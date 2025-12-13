Una encuesta indica que los estadounidenses creen que Trump sabía de los crímenes de Epstein

Análisis de Aaron Blake, CNN

El viernes se produjo otra filtración de información de los archivos de Jeffrey Epstein: nuevas fotografías publicadas por los demócratas de la Cámara de Representantes que muestran a Donald Trump y a otras personas influyentes como Bill Clinton, Steve Bannon y Richard Branson, extraídas de decenas de miles de fotos de la propiedad de Epstein.

Pero las relaciones de Epstein con estos hombres —ninguno de los cuales ha sido acusado de delito alguno por las autoridades— ya eran de dominio público, y las fotografías por sí solas no aportan mucha información.

De hecho, la noticia más sorprendente en este sentido del viernes por la mañana podría haber provenido de otra fuente: una encuesta.

La encuesta reforzó lo problemático que podría ser para Trump la inminente publicación de documentos, especialmente antes de la fecha límite del próximo viernes para que el Departamento de Justicia entregue la información al Congreso. Y esto se debe a que muchos estadounidenses, e incluso republicanos, se inclinan a creer, o al menos a considerar la idea, de que Trump estaba al tanto de algo turbio.

La encuesta de Reuters-Ipsos preguntó a los estadounidenses si creían que Trump no estaba al tanto de los supuestos crímenes de Epstein antes de que se hicieran públicos. Solo el 18 % dijo que era “algo” o “muy” probable que Trump no lo supiera. Un 60 % dijo que era “poco” o “nada” probable que Trump no lo supiera. Esto representa una proporción de 3 a 1 a favor de la creencia de que Trump sabía algo.

Incluso entre los republicanos, un porcentaje ligeramente mayor creía que Trump probablemente estaba al tanto (39 %) que los que se inclinaban a pensar que no lo sabía (34 %).

Trump, una vez más, no ha sido acusado de ningún delito en el caso Epstein, y ha negado su participación.

Pero no es solo esta encuesta la que sugiere que el público cree que tiene algo que ocultar.

Una encuesta de Yahoo News-YouGov realizada en julio no solo preguntó si Trump sabía de los supuestos crímenes de Epstein, sino también si había cometido crímenes con él. Alrededor de la mitad de los estadounidenses (48 %) dijo que creía que sí.

Pero quizás lo más notable es que solo el 24 % de los estadounidenses dudaba de ello. El resto se mostró neutral.

Y, de nuevo, incluso muchos republicanos no lo descartaban. Solo el 55 % de los republicanos rechazó la afirmación de plano. (El 13 % creía que Trump había cometido delitos con Epstein, mientras que un tercio se mostró neutral).

Para recalcar la importancia de lo que revelan estas encuestas: tres cuartas partes de los estadounidenses indicaron que no descartaban la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos supiera o incluso hubiera participado en delitos con el notorio pedófilo. E incluso muchos republicanos pensaban que él sabía algo sobre las actividades de Epstein.

Esto sugiere que, aunque no haya pruebas concluyentes que vinculen a Trump con actos ilícitos, la inminente publicación de más documentos podría ser perjudicial para el presidente, en la medida en que sigan mencionándolo o incluyendo fotos suyas, como ha ocurrido anteriormente. (En cuanto a las fotos y correos electrónicos del patrimonio de Epstein que han publicado los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca los ha definido como un “engaño demócrata”, ha afirmado que los correos electrónicos “no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo” y ha declarado que el Gobierno “ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas”).

Existen algunas salvedades importantes respecto a lo que muestran las encuestas.

Una de ellas es que las preguntas de la encuesta no especificaban el tipo de delitos. Ciertamente, Epstein es conocido por un tipo de delito muy específico. Pero quizás el elevado número de personas que contemplan la idea de que Trump esté implicado en delitos se deba, en parte, a que los estadounidenses generalmente creen que las personas muy poderosas son propensas a cometer algún tipo de delito.

De hecho, ya hemos visto esto antes con Trump. Las encuestas realizadas durante la campaña de 2024 mostraron que los votantes creían, en una proporción de 54 % a 38 %, que Trump había cometido “graves delitos federales”. Incluso mucho antes de sus acusaciones formales, una encuesta realizada en medio del escándalo por el que Trump fue sometido a juicio político por presionar a Ucrania para obtener ayuda electoral en 2020 mostró que el 63 % creía que Trump al menos “probablemente” había cometido actos ilegales durante su carrera política.

Así que parte de esto podría ser algo inherente a la percepción pública.

Pero en cuanto a los crímenes de Epstein, no hay pruebas sólidas de la implicación o el conocimiento de Trump, a diferencia de sus acusaciones o del escándalo de Ucrania.

Y es probable que parte de esto se deba a la forma en que Trump ha manejado los archivos de Epstein y a lo que sabemos hasta ahora.

El presidente, sencillamente, ha hecho varias cosas que sin duda dan la impresión de que tenía algo que ocultar. Esto incluye una serie de declaraciones engañosas sobre su relación con Epstein en el pasado, así como su demora en revelar que conocía a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien reclutó a una empleada menor de edad de Mar-a-Lago, Virginia Giuffre.

También hay múltiples indicios que sugieren que Trump sabía que Epstein tenía un interés particular en mujeres jóvenes, al menos. Y no se trata solo de su infame cita de 2002 sobre que a Epstein le gustaban las mujeres “más jóvenes”.

Los correos electrónicos de Epstein publicados el mes pasado incluso mostraron que Epstein sugirió en privado que Trump sabía algo sobre él y las chicas. “Claro que sabía lo de las chicas…”, dijo Epstein en un momento dado en 2019, en aparente referencia al reclutamiento por parte de Maxwell. En otro correo electrónico de 2011, Epstein llamó a Trump “el perro que no ha ladrado” y dijo que Giuffre había “pasado horas en mi casa” con Trump.

Dado todo esto, no debería sorprender que muchos estadounidenses crean lo peor y que muchos más parezcan al menos estar predispuestos a confirmar que Trump esté implicado o al tanto de los crímenes de Epstein.

Pero a menos de una semana de la fecha límite del viernes para la publicación de los archivos del Departamento de Justicia, estas no son las cifras que a Trump le gustaría ver.

Y refuerzan el peligro político muy real que esto representa para el presidente. Después de todo, los estadounidenses llevan tiempo sospechando lo peor sobre los archivos de Epstein. Trump simplemente les dio razones para creer que tenía algo que ocultar.

