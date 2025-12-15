Una niña de 10 años y un sobreviviente del Holocausto ¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Bondi Beach?

Por Sandi Sidhu y Helen Regan, CNN

Una niña de 10 años, un sobreviviente del Holocausto y un joven ciudadano francés estaban entre al menos 15 personas muertas cuando dos hombres armados abrieron fuego contra familias que celebraban la primera noche de Janucá en la famosa playa Bondi de Sydney el domingo, un ataque que la Policía declaró un incidente terrorista.

Las personas fallecidas en el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi 30 años aún no han sido identificadas oficialmente, pero sus familiares y amigos están rindiendo homenaje a quienes han perdido.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que las víctimas tienen entre 10 y 87 años.

Esto es lo que sabemos sobre ellos.

Matilda, de 10 años, fue descrita por su tía como una “niña muy dulce y feliz, con una hermosa sonrisa”.

Estaba disfrutando de las festividades en Bondi Beach con sus padres, su hermana menor y amigos cuando los dos pistoleros abrieron fuego. Matilda resultó herida en el tiroteo y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron salvarla sin éxito.

“Se supone que los niños deben ser felices. Deberían estar jugando en la playa, no pensando en las balas que vuelan por ahí”, dijo su tía Lina, quien prefirió no revelar el apellido de la familia.

La profesora de lengua de Matilda la describió como una “niña brillante, alegre y llena de energía que iluminaba a todos los que la rodeaban”. La profesora, Irina Goodhew, creó una página de GoFund Me en nombre de la familia de Matilda.

La familia se había mudado de Ucrania a Australia en la década de 1990 y disfrutaba de paseos por la playa, picnics en el parque y caminatas al zoológico, dijo Lina.

La Escuela Rusa Harmony de Sydney informó en un comunicado publicado en Facebook que Matilda era una exalumna. “Honramos su vida y el tiempo que pasó formando parte de nuestra familia escolar”, decía la publicación.

El rabino Eli Schlanger, de 41 años, organizó el evento “Janucá junto al mar” en Bondi Beach y se desempeñó como rabino asistente en el Jabad de Bondi, dijo la organización judía en un comunicado.

“Schlanger era un rabino y capellán devoto”, dijo Chabad, y agregó que trabajó incansablemente “para apoyar la vida judía en la comunidad de Bondi”.

Durante 18 años, los Schlanger sirvieron a la comunidad judía, pero la influencia del rabino se extendió mucho más allá de los muros de una sola sinagoga. Fue capellán de los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur y de los Prisioneros de Guerra de Nueva Gales del Sur; también fue capellán del Hospital St. Vincent en Darlinghurst, donde atendió a pacientes y familiares, declaró Chabad.

El primo de Schlanger, el rabino Zalman Lewis, lo describió como “un hombre verdaderamente increíble” en una publicación de Facebook. “Le sobreviven su esposa e hijos pequeños, además de mis tíos y hermanos”.

El rabino nacido en Gran Bretaña era padre de cinco hijos, cuyo hijo menor nació en octubre, confirmó Jabad.

“Schlanger será enterrado en Jerusalén”, añadió.

Alex Kleytman, de 87 años, fue un sobreviviente del Holocausto que murió mientras protegía a su esposa Larisa de las balas de uno de los hombres armados, según la organización judía Chabad.

Kleytman, nativo de Ucrania, deja atrás a su esposa, dos hijos y 11 nietos, agregó Chabad.

9News, afiliada de CNN, informó que Kleytman había sobrevivido al Holocausto con su madre y su hermano menor en Siberia antes de emigrar con su esposa a Australia desde Ucrania. Llevaban casados ​​casi 60 años.

Entre los muertos también se encontraba el ciudadano francés Dan Elkayam.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró que Elkayam se había reunido en Bondi Beach con otros miembros de la comunidad judía para celebrar la primera noche de Janucá. “Francia no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas”, declaró en X.

Elkayam era aficionado al fútbol y jugaba en el Rockdale Ilinden FC, equipo de la Premier League 1. Su club lo describió como “una figura extremadamente talentosa y popular” y dijo que lo extrañarían.

El presidente de Juniors, Peter Doncevski, dijo a CNN que el club estaba apoyando a la novia de Elkayam, quien lo sobrevive.

Elkayam se había mudado recientemente de Francia a Australia y había estado brindando soporte técnico a la compañía global de medios NBC Universal en Sydney desde diciembre pasado, según su página de LinkedIn.

El rabino Yaakov Levitan fue secretario del Beth Din de Sydney y estuvo “profundamente involucrado en las operaciones de Jabad en Sydney”, según la organización.

Reuven Morrison era un hombre de negocios y residente de Melbourne durante mucho tiempo, dijo Chabad en X.

Morrison era originario de la ex Unión Soviética y había “descubierto su identidad judía en Sydney”.

Era un “exitoso hombre de negocios cuyo principal objetivo era donar sus ganancias a organizaciones benéficas que le importaban”, dijo Chabad.

Morrison deja esposa e hija, según la organización.

Peter Meagher, un exdetective de la Policía de Nueva Gales del Sur y miembro del club de rugby, también murió en el tiroteo, confirmó Randwick DRUFC.

“’Marzo’, como era conocido universalmente, era una figura muy querida y una leyenda absoluta en nuestro club; con décadas de participación voluntaria, era una de las figuras fundamentales de Randwick Rugby”, afirmó el club.

Meagher estaba trabajando como fotógrafo independiente en el evento de Janucá en el momento del ataque.

Había servido en la fuerza policial durante casi 40 años y se retiró como sargento detective.

“La trágica ironía es que pasó tanto tiempo en la peligrosa primera línea como agente de policía y fue abatido en su retiro mientras tomaba fotografías en su rol de pasión; es realmente difícil de comprender”, dijo Randwick DRUFC.

Tibor Weitzen, de 78 años, es recordado como un “dulce abuelo” que “amaba la vida”.

La nieta de Weitzen declaró a 9News, afiliada de CNN, que la familia está destrozada por su muerte. “Simplemente devastador. Sinceramente, no tengo palabras”, según se informa.

Weitzen era miembro de la sinagoga Jabad de Bondi y estaba en el evento de Janucá en Bondi Beach con su esposa y sus nietos cuando los hombres armados comenzaron a disparar, informó 9News.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Hilary Whiteman, de CNN.