El retiro de una leyenda: John Cena se despidió de la lucha libre con un final que nadie imaginó

Los finales no siempre son felices. Eso es lo que quedó demostrado en la noche del sábado o madrugada del domingo en el Capital One Arena de Washington, durante el Saturday Night’s Main Event.

Ante una multitud que se apiló para verlo de cerca, el legendario John Cena se subió por última vez al ring para una función que prometía ser memorable, y que finalmente lo fue, aunque muchos no hayan conseguido la imagen final que buscaban del excampeón.

Lejos del papel de duro irrompible que ha mostrado durante décadas en la lucha libre y también en el cine de acción, Cena acabó rindiéndose en las manos de Gunther, el excampeón de peso pesado de la WWE en dos ocasiones.

El duelo comenzó siendo favorable para Gunther, con Cena necesitando del apoyo del público para igualar la batalla. No será Batman, pero “Peacemaker” demostró que subió al ring con sus propios trucos, el Five Knuckle Shuffle y el Attitude Adjustment. Con ellos pareció cerca de la victoria y un desenlace idílico, pero Gunther se zafó y la lucha continuó afuera del ring.

La mesa de los comentaristas se convirtió en lona y Gunther la besó con fuerza, antes de que ambos volvieran a subirse al cuadrilátero para el gran final de la noche.

Allí intercambiaron un par de veces posición sobre las cuerdas, alternando patadas, Five Knuckle Schuffle, Powerbombs y Avalanche, llevando al público a un éxtasis total.

Gunther se recuperó y aplicó un par de veces la llave de sumisión. Cena logró zafarse de la primera, pero la segunda marcó el final, y tras segundos de incredulidad y respiración contenida en las gradas, el excampeón dijo basta.

El final merecido llegó después. Las estrellas de la WWE CM Punk (campeón mundial de peso pesado) y Cody Rhodes (campeón indiscutido) subieron al ring, se pusieron de rodillas y cedieron sus cetros para que la leyenda pudiera sostenerlos una vez más. Cena acabó dejando una imagen para el recuerdo, alzando los cinturones a los cuatro lados para escuchar el rugido del público una última y muy merecida vez. Una reverencia final y un saludo del “Marine” cerraron la historia de un campeón, y le dieron paso a la leyenda.

