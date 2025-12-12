Tras la conmoción por el tiroteo en Washington, la Guardia Nacional se prepara para un despliegue más permanente

Por Isabelle Khurshudyan, Haley Britzky, Nicky Robertson y Jeff Zeleny, CNN

Menos de seis meses después de que el presidente Donald Trump desplegara la Guardia Nacional en Washington, la misión se está volviendo más peligrosa y compleja, y quizás más permanente.

Después del tiroteo del mes pasado cerca de la Casa Blanca que dejó a un miembro de la Guardia Nacional muerto y a otro gravemente herido, algunas tropas ahora están realizando patrullas conjuntas con la policía local, una medida destinada a proporcionar más seguridad a las mismas personas enviadas para hacer que la ciudad sea más segura.

Sin embargo, aunque el costo está aumentando (los funcionarios estiman que la misión de Washington cuesta aproximadamente US$ 1,5 millones por día) y el impacto en la reducción del crimen en general tiene resultados mixtos, los funcionarios creen que el despliegue de tropas continuará.

En lo que fue una victoria para el Gobierno de Trump, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos congeló la semana pasada el fallo previo de un juez que establecía que el despliegue era ilegal, lo que podría allanar el camino para una misión que probablemente dure meses, o incluso años.

Los líderes de la Guardia Nacional están reclutando para una unidad más pequeña a tiempo completo que incluirá policías militares desplegados en Washington como parte de un plan bienal, según un funcionario militar federal.

Otra fuente familiarizada con la planificación comparó la posible presencia a largo plazo de la guardia en Washington con la fuerza de tarea antiterrorista de la Guardia Nacional de Nueva York, estacionada en centros de tránsito desde los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Si bien la misión de la Guardia de Washington ya se ha extendido hasta febrero, las autoridades prevén que se instruya a otros estados a mantener sus tropas en sus puestos.

Ya se han iniciado conversaciones sobre la posibilidad de mantener tropas en Washington para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año, una prioridad de la Casa Blanca.

Todo esto ocurre mientras los miembros de la guardia y sus familias se sienten cada vez más inquietos desde el tiroteo del 26 de noviembre.

Una madre de un guardia de Mississippi, que ha estado en Washington desde noviembre, dijo que inicialmente se sintió reconfortada al saber que su hijo serviría en suelo estadounidense, lo que, según ella, sería más seguro.

Luego vio una alerta de noticias sobre el tiroteo cerca de la Casa Blanca.

“Me puse nerviosa y le escribí de inmediato a mi hijo para ver si estaba bien”, contó. “Él me respondió rápidamente”.

Su hijo es uno de los más de 2.200 soldados de varios estados desplegados en Washington como parte de la ofensiva anticrimen de Trump.

Incluso antes del tiroteo, el soldado sentía un conflicto con la misión, según comentó su madre, sobre todo por el coste y por si esos recursos podrían utilizarse mejor para reforzar una fuerza policial local ya de por sí limitada.

Mientras tanto, la segunda muerte de un guardia dos semanas antes del Día de Acción de Gracias recibió menos atención.

El sargento Jacob Hill, de Alabama, falleció el 13 de noviembre durante la misión en Washington tras lo que las autoridades calificaron como una emergencia médica derivada de un incidente fuera de servicio. Una fuente cercana a la misión indicó que Hill fue encontrado inconsciente en su habitación.

La misión en Washington ha tenido un impacto emocional, según comentaron varios militares.

Si bien algunos de los que hablaron con CNN afirmaron que el tiroteo reavivó el sentido de propósito de muchos soldados para la misión, otros comentaron que la moral había estado decayendo debido a órdenes mundanas, como simplemente estar de pie en una estación de metro.

Varios militares expresaron que sentían que su presencia era resentida por los residentes locales.

CNN no revela los nombres de los miembros de la guardia ni de sus familiares entrevistados para esta historia porque no están autorizados a hablar con los medios y temen represalias.

“Era difícil estar cerca de personas que eran antimilitares o que no te querían o no te apreciaban debido a las órdenes que recibíamos, pero ya sabes, simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo”, comentó un miembro de la guardia que había sido desplegado desde Louisiana hasta hace poco.

“Desafortunadamente, perdimos a un soldado y me rompe el corazón”, declaró el miembro. “Hacer nuestro trabajo implica correr ese riesgo, especialmente sirviendo a nuestro país. Pero morir en nuestro país es demasiado cercano”.

El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, argumentó en una presentación judicial la semana pasada que permitir que las tropas permanezcan en la ciudad por más tiempo “requiere la desviación de los escasos recursos policiales y expone tanto al público como a los miembros de la Guardia a riesgos sustanciales para la seguridad pública”, especialmente a raíz del tiroteo.

Schwalb señaló que los oficiales de policía de la capital han tenido que “coordinarse y escoltar” a los guardias por la ciudad para minimizar las amenazas, una tarea que Schwalb dijo se ha “redoblado” después del tiroteo del mes pasado.

Desde entonces, Trump ha solicitado que se desplieguen 500 soldados más en Washington y nuevas unidades de Florida, Oklahoma y Arkansas ya se han unido a la misión o se están preparando para hacerlo.

La administración Trump se ha negado repetidamente a fijar un cifra fija para el despliegue en curso, pero funcionarios familiarizados con las finanzas estiman que la misión cuesta hasta US$ 1,5 millones al día, lo que sumaría más de US$ 172 millones desde agosto.

Esto representa aproximadamente un tercio del presupuesto anual del Departamento de Policía Metropolitana.

El senador demócrata Gary Peters de Michigan manifestó el jueves en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado que los despliegues continuos de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses de todo el país han costado hasta ahora US$ 410 millones.

“No hay nada conservador en esto”, declaró a CNN un funcionario militar federal, quien habló bajo condición de anonimato para evitar que se percibiera como una crítica a la Guardia Nacional. “Una fracción de este dinero podría invertirse mucho mejor directamente en medidas de prevención del delito”.

Algunos funcionarios cuestionan en privado la lógica financiera de la misión.

Señalan que una suma mucho menor podría haberse destinado a abordar la escasez crónica de personal en el departamento de policía de Washington, que tiene unos 800 agentes menos que su nivel recomendado de 4.000.

Funcionarios de Trump habían declarado que el propósito de la Guardia Nacional en Washington era establecer presencia en diversos lugares —principalmente monumentos federales y estaciones de metro— y actuar como elemento disuasorio.

La intención era liberar a los agentes del orden para que combatieran la delincuencia en otras zonas de la ciudad, pero las nuevas patrullas conjuntas con miembros de la guardia y la policía parecen contradecir esta idea.

Tras el tiroteo, las agencias federales y locales se movilizaron para determinar cómo proteger a las tropas de la Guardia Nacional. Inicialmente, se encargó a la policía de Washington que intensificara los registros y patrullajes con los militares en la ciudad.

Sin embargo, no se ha establecido ningún plan oficial sobre cómo mantener a los guardias nacionales a salvo de ataques aleatorios, según una fuente familiarizada con la misión.

Los funcionarios de la ciudad tampoco tienen claro durante cuánto tiempo la administración Trump pretende mantener a la Guardia Nacional desplegada en la ciudad, especulando a principios de este año que Trump podría hacer que los soldados permanezcan hasta el próximo verano.

Una fuente familiarizada con la misión afirmó que los funcionarios realizan evaluaciones periódicas y elaboran planes en caso de que la misión se siga extendiendo, considerando aspectos como las necesidades para la temporada turística en Washington y las condiciones climáticas de la primavera.

Sin embargo, la persistente incertidumbre sobre la duración de la misión también tiene un precio, ya que los funcionarios no pueden hacer arreglos a largo plazo que podrían ser más rentables.

El alojamiento para las tropas de otros estados es uno de los mayores gastos, ya que la mayoría de los soldados foráneos se alojan en hoteles en las afueras de Virginia.

También se otorgan subsidios de alojamiento a los miembros de la Guardia Nacional de Washington, que en algunos casos les permiten, en la práctica, pagarles por alojarse en sus propios hogares.

En los meses de verano, la guardia gastó US$ 5 millones en una ciudad de tiendas de campaña, según una revisión de contratos realizada por CNN, además de más de US$ un millón en el alquiler de unidades de aire acondicionado y radios móviles terrestres.

Los rumores de un despliegue prolongado hasta el próximo verano ya se están extendiendo entre las filas.

Un alto funcionario republicano de un estado que contribuyó con tropas afirmó que el tiroteo del mes pasado ha dificultado que los gobernadores cuestionen públicamente el despliegue.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que es una conversación frecuente entre los gobernadores, pero ninguno está dispuesto a plantearla públicamente para evitar distanciarse de la Casa Blanca.

La Guardia de Washington está trabajando actualmente para reclutar una unidad potencialmente permanente y de tiempo completo centrada en la seguridad, según la fuente, y agregó que estaría disponible para cualquier necesidad dentro de la Guardia de Washington y que será un grupo independiente de las fuerzas de reacción rápida que Trump ha ordenado para cada estado.

El desafío actual, de acuerdo con la fuente, radica en que no existe ninguna garantía oficial de continuidad de la misión, lo que dificulta el reclutamiento de personal que no tenga carreras civiles.

Sin embargo, la fuente afirmó que ya hay “más que suficientes personas interesadas”.

“Nos comprometemos a tratar a cada miembro de la comunidad con dignidad y respeto”, declaró un portavoz del Grupo de Trabajo Conjunto-DC. “Nuestra sólida colaboración con agencias locales y federales garantiza una respuesta coordinada y profesional mientras trabajamos juntos para mantener nuestra capital segura”.

El impacto real sobre la delincuencia en Washington no ha sido concluyente hasta la fecha.

Aunque Trump justificó el aumento de tropas en la ciudad afirmando que la delincuencia estaba “fuera de control”, los delitos violentos disminuyeron en 2024 y han vuelto a disminuir en lo que va de 2025.

Según datos de delincuencia en Washington, se ha observado una disminución sostenida en las denuncias de robo de vehículos motorizados cada mes desde que Trump anunció la intervención federal del departamento de policía y el aumento del número de efectivos de la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden federales en la ciudad en septiembre.

El robo de vehículos también ha disminuido en comparación con los meses anteriores al despliegue de la Guardia Nacional.

Pero otros delitos, como el homicidio, el robo, el allanamiento y el asalto con arma letal, que habían disminuido inicialmente al comienzo de la toma de posesión, han aumentado al menos un poco desde entonces.

Al inicio de la misión, la Guardia de Washington envió una carta a cada comisión vecinal de la ciudad, ofreciéndose a ayudar a limpiar la basura de su parque local o a realizar otras tareas de embellecimiento si lo necesitaban.

Si bien algunas comisiones aceptaron y se alegraron de ver a los guardias llegar, otras se sintieron incómodas al invitar a las tropas a sus comunidades.

“A algunos de nosotros nos preocupaba que la presencia de la Guardia Nacional no hiciera nuestro vecindario más seguro y que, de hecho, pudiera presentar riesgos”, declaró Peter Wood, comisionado del vecindario Adams Morgan de la capital.

Un escrito amicus curiae presentado la semana pasada y firmado por más de 30 ex altos oficiales militares retirados se opone al despliegue de la Guardia Nacional “en un contexto altamente politizado”, como lo ha hecho el Gobierno en Washington.

El texto también señala que la mayoría de los miembros de la Guardia Nacional “tienen una formación policial limitada”, lo que podría ponerlos en riesgo tanto a ellos como a los civiles.

“Si la delincuencia en las calles de Washington es un problema, es algo que las fuerzas del orden deben abordar”, declaró a CNN el general de brigada retirado Paul “Greg” Smith, quien tuvo una carrera de tres décadas en la Guardia Nacional de Massachusetts y es uno de los firmantes del escrito amicus curiae.

“Creo que una cadena de mando razonable diría: ‘Necesitamos fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden civiles en la ciudad de Washington’”, comentó Smith. “Los miembros de la Guardia Nacional son combatientes. Nadie en la Guardia Nacional está entrenado para ser policía”.

Agregó que si bien el sentimiento público generalmente ha apoyado a la guardia como una presencia disponible para ayudar en emergencias, esa imagen podría “verse empañada” si las tropas son utilizadas “como un peón político”.

“Y sí, algunas personas podrían atacar a la Guardia Nacional como resultado”, apuntó Smith. “Eso es preocupante”.

Apenas unos días después de que los dos miembros de su estado fueran atacados, un grupo de guardias de Virginia Occidental regresó al servicio en el vecindario Dupont Circle de Washington.

“Por supuesto que estamos tristes, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo”, afirmó uno.

Cuando se le preguntó si le preocupaba seguir en Washington, respondió: “Sin comentarios”.

Un miembro del servicio de otro estado indicó que el tiroteo había sido “una llamada de atención” y otros coincidieron en que había tenido un costo emocional.

Dentro de la Guardia de Washington, varias docenas de miembros del servicio han solicitado ser retirados de este despliegue por diversas razones, que van desde la necesidad de regresar a su trabajo civil o a la escuela hasta simplemente no querer ser parte de él, informó una fuente familiarizada con la misión, y agregó que los funcionarios están trabajando para ayudarlos a salir de la misión.

Un trío de guardias de un estado del sur que caminaban cerca de la Casa Blanca una tarde reciente manifestaron que habían disfrutado de su tiempo, especialmente cuando los calurosos días de verano dieron paso a un otoño mucho más agradable.

Insistieron en que estaban felices de servir, pero que deseaban tener tareas más concretas, ya que el aburrimiento se ha instalado después de estar desplegados durante más de cuatro meses.

El guardia de Louisiana que había estado desplegado en Washington durante varios meses antes de abandonar la misión hace algunas semanas expresó que los soldados “lograron mucho, incluso si no parecía mucho”.

“Siento que mantuvimos el crimen un poco más fuera de las calles”, estimó la persona.

El guardia comentó que la recepción fue variada: aproximadamente la mitad de las personas con las que se encontraron les agradecieron su servicio. La otra mitad no fue tan amable.

“La moral parecía aumentar cuando la gente estaba lista para irse a casa porque la moral estaba un poco baja cuando estábamos allí, cuando la gente era tratada como escoria o simplemente tratada como si no importara, especialmente cuando nos alistamos para servir a nuestro país y brindar ayuda donde se necesita”, indicó el guardia.

La madre de un miembro de la Guardia Nacional de Oklahoma comentó que había apoyado plenamente la misión mientras otros estados enviaban sus tropas a Washington. Pero cuando se enteró de que su hijo sería desplegado allí justo después del Día de Acción de Gracias, temió por él.

“Estamos aterrorizados, es lo único que puedo decir”, afirmó la madre.

“Ahora solo va a estar un poco más atento, con la cabeza en constante alerta”, explicó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.