Este sábado por la noche se sortea un premio de Powerball de US$ 1.000 millones, el segundo más grande del año

Los participantes de la lotería intentarán ganar el premio mayor de Powerball, estimado en US$ 1.000 millones, que se sorteará este sábado por la noche. Este es el decimocuarto premio de lotería en Estados Unidos que alcanza los US$ 1.000 millones y el segundo en lograrlo este año.

El premio mayor aumentó después de que nadie ganara el sorteo del miércoles por la noche, cuyo premio era de US$ 930 millones.

Este es el segundo premio mayor que alcanza al menos los US$ 1.000 millones este año. Dos ganadores, uno en Texas y otro en Missouri, se repartieron el premio de US$ 1.787 millones de Powerball en septiembre. Ese fue el segundo premio más grande en la historia de las loterías estadounidenses; el más grande, uno de Powerball de US$ 2.040 millones, se ganó en 2022.

Los premios mayores de US$ 1.000 millones solo existen en Estados Unidos desde hace aproximadamente una década, siendo el primero en 2016, de Powerball, valorado en US$ 1.586 millones.

Que los ganadores reciban el valor anunciado del premio mayor depende de cómo elijan que se les pague. Los US$ 1.000 millones ofrecidos en el sorteo de este sábado solo se entregarían si el ganador opta por 30 pagos anuales crecientes, que las loterías ofrecen a través de una anualidad que incluye intereses, durante 29 años.

De lo contrario, el ganador podría elegir un pago único que representa el monto real del premio mayor el día del sorteo, que en el caso del de este sábado se estima en US$ 457,7 millones.

Ambas cifras son antes de impuestos. Los ganadores del premio mayor de Powerball y Mega Millions generalmente optan por el pago único.

Los jugadores pueden ganar otros premios además del mayor. En el sorteo del miércoles, tres personas ganaron US$ 1 millón al acertar los primeros cinco números, pero no el sexto, la bola roja de Powerball, según informaron los organizadores del juego.

El sorteo de este sábado está programado para las 10:59 p.m., hora de Miami.

