Como en EE.UU. en 2024, la migración y las fronteras condicionan las elecciones en Chile

Este domingo, más de 15.779.000 personas deberán regresar a las urnas en Chile, con voto obligatorio, para definir en segunda vuelta quién será el próximo presidente o presidenta del país austral: por la izquierda, la militante del partido Comunista y exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, Jeannette Jara; y por otro lado, desde la ultraderecha, el exdiputado José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano en Chile.

Jara fue la más votada en la primera vuelta, con el 26,9 % de los sufragios, seguida por Kast con el 23,9 %. Por detrás llegaron Franco Parisi (19,7 %), Johanes Kaiser (13,9 %) y Evelyn Matthei (12,5 %). Como ningún candidato llegó al umbral mínimo de votos, Jara y Kasta pasaron entonces a segunda vuelta.

Este balotaje, al que accedieron candidatos que representan a los extremos, estará ahora “fuertemente influido” por factores como la crisis de seguridad y la migración irregular en el país austral, según afirman expertos consultados por CNN. Algo muy similar a lo que ocurrió con las elecciones de Estados Unidos en 2024.

Para el analista internacional y académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, hay un sector político más conservador que para las elecciones prefiere “poner el foco en esos temas y hace un triángulo entre migración, fronteras y narcotráfico, todo en un solo paquete”.

“Esa tendencia comenzó probablemente con mucha claridad con Estados Unidos en 2016 y el Brexit ese mismo año, y pues termina también por llegar a los países de Latinoamérica, además, con todo este reimpulso que ha vertido la administración Trump 2.0.”, señala Aranda. “En el caso de Chile, particularmente, porque después de la pandemia y del estallido social de 2019 hay una sociedad con muchas incertidumbres y, sobre todo, con expectativas insatisfechas”, agrega.

Para Marcos Moreno, analista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, “la crisis de seguridad, que es un problema que afecta a toda la región y a Chile en particular, es un problema estructural que evidentemente no se resuelve con medidas de corto plazo, sino que requiere un abordaje mucho más amplio. Si algo se votó en la primera vuelta, el 16 de noviembre pasado, fue justamente un voto de orden. La gente quiere mayores niveles de seguridad, que efectivamente haya mayor mano dura con los delincuentes”.

En las últimas semanas, las crisis se ha dejado ver de manera más clara en Chacalluta, en la frontera de Chile con Perú, donde decenas de personas con maletas y bolsos a cuestas han intentado salir del país austral por pasos no habilitados antes del balotaje.

Para Aranda, esto también es reflejo del descontento de la ciudadanía. “Para un país como Chile, que no está acostumbrado a recibir ese porcentaje inmigrante, esto es histórico, pero claramente donde se hace una relación directa entre migración y narcotráfico que a mí me parece que si bien tienen algunas relaciones, pensarlo en un tipo de relación directa me parece un poco forzado, pero eso rinde y por lo tanto esgrime en aquella bandera”, señala Aranda a CNN.

Moreno coincide y añade: “Hemos visto gobiernos de distinto tipo, de izquierda a derecha, pero que no han cambiado sustancialmente en el sector del alineamiento de la política exterior. Tampoco, si llegara a ganar Kast o Jara, podríamos decir que se van a afectar nuestras relaciones bilaterales con nuestros principales socios comerciales, que son Estados Unidos y China, en donde va la mayor parte de nuestros productos”.

“Por lo tanto, más bien lo que tendría que revisarse es cómo mejorar el control migratorio, cómo asegurarnos un ingreso seguro al país de parte de gente que está buscando llegar a nuestro territorio y, de esa manera, poder controlar de la mejor manera una situación que nos ha desbordado”, afirma Moreno.

Para Aranda, tanto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 como el balotaje en Chile hay un factor crucial, que es la identidad del país: “Hay una tendencia que tiene intérpretes en sectores de derecha, ya sean híperconservadores o radicales, que intentan posicionar estos temas como migración y fronteras como cruciales para la mantención de las identidades nacionales, identidades entendidas como esenciales, esencializando las identidades, borrándole ese carácter dinámico de construcción de la identidad social”.

Ambos expertos coinciden en que esto es “parte también de una tendencia, una tendencia que algunos llaman a una desglobalización, otros le llaman globalización segmentada”, como señala Aranda, donde los sectores más conservadores suelen tomar ventaja del “voto emocional”.

“De alguna manera, la tecla del miedo que ha apretado el candidato de la derecha conservadora ha causado efecto, porque evidentemente esto lleva a que la gente sienta miedo respecto a esta migración irregular que está asociada al tema de seguridad. Ahora, esto además es una tendencia que se está dando en toda la región, todos los países están endureciendo sus medidas migratorias”, concluye Moreno.

