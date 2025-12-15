Ilia Topuria habló de su ausencia en la UFC y denunció presuntas extorsiones: “Mi verdad no necesita gritar”

Por Cesar Lopez, CNN en Español

El reconocido peleador de artes marciales mixtas Ilia Topuria salió a explicar por qué no ha podido ser más constante con sus presentaciones en el octágono, ya que en los últimos meses se ha dilatado el anuncio de sus combates.

El doble campeón de la UFC emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que ha “tenido que renunciar temporalmente a defender” su título, ya que ha sido víctima de “situaciones y presiones intolerables” en los últimos meses.

Topuria no dijo públicamente quién o quiénes presuntamente lo han intentado extorsionar y al mismo tiempo aseguró que se está ocupando de una situación personal, tras su separación de la madre de su hija menor.

Topuria dijo que ha recibido intentos de extorsión al ser amenazado con “infundadas acusaciones de malos tratos” que solo desaparecerían a cambio de dinero, según aseguró en un texto extenso publicado en sus redes sociales.

Esta circunstancia, dice el luchador, le ha llevado a no poder defender su título en el primer trimestre de 2026 debido a la falta de entrenamiento, porque como él mismo explica, ha decidido centrarse en el proceso judicial para resolver el conflicto.

“En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”, declaró Topuria en su comunicado.

Topuria aseguró que todas las pruebas, incluyendo audios, mensajes, testimonios y videos, están documentadas y han sido puestas a disposición judicial, no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación, sustracción de dinero y objetos personales, además de las amenazas recibidas.

Topuria añadió en su comunicado que con “dar un paso adelante” quiere ser un ejemplo para que nadie ceda ante “la presión, la manipulación o el miedo”, al mismo tiempo que pidió respeto por su privacidad para la protección de sus hijos y de su familia. El peleador concluyó con la frase: “Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada”.

Ante la imposibilidad de que Topuria compita, la UFC ha anunciado la organización de un combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso ligero el 24 de enero en UFC 324 en Las Vegas.

El evento también contará con Kayla Harrison defendiendo su título de peso gallo contra la excampeona Amanda Nunes, lo que para Dana White, CEO de UFC, es “sin duda la pelea femenina más importante de la historia”.

