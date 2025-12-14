Kast arrasa en las elecciones de Chile y el país da un giro a la derecha, que se consolida en la región

CNN en Español

El ultraderechista José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile al vencer este domingo a la izquierdista Jeannette Jara, según los resultados oficiales preliminares, en una segunda vuelta que lo tenía como favorito luego de haber recibido el apoyo de otros líderes afines.

Con el 99,86 % de los votos computados hasta las 20:45 horas, tiempo de Miami, Kast tenía el 58,16 %, una amplia ventaja frente al 41,84 % de Jara, según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Durante su discurso de victoria, frente a simpatizantes reunidos en calles de Santiago, agradeció a Dios y a algunos expresidentes del país, si bien reconoció que con ellos tuvo diferencias. También aseguró que los cambios “comenzarán de inmediato”, aunque pidió paciencia y constancia para ver resultados, e insistió en que una de sus prioridades será la seguridad.

“Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo”, dijo. “Sin seguridad, no hay paz; sin paz, no hay democracia; sin democracia, no hay libertad, y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor”, recalcó.

Kast, quien ya había competido por la presidencia en 2017 y en 2021, concretó este domingo un triunfo claro en el que las felicitaciones y los reconocimientos a su nueva condición de presidente electo no tardaron en llegar. Los primeros en comunicarse con él fueron su rival, la oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista, y el presidente Gabriel Boric.

En su cuenta de X, Jara reconoció su derrota y felicitó a su contendiente.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, agregó la exministra de Trabajo, quien más tarde, en un mensaje frente a sus simpatizantes, dijo a Kast que lo apoyará en las acciones que considere son benéficas para Chile y expresará su desacuerdo en las que vea como un retroceso.

Boric, por su parte, difundió en la cuenta oficial de X de la presidencia un video de la llamada que hizo a Kast, en la que lo felicitó por su victoria y lo invitó al Palacio de La Moneda —sede del Gobierno— para comenzar la transición.

“Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa”, le respondió Kast.

Desde fuera de Chile, las felicitaciones para el presidente electo tampoco tardaron en llegar, en particular desde el bloque de mandatarios de la región identificados con la derecha: Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador, y Donald Trump, de Estados Unidos, cuyo Gobierno se manifestó a través de un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile avanzará en las prioridades compartidas, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial. Estados Unidos espera trabajar estrechamente con su administración para profundizar nuestra asociación y promover la prosperidad compartida en nuestro hemisferio”, dijo el funcionario estadounidense.

Durante la campaña de este año, Kast se mostró confiado en que su tercera carrera presidencial sería “la vencida”. En 2017, fue derrotado por el fallecido expresidente Sebastián Piñera, de la derecha tradicional, y en 2021 por Boric, de la izquierda progresista.

En la primera vuelta del 16 de noviembre, en la que en total hubo ocho candidatos, Kast quedó segundo con el 23,92 % de los votos, mientras que Jara fue la puntera con el 26,85 %. Con estos resultados, ambos pasaron a la segunda ronda de este domingo.

Pese a haber quedado en el segundo lugar, desde ese momento se perfiló un panorama favorable para Kast. No solo obtuvo mejores números de los que presagiaban las encuestas, sino que los de Jara fueron más bajos en comparación con los previstos y Kast, fundador del Partido Republicano, consiguió inmediatamente el respaldo de otros abanderados de derecha que se sumaron a su candidatura: Evelyn Matthei, exministra de Piñera, y Johannes Kaiser, diputado libertario.

Al apoyo de ambos candidatos se sumaron después las proyecciones de algunas encuestas favorables a Kast, que se hicieron realidad en el balotaje con una ventaja que fue superior a los 16 puntos por encima de su contrincante.

El exdiputado de 59 años prevé comenzar los trabajos de transición de Gobierno tan pronto como este lunes.

De acuerdo con la agenda difundida por su equipo, por la mañana tendrá un desayuno con vecinos de la Región Metropolitana de Santiago, al mediodía se reunirá con Boric en La Moneda y por la tarde sostendrá un encuentro con presidentes y secretarios generales de partidos políticos.

Tras estas primeras actividades, se abrirá un período de casi tres meses hasta su investidura el 11 de marzo, cuando recibirá la presidencia de manos de Boric. En esta etapa, deberá conformar su equipo, tejer alianzas, aterrizar planes.

Kast gobernará Chile en el mandato 2026-2030, para el que dice que algunas de sus prioridades serán mejorar la seguridad, restringir la migración y un recorte fiscal que estima necesario para el país sudamericano.

Con la llegada de Kast a La Moneda, Chile —una nación familiarizada con las alternancias políticas— dará un nuevo giro, esta vez, un giro a la derecha que gana terreno en América Latina.

