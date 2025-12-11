Vacunación contra covid-19 redujo significativamente los riesgos de salud en niños la temporada pasada, según los CDC

Por Deidre McPhillips, CNN

Los niños vacunados contra el covid-19 durante la temporada pasada tuvieron un “riesgo sustancialmente menor” de visitar salas de emergencia y clínicas de atención urgente relacionadas con el virus, según un informe publicado este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Las vacunas tuvieron una efectividad de alrededor del 76 % para evitar estos episodios entre niños sanos de 9 meses a 4 años, y de aproximadamente 56 % en menores de 5 a 17 años, en comparación con quienes no recibieron la dosis actualizada para la temporada respiratoria 2024-2025, señala el informe.

El análisis federal se basó en datos de 98.000 niños que dieron positivo a covid-19 al acudir a una sala de emergencia o a los servicios de urgencias entre finales de agosto de 2024 y principios de septiembre de 2025. Las visitas fueron registradas en 250 centros de nueve estados participantes en una investigación colaborativa en la que intervienen los CDC.

Se compararon los resultados de los niños que recibieron la vacuna actualizada para la temporada 2024-2025 con los de aquellos que no habían recibido la última dosis, pero que podrían haber recibido series anteriores.

“En una población donde algunas personas ya tenían niveles de protección por vacunaciones anteriores, infecciones previas o ambas, la vacunación contra el covid-19 de 2024-2025 proporcionó a los niños una protección adicional contra los casos asociados a covid-19 (atención en urgencias y cuidados intensivos) en comparación con los que no recibieron la vacuna de 2024-2025”, escribieron los autores del estudio.

Durante la temporada de virus respiratorios 2024-2025, la vacunación contra el covid-19 fue recomendada para todas las personas mayores de 6 meses. Esas recomendaciones fueron adoptadas por los CDC tras las votaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), el panel de asesores independientes sobre vacunas de la agencia.

Pero el ACIP fue reformado este año, y todos los miembros anteriores fueron destituidos y sustituidos por personas seleccionadas personalmente por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Ahora, las recomendaciones de los CDC indican que la vacunación contra el covid-19 para niños de entre 6 meses y 17 años debe “basarse en una decisión clínica compartida” entre las familias y los profesionales de la salud.

En contraste con los CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría sigue recomendando explícitamente las vacunas contra el covid-19 para los niños pequeños.

“El impacto que tendrá pasar de una recomendación universal a una toma de decisiones clínicas individual (también conocidas como toma de decisiones basadas en cada caso) sobre la cobertura y efectividad de la vacunación contra el covid-19 en niños es incierto, lo que subraya la importancia de continuar monitoreando la efectividad de la vacuna”, escribieron los investigadores en el nuevo informe.

Exfuncionarios de salud pública han expresado preocupación ante los cambios significativos que el Gobierno de Trump está realizando en la política de vacunación.

Kennedy dijo que él personalmente ordenó al CDC que actualizara su sitio web para contradecir su recomendación de larga data de que las vacunas no causan autismo, una relación que un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud volvió a desmentir en un análisis publicado el jueves. El presidente Donald Trump también ha ordenado a Kennedy y a los CDC que reevalúen el calendario de vacunación de EE.UU. después de que el ACIP recomendara cambios significativos en la forma en que se manejan las vacunas contra la hepatitis B.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) también está investigando si muertes “en varios grupos de edad” podrían estar relacionadas con las vacunas contra el covid-19, semanas después de que un alto funcionario de la agencia afirmara, sin aportar pruebas, que las vacunas contra el covid-19 provocaron la muerte de 10 niños.

El Dr. Vinay Prasad, director médico y científico de la FDA, declaró en un memorando a finales del mes pasado que el covid-19 “nunca fue altamente letal para los niños” y que sus efectos “son comparables” a otros virus respiratorios para los cuales no existen vacunas anuales.

No había datos suficientes para evaluar la eficacia de las vacunas contra el covid-19 en la protección de los niños frente a la hospitalización en el nuevo informe de los CDC, solo alrededor del 13 % de los menores —1 de cada 8— recibió la dosis actualizada para la temporada 2024-2025, según los datos de los CDC.

Pero los niños son vulnerables a sufrir consecuencias graves por el covid-19.

Las tasas de hospitalización por covid-19 han disminuido con el tiempo, pero según el informe de los CDC, alrededor de 38.000 niños fueron hospitalizados por covid-19 durante la temporada 2023-2024, lo que supone más de una hospitalización por cada 1.900 niños. Además, los bebés tuvieron una tasa de hospitalización más alta que todos los demás grupos de edad, excepto los adultos mayores.

“No hay evidencia de que la vacuna sea más peligrosa para un niño que el propio virus”, dijo el Dr. Amesh Adalja, investigador sénior del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, especializado en enfermedades infecciosas emergentes y preparación ante pandemias.

Y, según él, el nuevo informe refuerza lo que ya se sabía: que vacunar a los niños contra el covid-19 tiene valor.

“Este tipo de datos ilustran que la vacuna tiene valor para la persona que se vacuna, que no se hace solo por hacerla o por marcar una casilla, sino que la vacuna es una tecnología que facilita la vida en un mundo en el que el covid está presente”, afirmó.

“Si se puede evitar tener que acudir al servicio de urgencias para que examinen a un niño, ¿por qué no hacerlo?”

