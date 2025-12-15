Estas son las películas iberoamericanas que aspiran a ser nominadas a los premios Oscar

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Este año, 16 películas de Iberoamérica fueron admitidas por la academia del cine de Hollywood, que esta semana publicará una lista preliminar de 15 aspirantes para ser consideradas a una nominación al Oscar 2026 en la categoría de mejor película internacional.

Estas son las producciones que representan a la región.

Una abogada y una mujer acusada de interrumpir su embarazo unen fuerzas en busca de justicia.

El regreso de una mujer a su tierra luego de tres décadas de haber vivido los horrores de la dictadura.

Queriendo rehacer su vida en su natal Recife, el pasado de un maestro de Ingeniería obstaculizará sus planes.

Una enfermedad, que se transmite cuando dos hombres se miran y se enamoran, es el misterio que una niña, de 11 años, tratará de resolver.

Un poeta y maestro tratará de estimular la creatividad artística de una de sus alumnas, mientras esquiva sus propias frustraciones.

Documental sobre un histórico caso legal por abuso sexual de menores.

La leyenda de una misteriosa criatura que salta de su forma de niño a monstruo para asesinar a mujeres jóvenes.

Un padre y su pequeño hijo viajan por el desierto marroquí en busca de su hija y su hermana, quien ha decidido unirse a caravanas de fiestas tipo rave.

Décadas después del asesinato de su hermano en la masacre de Tlatelolco, una mujer inicia el camino de la venganza.

La relación entre una joven inmigrante embarazada y la mujer que debe cuidar debido a su demencia.

Documental armado con piezas recolectadas por el mundo entero sobre lo que fueron los casi 35 años de dictadura del general Alfredo Stroessner.

Un muchacho se debate entre su futuro profesional en Cusco y las raíces que lo siguen atando a su familia en las montañas.

Un médico deberá tratar la enfermedad que amenaza a la población esclavizada de una plantación en una isla frente a las costas africanas.

El transitar de Pepe, un hipopótamo que fue trasladado a Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar. El propio animal hace un análisis sociopolítico de la época.

La reflexión que desata la muerte de una amiga.

Biografía sobre el desaparecido cantautor y activista venezolano Alí Primera.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.