$ 2 billones para mantener la economía a flote durante la pandemia, que puso en manos de muchos estadounidenses cheques de US$ 1.400. El proyecto de ley pudo haber sido inflacionario cuando se aprobó, en marzo de 2021, pero también fue muy popular entre los votantes.

Algunos economistas afirman que el estímulo aprobado por Biden y los demócratas en el Congreso, si bien fue un error en retrospectiva, era comprensible en aquel momento.

“Es preferible tener el problema de un exceso de estímulo y generar inflación, que uno insuficiente que genere una profunda recesión y posible depresión”, afirmó Brett Ryan, economista sénior para EE.UU. del Deutsche Bank.

Pero el estímulo no fue lo único que puso dinero en manos de los estadounidenses. Las bajas tasas de interés propiciaron un aumento repentino del refinanciamiento de las hipotecas, lo que convirtió US$ 430.000 millones de capital inmobiliario en efectivo directamente en manos de los propietarios, según la Reserva Federal. Las tasas de interés más bajas también redujeron el pago promedio en US$ 220 al mes, lo que también impulsó el gasto.

Otro problema importante de asequibilidad es el aumento del costo de la vivienda. Sin embargo, esto se originó en el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, que causó la Gran Recesión durante la presidencia de George W. Bush, lo que resultó en una menor construcción de viviendas y apartamentos, explicó Ryan.

“La mayoría de las estimaciones indican que actualmente tenemos una escasez de entre 3 y 5 millones de viviendas”, afirmó, y añadió que la culpa no debería recaer en ningún Gobierno en particular.

La inflación no fue solo una experiencia estadounidense tras la pandemia. Fue un fenómeno global, impulsado en gran medida por el ataque de Rusia a Ucrania y las posteriores sanciones a la energía rusa. La guerra no solo elevó los precios de la energía, sino que también contribuyó al aumento de los precios de los alimentos. Ambos países eran importantes exportadores de trigo y Ucrania también exportaba materias primas utilizadas en fertilizantes.

En junio de 2022, poco después del inicio de la guerra, el índice de precios al consumidor (IPC), el principal indicador de inflación del Gobierno estadounidense, se disparó al 9,1 % interanual. Ese mismo mes, el precio de la gasolina alcanzó un récord de US$ 5,02 por galón, según la AAA, un 62 % más que el año anterior.

Pero ni los precios de la gasolina ni la inflación se mantuvieron en esos niveles máximos.

A finales de ese año, el precio de la gasolina bajó a US$ 3,19 por galón, antes de alcanzar los US$ 3,12 por galón, cuando Biden dejó el cargo. Y la inflación en enero de este año registró un aumento anual del 3 %, idéntico al nivel registrado en la lectura más reciente.

Los economistas coinciden ampliamente en que las políticas arancelarias de Trump están ejerciendo una presión alcista sobre algunos precios, aunque no tanto como se temía en la primavera. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, afirmó que hasta el momento las empresas se han mostrado reacias a trasladar el costo total de los aranceles, en parte debido al temor a la ira de Trump y a la incertidumbre de la constante evolución de la política arancelaria.

Pero esto no será así para siempre, afirmó.

La gente gasta la mayor parte de su dinero en servicios —como vivienda, seguros, intereses de la deuda del consumidor y atención médica— en lugar de en bienes. Esto significa que, en última instancia, los aranceles no han tenido un gran impacto en la inflación.

En su conferencia de prensa del miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que, de no ser por los aranceles y su impacto en los precios, la tasa de inflación anual que el banco central sigue con mayor atención se situaría esencialmente en el 2 %, o en el nivel objetivo que prefiere para los aumentos de precios. La inflación se situó en el 2,8 % en el último informe.

Ese aumento de los aranceles ha hecho que la Fed se muestre reacia a recortar los tipos de interés tanto como Trump ha exigido. Si bien al banco central le gustaría que los precios subieran a una tasa de inflación cercana al 2 %, los consumidores que tienen dificultades para pagar sus facturas desean que los precios bajen. Es poco probable que eso suceda.

En general, “los presidentes reciben más culpa y crédito por lo que ocurre en la economía de lo que merecen”, declaró David Wessel, director del Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria del Brookings Institute. “A los votantes realmente no les gusta la inflación. Y Trump enturbió las aguas al decir que puede bajar los precios. No van a estar contentos con una tasa de aumento del 2 %”.

Alicia Wallace y Bryan Mena, de CNN, contribuyeron a este informe.

