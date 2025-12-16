Marjorie Taylor Greene anuncia su compromiso con una figura mediática pro-Trump

Piper Hudspeth Blackburn

La representante saliente de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció el lunes su compromiso con Brian Glenn, un experto pro-Trump que trabaja para la cadena de noticias de extrema derecha Real America’s Voice.

“¡Felices para siempre!”, publicó Greene en X. Glenn, principal corresponsal de la Casa Blanca para la cadena alineada con MAGA, también compartió el compromiso en las redes sociales con una foto en la que abraza a Greene mientras ella muestra su anillo de compromiso.

El anuncio se produjo semanas después de que Greene tuviera un desacuerdo público con el presidente Donald Trump y anunciara que renunciaría al cargo en enero, señalando que quería evitar unas primarias difíciles. Trump la ha llamado “traidora” y ha dicho que apoyará otra candidatura republicana para su escaño en la Cámara de Representantes.

Greene, quien fue una ferviente partidaria de Trump desde su llegada al Capitolio en 2021, insiste en que el presidente se ha centrado demasiado en la política exterior durante su segundo mandato y no está haciendo lo suficiente para impulsar su agenda interna. Ella, junto con su colega republicano Thomas Massie, ha sido una de las críticas más vehementes de la gestión del Departamento de Justicia de los expedientes del caso Jeffrey Epstein.

Glenn, por su parte, criticó duramente al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky por no usar traje en la Casa Blanca, en un polémico evento en la Oficina Oval en febrero.

Greene y Glenn se conocieron en 2022 y comenzaron a ser vistos públicamente a principios del año siguiente, después de que ambos iniciaran los trámites de divorcio de sus primeros matrimonios, según el Washington Post.

Los próximos pasos en la carrera de Greene siguen siendo inciertos. CNN informó previamente que la congresista de Georgia, quien a principios de este año era considerada posible candidata para la reñida contienda por el Senado de su estado, actualmente no tiene planes de postularse.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.