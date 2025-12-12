Una de las mejores lluvias de meteoros del año alcanzará su punto máximo este fin de semana: cuándo y cómo verla

Por Gina Park, CNN

Los entusiastas de la observación del cielo pasan todo el año esperando el punto máximo de la lluvia anual de meteoros Gemínidas. Y por fin ha llegado.

Este fin de semana, se espera que decenas de meteoros, incluyendo algunos especialmente brillantes llamados bolas de fuego, crucen el cielo nocturno en una deslumbrante exhibición. El evento celestial es considerado como una de las mejores lluvias de meteoros del año.

Se espera que las Gemínidas alcancen su punto de máxima actividad, desde las 10 p.m., hora de Miami, del sábado hasta la madrugada del domingo, según EarthSky.

Durante el evento, la Luna estará al 34 % de su fase llena, por lo que bajo condiciones de cielo despejado muchos observadores en zonas suburbanas podrán ver hasta 20 meteoros por hora. Personas en áreas con cielos parcialmente oscuros podrían vislumbrar entre 40 y 50 meteoros durante el periodo máximo, mientras que algunos residentes de zonas rurales podrían tener la oportunidad de ver hasta un meteoro por minuto, de acuerdo con Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Para una mejor observación, quienes estén en el hemisferio norte deben mirar hacia el este, cerca de las 10 p.m., hora local, mientras que en el hemisferio sur deben observar el cielo del norte alrededor de las 2 a.m.

Los meteoros visibles cerca de las 10 p.m. se llaman rozadores terrestres y tienden a durar más que los normales, dijo Lunsford. “La razón es que no penetran la atmósfera tan profundamente como los que vemos más tarde en la noche, así que tienden a durar más, uno o dos segundos, y suelen ser mucho más largos” en longitud.

Las Gemínidas son conocidas por producir bolas de fuego, que aparecen más brillantes que cualquier estrella o planeta en el cielo. Las bolas de fuego son fáciles de detectar, ya que a menudo son coloridas y duran más que otros meteoros, añadió Lunsford.

Las Gemínidas también presentan una gran oportunidad para los fotógrafos.

“Son más lentas que las Perseidas y las Leónidas, por lo que suelen verse mejor en exposiciones prolongadas. Así que quienes tengan cámaras que puedan mantener el obturador abierto, yo lo pondría entre 15 y 30 segundos y simplemente seguiría disparando durante la noche”, dijo Lunsford.

Si no puedes observar las Gemínidas el sábado por la noche, no te preocupes. Serán visibles durante los días previos al punto máximo de actividad y también algunos días después.

No obstante, es mejor salir uno o dos días antes que después, “porque el máximo de las Gemínidas no es perfectamente simétrico”, explicó Lunsford. “Tiene un ascenso lento y, tan pronto como se alcanza el máximo, la actividad disminuye rápidamente. Por lo tanto, es mejor observar antes del máximo”.

La Luna estará más brillante durante las noches previas al máximo, dado que la Luna llena ocurrió el 4 de diciembre, pero mientras estés afuera antes de que salga y mantengas la espalda hacia ella, aún podrás ver algunos meteoros.

Las Gemínidas están formadas por restos del asteroide 3200 Faetón. La órbita cercana del asteroide alrededor del sol hace que desprenda partículas debido al calor extremo, dejando un rastro de meteoros a lo largo de toda la órbita. La Tierra pasa por este rastro de escombros cada año, lo que da lugar a una impresionante lluvia de meteoros. Algunos de los escombros más densos resultan en bolas de fuego Gemínidas.

Los meteoros parecerán provenir de la dirección de la constelación de Géminis, que “asciende por el este justo al atardecer y está en su punto más alto en el cielo alrededor de las 2 de la madrugada”, dijo Lunsford, “y se pondrá por el oeste cuando salga el sol, así que pueden verse prácticamente toda la noche”.

La próxima y última lluvia de meteoros del año es la de las Úrsidas, que se espera alcance su punto máximo la noche del 21 de diciembre y la madrugada del 22 de diciembre, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros y EarthSky.

La Luna será apenas visible en fase creciente, lo que garantiza cielos oscuros.

La lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo durante el solsticio de invierno, o el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte, cuando la Tierra está más alejada del sol. El solsticio de invierno marca la noche más larga del año, creando la oportunidad perfecta para los observadores del cielo.

