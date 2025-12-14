Abren los colegios electorales en Chile para el balotaje presidencial: Kast y Boric ya votaron

Por EFE y CNN en Español

Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatoria y elegir entre la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannete Jara (51), y el ultraderechista y fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast (59).

Según analistas y sondeos publicados antes de la veda, el militante republicano llega a la segunda vuelta como claro favorito, abriendo más interrogantes sobre el margen de victoria que sobre el resultado final.

Tras quedar segundo en la primera vuelta con el 23,9 % de los votos, Kast recibió el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, sumando más del 50 % de las preferencias.

Jara, por su parte, obtuvo la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9 % de las preferencias, pero tiene poco espacio para hacer crecer su base electoral pese a ser la candidata única de una amplia e inédita coalición progresista, que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

El candidato ultraderechista votó este domingo en la localidad rural de Paine, en la que se asentó su familia cuando emigró desde Alemania. Llegó al centro de votación pasadas las 10 de la mañana, hora local.

En diálogo con la prensa tras ejercer el sufragio, el candidato del Partido Republicano prometió ser “el presidente de todos los chilenos” si resulta elegido, pero también redujo las expectativas sobre la acción de su hipotético gobierno.

“Quien gane tiene una tremenda responsabilidad, la de todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan. No tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia”, afirmó.

“Más allá de las diferencias políticas, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, esta en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, agregó.

“Nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria”, dijo. “Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar en temas que todos sabemos que le dificultan el día a día a las personas”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ejerció su derecho al voto en el balotaje de este domingo para elegir a su sucesor e instó a la población a defender la democracia.

Boric votó en Punta Arenas, su ciudad natal. A diferencia de la primera vuelta, el mandatario dejó a su hija, Violeta, con su madre en la puerta y entró solo en el centro de votación, donde saludó a las personas en la mesa y ofreció unas palabras a la prensa tras depositar el sufragio.

“Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años, la democracia se cuida todos los días, pero en este momento el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación”. afirmó.

“La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno”, subrayó.

Boric también alabó la fiabilidad y la efectividad del sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19.00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

“En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, subrayó.

“Hoy por última vez como presidente de la República he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica”, concluyó.

Católico ultraconservador y padre de nueve hijos, Kast sería el primer presidente en llegar al poder que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

A lo largo de su campaña, ha basado su discurso y posicionamiento solo en temas de seguridad y migración, las principales preocupaciones de los chilenos, según sondeos, y ha evitado difundir sus posiciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales como su defensa del régimen -su hermano fue un ministro destacado de Pinochet-.

Entre otros puntos, ha eludido aclarar cómo planea recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en los primeros 18 meses de su eventual gobierno y si liberaría a los exmilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Jara, en tanto, ha intentado desmarcarse de la impopularidad del gobierno de Boric y luchado contra un anquilosado anticomunismo muy expandido en Chile, además de apelar a los riesgos de la ultraderecha y defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

El presidente que salga de las urnas tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo con un Parlamento dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso y donde los votos de del populista Partido de la Gente (PDG) serán clave.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local, 16:00 hora de Miami, y se espera que los resultados estén un par de horas después.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.