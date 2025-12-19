Cómo dieron con el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y lo vincularon con el asesinato de un profesor del MIT

Por Holmes Lybrand, Evan Pérez y John Miller, CNN

Cinco días después de que comenzara una extensa búsqueda, la policía se acercó al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown tras surgir aparentes vínculos entre el ataque del sábado en la escuela de Providence, Rhode Island, y la muerte dos días más tarde de un profesor del MIT en su casa de Massachusetts.

Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el tiroteo del lunes en la casa del profesor, el FBI declaró inicialmente que no existía ninguna conexión conocida entre ese crimen y el incidente masivo en la institución de la Ivy League, a unos 80 kilómetros de distancia.

Sin embargo, un coche de alquiler podría haber proporcionado a los investigadores una posible conexión, un avance que condujo a un registro en un almacén de New Hampshire, donde las autoridades informaron que el jueves por la noche encontraron muerto al sospechoso.

“Esta noche, nuestros vecinos de Providence por fin pueden respirar con más tranquilidad”, declaró el alcalde Brett Smiley, en una conferencia de prensa el jueves por la noche.

Allí, las autoridades identificaron al sospechoso como Claudio Neves Valente, de 48 años, exalumno de la Universidad de Brown y ciudadano portugués sin antecedentes penales en Estados Unidos.

Los investigadores creen que actuó solo, declaró el jefe de policía de Providence, coronel Oscar L. Pérez Jr.

Nuno Loureiro, el profesor del MIT que murió a tiros en su casa en Brookline, Massachusetts, también era ciudadano portugués, y el agente especial del FBI, Ted Docks, declaró el jueves por la noche que las autoridades creen que los dos hombres asistieron a la escuela en Lisboa al mismo tiempo.

En una conferencia de prensa separada el jueves, la fiscal federal para el distrito de Massachusetts, Leah Foley, manifestó que Neves Valente y Loureiro asistieron al mismo programa académico en Portugal entre 1995 y 2000.

De hecho, los registros escolares muestran que el sospechoso asistió al Instituto Superior Técnico en Lisboa, Portugal, en la década de 1990, al mismo tiempo que Loureiro.

Los investigadores creen que el sospechoso tenía como objetivo específico a Loureiro, según declaró un agente del orden a CNN.

Sin embargo, actualmente no creen que las dos personas que murieron en el tiroteo en Brown, donde el sospechoso estudiaba a principios de la década de 2000, fueran objetivos directos.

La policía afirmó que aún trabaja para determinar el motivo del tiroteo en la universidad, que se produjo mientras los alumnos estudiaban para sus exámenes finales.

Documentos judiciales publicados el jueves revelaron avistamientos aparentemente inquietantes del sospechoso en el edificio Barus & Holley, donde ocurrió el tiroteo, en múltiples ocasiones durante las semanas previas al ataque.

Un conserje del campus notó a una persona —que llevaba una mascarilla quirúrgica y cuya vestimenta coincidía con la del individuo que aparece en el video de vigilancia publicado por la policía— al menos dos veces desde el 28 de noviembre, según la declaración jurada.

Los avistamientos ocurrieron entre las 3:00 p.m. y el atardecer, según los investigadores.

De acuerdo con otra fuente policial, los investigadores hablaron con un miembro del personal de mantenimiento de la Universidad de Brown, quien vio a una persona sospechosa dentro del edificio Barus & Holley después de horas la noche anterior al tiroteo.

El trabajador de mantenimiento siguió a la persona, quien salió y se subió a un vehículo.

El trabajador anotó la matrícula, pero no reportó el incidente de inmediato porque no estaba claro si la persona había entrado al edificio o se había llevado algo, afirmó el funcionario.

Sin embargo, tras el tiroteo, el trabajador de mantenimiento de Brown compartió la información con otras personas, quienes la pusieron en conocimiento de la policía de Providence. Esta, junto con el FBI y otras agencias, comenzó a investigar el número de matrícula.

El automóvil vinculado a la matrícula había sido alquilado días antes en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, informaron funcionarios policiales, por un individuo que se cree que es un hombre de Portugal y residente legal permanente en EE.UU. que vive en Florida.

Los investigadores creen que, en algún momento, la placa del coche fue cambiada por otras para evitar que los lectores de matrículas la detectaran.

Otro aviso provino de alguien que informó haber visto a un individuo en una tienda de alquiler de automóviles que, según el informante, coincidía con la persona vista en las imágenes publicadas por la policía el miércoles, comentó un funcionario policial a CNN.

Los investigadores visitaron la empresa de alquiler de automóviles y obtuvieron un video de vigilancia que mostraba a una persona alquilando el vehículo que parecía coincidir con la persona vista en las imágenes publicadas por la policía, incluido su andar distintivo, indicó el funcionario.

Los investigadores creen que, tras alquilar el coche en Boston, Neves Valente condujo hasta Providence, donde el vehículo fue visto en la zona del tiroteo de Brown, según Foley.

A las 24 horas del tiroteo, Neves Valente regresó a Massachusetts y le puso una matrícula no registrada de Maine al vehículo antes de matar al profesor el lunes, añadió Foley.

El coche de alquiler fue solo una de las piezas de información que utilizaron los investigadores para vincular al sospechoso del tiroteo de Brown con la muerte del profesor del MIT.

Una investigación financiera, una unidad de almacenamiento y extensas grabaciones de seguridad también ayudaron a la policía a atar cabos en las 48 horas previas al hallazgo del cuerpo, declaró Foley durante la conferencia de prensa en Massachusetts.

“Hubo imágenes de seguridad que lo captaron a media milla de la residencia del profesor en Brookline y hay videos de él entrando a un edificio de apartamentos en la ubicación de la vivienda del profesor”, apuntó.

Aproximadamente una hora después, Neves Valente fue visto entrando a una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, vistiendo la misma ropa que había usado justo después de que le dispararan al profesor, agregó Foley.

Pasaron varios días antes de que los investigadores pudieran relacionar los crímenes, ya que se cree que el sospechoso usó un teléfono imposible de rastrear y evitó usar tarjetas de crédito a su nombre, comentó Foley.

Los investigadores creen que usó tarjetas SIM europeas para el servicio celular, lo que dificulta rastrear su ubicación en tiempo real.

El jueves en Boston, el FBI instaló vigilancia en el punto de devolución de coches de alquiler del Aeropuerto Logan, ya que el individuo que alquiló el coche tenía un vuelo de ida ese día.

Las fuerzas del orden también se desplegaron en Florida al iniciarse la búsqueda del hombre.

Pero para la noche del jueves, las autoridades invadieron el almacén de Salem, a unos 48 kilómetros al norte de Boston, tras encontrar un auto abandonado con matrícula que coincidía con la de uno de los que se cree que utilizó el sospechoso.

Un lector detectó una de las matrículas que coincidía con el vehículo que conducía el sospechoso.

Cuando los funcionarios encontraron a Neves Valente muerto, también encontraron una cartera y dos armas de fuego, informó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, en la conferencia de prensa del jueves por la noche.

Aunque los investigadores creen haber identificado al atacante en ambos casos, todavía quedan preguntas por responder, como por qué abrió fuego contra estudiantes en una escuela a la que asistió hace más de dos décadas y por qué un excompañero de clase aparentemente fue el objetivo casi 30 años después de que cursaran el mismo programa académico.

Dakin Andone, Hanna Park, Laura Sharman, Emma Tucker y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.

