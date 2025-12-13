Powerball podría tener que agradecerle a Mega Millions su último bote de US$ 1.000 millones

Por Chris Isidore, CNN

Independientemente de si alguien gana o no el premio mayor de US$ 1.000 millones del Powerball este sábado, al menos uno de los perdedores probablemente ya sea conocido: Mega Millions.

Los boletos de Powerball, con un precio de US$ 2 cada uno, se están vendiendo con fuerza, ya que las papeletas de lotería suelen ofrecer premios anunciados de alrededor de diez cifras.

En contraste, el próximo premio mayor de Mega Millions, el martes, es de unos insignificantes US$ 70 millones.

Los dos botes pueden diferir en cientos de millones, pero la cifra que ayuda a explicar el motivo es mucho menor.

US$ 3. Eso es lo que Mega Millions aumentó el precio de sus boletos en abril, duplicándolo con creces, deUS$ 2 a US$ 5.

Y parece que al menos a los compradores de billetes de lotería realmente les importa esa diferencia, especialmente en una economía en la que los estadounidenses, cansados ​​del alto costo de vida, se aferran a cada dólar.

Los boletos de Mega Millions superaron anteriormente a los de Powerball en 2024. Las ventas de ambos fueron aproximadamente iguales durante los primeros tres meses de este año, a pesar de que Powerball tiene un sorteo más por semana.

Pero desde el aumento de precio del 150 % de Mega Millions en abril, las ventas de billetes de Powerball han aumentado considerablemente.

Mega Millions ha vendido 495 millones de papeletas desde el cambio del 8 de abril, generando U$$ 2.500 millones en ingresos.

Durante el mismo período, Powerball ha vendido poco más de 2.000 millones de boletos, generando US$ 4.100 millones, según cifras recopiladas por el organismo regulador de la lotería, LottoReport.com, a partir de informes oficiales.

Las ventas de Powerball probablemente se están viendo favorecidas porque los jugadores de lotería se han mostrado reacios a desembolsar unos dólares adicionales, estimó Victor Matheson, profesor de economía y experto en el negocio de los juegos de azar en el College of Holy Cross.

Los estadounidenses se han centrado principalmente en la relación calidad-precio tras el aumento durante años de altas tasas de inflación.

Las ventas en Walmart, por ejemplo, han crecido a medida que más compradores buscan sus precios bajísimos. Las compras navideñas cuestan más por menos. E incluso cuando los precios no parecen más altos, es posible que estés obteniendo menos por tu dinero.

Pero el actual aumento de las ventas de Powerball no es tan simple como que un producto alcance un precio que lo deja fuera del mercado, dijo Matheson.

Las mayores ventas de boletos se traducen en botes más cuantiosos, lo que a su vez atrae más ventas. Esto se debe en parte al cambio en los hábitos de compra, y en parte a la mala suerte de Mega Millions, que no ha tenido tantas rachas largas entre grandes premios, lo que incrementa el tamaño del bote.

Matheson indicó que las probabilidades de los juegos sugieren que Mega Millions debería generar grandes premios mayores con más frecuencia que Powerball, incluso entre los jugadores de lotería que buscan ofertas. Pero hasta ahora, no ha sido así.

“Diré que Mega Millions ha tenido un poco de mala suerte al mismo tiempo que Powerball ha tenido suerte”, afirmó Matheson.

Este fin de semana es la segunda vez que el premio mayor del Powerball alcanza los US$ 1.000 millones este año. Su premio mayor sobió a los US$ 1.800 millones a principios de septiembre.

Esto le da una ventaja sobre Mega Millions, que alcanzó casi los US$ 1.000 millones solo una vez este año, cuando su premio mayor llegó a los US$ 980 millones el 14 de noviembre.

Pero incluso entonces, cuando Mega Millions tenía una gran ventaja en premios, con frecuencia vendía menos boletos que Powerball.

Mega Millions vendió 23,5 millones de billetes en los días previos al sorteo de US$ 980 millones del 14 de noviembre, según LottoReport.com. Powerball despachó un poco más de boletos, 23,6 millones, aunque su premio mayor de US$ 546 millones era un poco más de la mitad.

Mega Millions aumentó su precio con la expectativa de que ofrecería jackpots grandes con mayor frecuencia y así generaría mayores ventas.

“Se espera que los botes aumenten más rápido y alcancen montos mayores con mayor frecuencia en el nuevo juego”, declaró el consorcio que gestiona el juego en abril. El consorcio no respondió a las preguntas de CNN el viernes sobre sus ventas desde el aumento del precio de los boletos.

Pero como Mega Millions genera mucho más con cada boleto, incluso a un ritmo de ventas más lento, sus probabilidades a largo plazo son buenas, indicó Matheson.

Mucho mejores, de hecho, que las probabilidades para los compradores de billetes de Powerball este fin de semana.

