Elogian al agente héroe que derribó al atacante de Bondi mientras las imágenes revelan cómo se puso fin a la masacre

Los medios australianos han identificado al detective superior Cesar Barraza como el agente de policía aclamado como un héroe por disparar y matar a uno de los atacantes responsables de la masacre de Bondi Beach.

Los videos de la tragedia brindan una imagen más clara de cómo se desarrolló el ataque antisemita que mató al menos a 15 personas y cómo Barraza, armado solo con una pistola, se movió para eliminar a los atacantes desde unos 45 metros (150 pies) de distancia, lo que ayudó a poner fin al peor tiroteo masivo de Australia en casi 30 años.

Se cree que Barraza disparó y mató a Sajid Akram, de 50 años, según The Sydney Morning Herald y 9News y 7News, afiliadas de CNN. Minutos después, Naveed, de 24 años, hijo de Akram y presunto cómplice, recibió un disparo y resultó gravemente herido.

De pie en una pasarela junto a Campbell Parade, la calle que bordea la playa Bondi de Sydney, el dúo de padre e hijo presuntamente utilizó escopetas y rifles para disparar indiscriminadamente contra docenas de familias que celebraban la primera noche de Janucá.

Los videos, publicados en las redes sociales y verificados por CNN, muestran diferentes ángulos del mismo momento y revelan cómo se desarrolló el ataque y la respuesta policial en poco más de seis minutos.

Los atacantes comenzaron su ataque el domingo cerca de Archer Park, a poco más de 100 metros de Bondi Beach. El video de la cámara de un vehículo muestra a los transeúntes Boris y Sofia Gurman, las primeras víctimas del ataque, muertos por disparos tras intentar valientemente desarmar a uno de los tiradores.

Se puede ver a la gente huyendo de la pasarela mientras los dos hombres se acercan, y el presunto atacante, Naveed, abre fuego en múltiples direcciones mientras Sajid se dirige al parque donde se estaba llevando a cabo una celebración de Janucá al aire libre.

Allí, Sajid Akram se enfrenta a un transeúnte desarmado, padre de dos hijos, Ahmed Al Ahmed, que lo aborda y logra arrebatarle el rifle.

Sajid regresa entonces al puente. Mientras se aleja, un video muestra a otro transeúnte, presumiblemente Reuven Morrison —quien posteriormente murió en el ataque—, lanzándole objetos.

Desde la pasarela, se ve a Naveed levantando su arma, apuntando y hacer varios disparos.

Aproximadamente un minuto después, Sajid se reunió con su cómplice en el puente.

Luego, en el fondo del video, se puede apreciar a un hombre vestido con pantalones oscuros, camisa clara y corbata negra avanzando, tomando una posición defensiva cerca de un árbol y apuntando.

El agente, detective jefe Cesar Barraza, levanta su arma y dispara el tiro que mata a Sajid.

El tirador superviviente devuelve el fuego en dirección al agente durante más de un minuto hasta que es abatido por otra bala. No está claro si el agente también disparó ese tiro o si las balas provinieron de compañeros que se enfrentaban al último tirador.

El análisis de las imágenes muestra que el agente estaba a unos 45 metros del pistolero, un distancia considerada difícil con una pistola, incluso para el tirador más experimentado.

Una multitud de policías y civiles se reúne rápidamente alrededor de los dos sospechosos. En otras imágenes se ve al detective mientras los socorristas practican RCP a uno de los atacantes.

Un análisis de audio posterior realizado por CNN de un videoclip de 10 minutos que capturó gran parte del ataque encontró que los atacantes y la policía juntos dispararon al menos 100 tiros.

Naveed Akram fue arrestado y trasladado al hospital en estado crítico. La policía lo acusó el miércoles de 54 delitos, entre ellos la comisión de un acto terrorista y 15 cargos de homicidio.

La policía cree que el dúo estaba impulsado por la “ideología de ISIS” y las autoridades están investigando un reciente viaje de un mes que realizaron a la región filipina de Mindanao, un área con una historia de extremismo islamista.

El viernes, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que la Oficina de Inteligencia Nacional identificó una transmisión de video en línea de ISIS que “refuerza” la teoría de que los hombres armados se inspiraron en el grupo terrorista, según 9News.

La policía comunicó este miércoles que no pudieron confirmar la identidad del agente que disparó a los atacantes, ya que estaban esperando el examen balístico antes de poder confirmarlo.

Pero en una conferencia de prensa, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur (NSW), Mal Lanyon, elogió a Barraza, sin nombrarlo.

“Estoy increíblemente orgulloso del agente identificado, al igual que de todos los policías que estuvieron allí ese día”, manifestó Lanyon. “La valentía que demostraron para abordar y resolver esa situación es increíble”.

Barraza, un agente con base en Bondi que, según se informa, ha estado en la fuerza durante al menos 15 años, apareció en un reality show australiano en 2009 llamado Recruits, una serie documental que seguía la vida diaria de los aspirantes a policía que se entrenaban para convertirse en agentes.

“Mi nombre es Cess Barraza, tengo 26 años y quiero ser policía porque odio el crimen”, afirmó Barraza en el programa.

Dos agentes resultaron heridos en el ataque, entre ellos Jack Hibbert, de 22 años, y en periodo de prueba, quien recibió heridas de bala en la cabeza y el hombro y perdió la visión de un ojo.

El agente Scott Dyson, de 25 años, descrito como uno de los primeros policías en llegar al lugar, resultó gravemente herido y permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado grave pero estable.

Las imágenes han suscitado dudas sobre si el número de agentes desplegados para patrullar la celebración de Janucá era suficiente y si estaban mal equipados para hacer frente a este nivel de ataque (tenían solo pistolas a su disposición).

El comisionado de policía Lanyon declaró el miércoles que el tema de si los miembros de la comunidad solicitaron presencia policial adicional sería parte de su investigación.

Las autoridades también revisarán si los agentes de primera línea deberían tener acceso a mayor potencia de fuego, con armas disponibles en su persona o guardadas en el maletero de sus vehículos.

Históricamente, los agentes de policía operativos de Nueva Gales del Sur solo han utilizado pistolas porque el tipo de enfrentamiento que requería que un agente utilizara un arma solía ser en espacios cerrados, explicó la policía.

El estado tuvo la tasa de homicidios más baja de Australia entre 2021 y 2023, según la Oficina de Estadísticas e Investigación del Delito, y los crímenes con armas de fuego son relativamente raros.

Las restricciones se endurecieron hace casi 30 años después de que un pistolero solitario con armas semiautomáticas matara a 35 personas en el histórico sitio turístico de Port Arthur, en el estado insular de Tasmania. La masacre del domingo fue el peor tiroteo masivo desde aquella tragedia.

“Lo que ocurrió el domingo cambió esa dinámica”, indicó Lanyon. “Como organización, es importante que consideremos todo para mantener seguros a nuestros agentes y a la comunidad”.

Los líderes australianos han rechazado reiterada y vehementemente las acusaciones de que la policía tardó en responder o no hizo lo suficiente para detener el ataque del domingo, y aseguran que “no es coherente con los hechos”.

“La policía de Nueva Gales del Sur actuó con valentía e integridad. No dieron un paso atrás; se enfrentaron al pistolero en la pasarela con pistolas”, declaró el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, en una conferencia de prensa el martes.

“Los agresores tenían rifles de largo alcance, y los agentes de policía de Nueva Gales del Sur fueron responsables de matar a uno de ellos y dispararle al otro, salvando así la vida de muchas, muchas personas”.

