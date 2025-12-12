El rey Carlos comparte un hito en su recuperación del cáncer en un mensaje televisivo

Por Lauren Said-Moorhouse y Sharon Braithwaite, CNN

El rey Carlos III del Reino Unido ofreció una inusual actualización sobre su lucha contra el cáncer en un mensaje en video la noche de este viernes, revelando que ha respondido bien al tratamiento y que podrá reducirse el próximo año.

Carlos, de 77 años, calificó este avance en su recuperación como “una bendición personal” y destacó “los notables avances logrados en la atención del cáncer en los últimos años”.

“Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones médicas, mi propio calendario de tratamiento contra el cáncer podrá reducirse el próximo año”, dijo el monarca británico en un video grabado previamente para la transmisión “Stand Up To Cancer” de Channel 4, que realiza su campaña anual junto con la organización benéfica Cancer Research UK.

Carlos anunció que le diagnosticaron cáncer en febrero de 2024 tras someterse a un procedimiento de próstata.

Aunque su tratamiento no ha concluido, un portavoz del rey dijo a CNN que “Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento y sus médicos aconsejan que las medidas actuales pasarán ahora a una fase de precaución”.

El portavoz añadió: “Esta situación será supervisada y revisada continuamente para proteger y priorizar su recuperación”.

En su mensaje, grabado en su residencia de Clarence House en Londres a finales de noviembre, Carlos reflexionó sobre el momento en que recibió el diagnóstico. Dijo que sabe que puede “resultar abrumador”, pero también que “la detección temprana es la clave que puede transformar el proceso de tratamiento, brindando tiempo invaluable a los equipos médicos y, para los pacientes, el valioso regalo de la esperanza”.

Recalcó la importancia de los programas de detección de cáncer y animó a las personas a utilizarlos para identificar la enfermedad a tiempo, porque “el diagnóstico temprano, simplemente, salva vidas”.

“Con frecuencia, me dicen, la gente evita los exámenes porque imagina que pueden ser aterradores, vergonzosos o incómodos. Si finalmente acuden cuando se les invita, se alegrarán de haberlo hecho”, explicó, antes de destacar el nuevo verificador nacional de exámenes, disponible en línea en el Reino Unido.

“Esta sencilla herramienta permite comprobar si se es elegible para exámenes de detección de cáncer de mama, colon o cuello uterino. Desmitifica el proceso, responde preguntas y guía para dar ese paso crucial”.

Carlos también comentó que durante su propia experiencia con el cáncer se ha sentido “profundamente conmovido” por lo que llama “la comunidad de cuidados” que rodea a cada paciente.

Concluyó su mensaje expresando su “más sincero agradecimiento a los médicos, enfermeras, investigadores y trabajadores de organizaciones benéficas involucrados en los programas de diagnóstico y tratamiento, junto con mis mejores deseos para quienes cuidan con tanto desinterés”.

El mensaje de este viernes es el ejemplo más reciente de cómo el monarca británico ha convertido la concienciación sobre el cáncer una parte fundamental de su labor pública.

Su primer acto oficial tras el diagnóstico fue en abril del año pasado, cuando visitó el University College Hospital Macmillan Cancer Centre de Londres, donde se reunió con pacientes y personal médico.

La visita coincidió con el anuncio de que sería el nuevo embajador de Cancer Research UK. Además, lo ha sido también de Macmillan Cancer Support durante casi tres décadas.

En abril, envió un mensaje personal a una recepción en el Palacio de Buckingham en honor al trabajo de las organizaciones benéficas contra el cáncer, diciendo que, a pesar de los temores que puede generar el cáncer, también puede sacar a relucir lo mejor de la humanidad.

Carlos ha sido elogiado por su apertura respecto a su diagnóstico y por dar visibilidad a la enfermedad. Caroline Geraghty, enfermera principal de información en Cancer Research UK, elogió tanto a Carlos como a su nuera Kate, princesa de Gales, por compartir sus experiencias con la enfermedad.

“Ha visitado hospitales, ha visto pacientes, ha visitado centros de apoyo. Realmente ha mantenido el contacto con la gente”, dijo a CNN. “Creo que él siente, y al igual que otras personas, que tiene algo en común con ellos. Creo que al decirnos esto también destaca el hecho de que cualquiera puede tener cáncer. No importa quién seas”.

El rey Carlos no ha revelado públicamente el tipo de cáncer por el que recibe tratamiento ambulatorio semanal. Una fuente de la realeza dijo a CNN en ese momento que la forma de cáncer detectada no era de próstata, pero no especificó más.

El portavoz del rey aseguró a CNN que esto se debe a que “el consejo de los expertos en cáncer es que, en su determinación de apoyar a toda la comunidad afectada por el cáncer, es preferible que Su Majestad no hable de su propia condición específica, sino que se dirija a quienes están afectados por todas las formas de la enfermedad”.

Aún no está claro cuánto tiempo más requerirá tratamiento Carlos; eso lo determinará su equipo médico.

Tras su diagnóstico el año pasado, el rey se alejó brevemente de sus deberes públicos, aunque continuó con los asuntos de Estado. Desde entonces ha retomado una agenda activa de compromisos y viajes al extranjero.

“El rey ha encontrado gran consuelo y ánimo al poder continuar llevando una vida plena y activa durante todo su tratamiento, siempre siguiendo los consejos de su equipo médico”, dijo su portavoz a CNN.

“Su capacidad para cumplir con todos sus deberes de Estado y continuar con compromisos públicos y visitas al extranjero ha contribuido en gran medida a la mentalidad positiva que, como muchas familias saben, es una parte vital del proceso de recuperación”.

