Lukashenko dice que “las puertas de Belarús están abiertas” si Maduro deja el poder

Por German Padinger, CNN en Español

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, dijo este lunes que las puertas de su país “están abiertas” si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decide renunciar al cargo.

“Maduro nunca fue nuestro enemigo ni adversario. Nunca. Si él deseara venir a Belarús, las puertas están abiertas. Pero de esto nunca se habló”, dijo el mandatario a la cadena Newsmax, de acuerdo con un comunicado de la agencia estatal Belta.

En la entrevista se le preguntó a Lukashenko, quien gobierna Belarús desde 1994 y arrasó con casi el 87 % en las últimas elecciones, si recibiría a Maduro en caso de que el líder venezolano abandonara el poder.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela para conocer su posición ante estas declaraciones, y está esperando una respuesta.

Lukashenko insistió en la misma entrevista en que “Maduro no es la persona que lo dejará todo y se irá, huirá”, y dijo que el Gobierno de Belarús “habla más con los estadounidenses sobre Venezuela, que con Maduro sobre su renuncia y cualquier acción”.

El viernes, Lukashenko recibió en Minsk al enviado especial de Estados Unidos, John Coale, tras lo cual se anunció la liberación de 123 prisioneros —uno de ellos estadounidense— así como también el levantamiento de algunas sanciones de EE.UU. sobre Belarús.

“Estamos levantando las sanciones, liberando prisioneros. Nos comunicamos constantemente entre nosotros”, dijo Coale, quien aseguró que la normalización de las relaciones entre Belarús y EE.UU. era un objetivo del Gobierno de Donald Trump.

En las conversaciones también se habló de Venezuela, según el comunicado de Belta.

En tanto el jueves, un día antes del encuentro con Coale, Lukashenko se reunió con el embajador de Venezuela en Rusia —principal aliado de Belarús y Venezuela—, Jesús Rafael Salazar Velásquez, para coordinar “algunas cuestiones” con Maduro.

Lukashenko y Salazar Velásquez ya se habían reunido en noviembre, cuando el presidente de Belarús invitó a Maduro al país.

“Se lo ruego mucho: transmita a mi amigo Nicolás Maduro, que nosotros lo esperamos siempre en Belarús. Ya es hora de que él esté aquí, en Belarús”, dijo.

Los dichos de Lukashenko llegan en un momento tensión extrema entre EE.UU. y Venezuela, debido al creciente el despliegue militar de Washington en el Caribe en medio de una campaña de presión sobre el Gobierno de Maduro.

Al momento, Maduro no ha sugerido que esté pensando en dejar la presidencia de Venezuela.

La Casa Blanca, sin embargo, está evaluando en forma discreta planes de contingencia en caso de que Maduro sea derrocado, según dijeron fuentes del Gobierno a CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.