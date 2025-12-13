Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil en Siria

Por Eyad Kourdi y Natasha Bertrand, CNN

El presidente Donald Trump dijo este sábado que habrá “una represalia muy seria” después de que dos soldados de Estados Unidos y un intérprete civil murieran en una emboscada en Siria este sábado.

Otras tres personas resultaron heridas en el ataque, que fue perpetrado por un solo hombre armado de ISIS, según informaron el Comando Central de Estados Unidos y el Departamento de Defensa en comunicados este sábado.

“Vamos a tomar represalias”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Afirmó que el país está de luto “por la pérdida de los tres grandes patriotas de Estados Unidos” y que reza por los tres heridos, quienes “parecen estar bastante bien”.

El presidente destacó la cooperación de Estados Unidos con las fuerzas sirias. “Siria, por cierto, estaba luchando junto a nosotros”, aseguró Trump, añadiendo que el nuevo presidente de Siria está “consternado por lo sucedido”.

La “misión de los soldados era en apoyo de operaciones en curso contra ISIS y contra el terrorismo en la región”, escribió Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, en un comunicado en X. Agregó que los nombres de los fallecidos se mantenían en reserva hasta que se notificara a sus familiares.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el atacante fue abatido por fuerzas aliadas.

“Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”, escribió Hegseth en X.

Minutos después de hablar con los periodistas, Trump reiteró su advertencia de represalia en una publicación en redes sociales, calificando el incidente como “un ataque de ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una parte muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos”, y asegurando que el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, “está extremadamente enojado y perturbado por este ataque”.

“Habrá una represalia muy seria”, escribió Trump.

En noviembre, al-Sharaa se convirtió en el primer jefe de Estado sirio en visitar la Casa Blanca, ya que Damasco busca lazos más estrechos con Estados Unidos tras la caída del régimen de Assad el año pasado.

“Es un líder muy fuerte”, dijo Trump a los periodistas en ese momento, calificando a al-Sharaa como “un tipo duro de un lugar difícil”. La visita se produjo después de que Estados Unidos levantara parcialmente las sanciones a Siria a principios de este año, marcando un importante cambio en las relaciones entre ambos países.

El ataque mortal ocurre un mes después de que Siria se uniera a la coalición liderada por Estados Unidos, formada en 2014. La coalición ha realizado operaciones militares contra ISIS en Siria e Iraq con la participación de varios países.

Los militares estadounidenses han operado durante años en múltiples lugares de Siria, incluido el destacamento de Al-Tanf en la provincia de Homs, donde entrenaron a fuerzas aliadas sirias como parte de la lucha más amplia contra ISIS. Personal estadounidense ha sido atacado previamente, y el incidente de este sábado es el más letal desde una explosión ocurrida en 2019 en la ciudad de Manbij que afectó a una patrulla y mató a dos militares y dos civiles estadounidenses.

El ISIS no ha reivindicado públicamente la autoría del ataque.

Un portavoz del Ministerio del Interior sirio afirmó que las fuerzas sirias habían emitido advertencias de inteligencia a las fuerzas lideradas por Estados Unidos y que el atacante era conocido por las autoridades antes del ataque mortal.

Nour Eddin al-Baba declaró a la televisión estatal siria que los mandos de las Fuerzas de Seguridad Interna del país en la región de Badia habían alertado a la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el ISIS en Siria sobre información preliminar “que indicaba una posible infiltración o ataques esperados del ISIS”.

“Sin embargo, las fuerzas (de la coalición) no tuvieron en cuenta las advertencias sirias”, dijo Al-Baba.

Explicó que el ataque ocurrió mientras líderes de la coalición y de las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria realizaban una visita conjunta este sábado por la mañana en la región de Badia. La delegación entró posteriormente en una “instalación de mando fortificada” perteneciente a los mandos de las Fuerzas de Seguridad Interna sirias, donde el atacante abrió fuego en la entrada.

El atacante, que según Al-Baba estaba siendo evaluado por ideas extremistas, intercambió disparos con guardias sirios y de la coalición antes de ser neutralizado, añadió el portavoz.

El portavoz indicó que una evaluación realizada el miércoles sugería que el atacante podría tener ideas extremistas. El resultado de esa prueba debía publicarse el domingo, “pero el destino quiso que el ataque tuviera lugar el sábado, que es un día festivo administrativo”, dijo Al-Baba.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Central de Estados Unidos para obtener más información sobre el incidente.

El tráfico en la autopista entre Deir Ezzor y Damasco se detuvo este sábado a raíz del incidente, y un video mostró aviones de combate estadounidenses sobrevolando la zona.

“Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Al-Tanf tras el tiroteo”, informó la agencia oficial de noticias siria SANA. Al-Tanf es una base estadounidense en el este de Siria, en la frontera con Iraq.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

Alejandra Jaramillo, de CNN, contribuyó a este informe.