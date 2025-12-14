Israel aprueba 19 asentamientos en una gran expansión en la Ribera Occidental

Por Tal Shalev y Oren Liebermann

En otra enorme expansión de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, el Gobierno de Israel aprobó el jueves la legalización y el establecimiento de numerosos asentamientos, según una fuente israelí familiarizada con el asunto.

La decisión autoriza 19 asentamientos en la Ribera Occidental, incluidos dos que fueron evacuados en el plan de retirada de 2005.

En respuesta a la noticia de la decisión, el portavoz presidencial palestino Nabil Abu Rudeineh afirmó, según la agencia oficial de noticias palestina WAFA: “Todas las actividades de asentamiento israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional”.

Los asentamientos, además de ser ilegales según el derecho internacional, también lo son según la legislación israelí. Los colonos establecen asentamientos con el objetivo de obtener autorización para construir ilegalmente en el futuro. Muchos de los nuevos asentamientos autorizados se encuentran en el interior de Ribera Occidental.

Algunos de los asentamientos llevan más de 20 años en pie y son el hogar de docenas de familias. Otros se encuentran en lugares de la Ribera Occidental que los colonos consideran posiciones estratégicas para expandirse y establecer nuevos asentamientos en el futuro.

Moayyad Shaaban, jefe de la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro, calificó la decisión como una “escalada peligrosa que expone las verdaderas intenciones del gobierno de ocupación de afianzar un sistema de anexión, apartheid y judaización total de la tierra palestina”.

La nueva aprobación, que se produjo en una reunión de gabinete el jueves por la noche, es parte de un impulso más amplio de la derecha de Israel, incluido el ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich, para expandir los asentamientos y enterrar la posibilidad de un Estado palestino al impedir una conexión territorial entre las ciudades y comunidades palestinas.

El movimiento de ultraderecha Nahala, que aboga por la expansión de los asentamientos en la Ribera Occidental, celebró la decisión, calificándola como un “logro impresionante” que pronto conduciría a la creación de asentamientos israelíes en Gaza.

En mayo, Israel anunció que establecería 22 nuevos asentamientos en lo que, según la organización de vigilancia de los asentamientos Peace Now, sería la mayor expansión de asentamientos en más de 30 años.

El miércoles, Israel aprobó casi 800 viviendas en tres asentamientos diferentes de la Ribera Occidental. Peace Now afirmó que se trataba de una estrategia “destinada a normalizar la planificación en los asentamientos y reducir la atención y las críticas públicas e internacionales”.

Smotrich afirmó que las nuevas viviendas formaban “parte de un claro proceso estratégico para fortalecer los asentamientos y garantizar la continuidad de la vida, la seguridad y el crecimiento”.

El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rouhi Fattouh, afirmó que la decisión de aprobar los nuevos asentamientos constituía una “doble violación del derecho internacional”, citando el incumplimiento de las resoluciones de la ONU y un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que considera ilegales las actividades de asentamiento.

En una declaración publicada el viernes, Fattouh añadió que la expansión de los asentamientos consolida una política de “anexión progresiva”.

Mientras tanto, en Gaza, Israel anunció el sábado que ejecutó un ataque aéreo contra un alto mando de Hamas al que acusaba de ser “uno de los artífices” de los atentados del 7 de octubre. Las fuerzas israelíes afirmaron que el ataque acabó con la vida de Raad Saad, jefe de armamento del brazo armado de Hamas y uno de los últimos militantes de alto rango que quedaban en Gaza.

Al menos cuatro personas murieron y otras 29 resultaron heridas en los ataques, según el director del hospital Al-Shifa de Gaza.

Un oficial militar israelí afirmó que el ataque no violaba el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, ya que Israel “tiene permiso para atacar objetivos que participan activamente en actividades terroristas”. Se desconoce si Estados Unidos fue informado con antelación del ataque o si dio su autorización.

En una declaración conjunta, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que el ataque se ordenó en respuesta a la detonación de un artefacto explosivo de Hamas el sábado por la mañana, que causó heridas a las fuerzas israelíes en Gaza.

Hamas no confirmó ni desmintió la muerte de Saad, pero acusó a Israel de intentar sabotear el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

En un comunicado, Hamas afirmó que el ataque contra una zona civil constituía una “violación criminal” del acuerdo de alto el fuego firmado en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump.

