Excompañeros describen al presunto atacante en Brown como “brillante”, pero arrogante y difícil

Por Duarte Mendonca, Allison Gordon y Tim Elfrink, CNN

Mientras los investigadores trabajan para encontrar un motivo detrás del tiroteo masivo en la Universidad de Brown y el asesinato de un reconocido profesor del MIT, excompañeros del presunto asesino lo describen como un estudiante brillante pero excepcionalmente difícil.

Claudio Neves Valente, el sospechoso de 48 años que, según la Policía, fue hallado muerto el jueves de un disparo autoinfligido, era un estudiante destacado, pero de personalidad conflictiva en su Portugal natal, recordaron excompañeros el viernes.

Neves Valente estudió en el Instituto Superior Técnico junto con Nuno Loureiro, el profesor del MIT a quien ahora se le acusa de haber matado a tiros. La escuela confirmó a CNN que ambos hombres fueron estudiantes allí entre 1995 y 2000 y que Neves Valente estudió una licenciatura en Ingeniería Física Tecnológica.

Ese curso estaba lleno de estudiantes talentosos, recordó el compañero de clase Felipe Moura, pero Neves Valente se destacaba, para bien y para mal.

“Claudio era obviamente uno de los mejores, pero en clase tenía una gran necesidad de sobresalir y demostrar que era mejor que los demás”, escribió Moura en portugués en una publicación de Facebook.

“La actitud de Claudio era desagradable”, continuó, discutiendo a menudo con “colegas a quienes no consideraba tan brillantes como él (y que probablemente no lo eran)”, escribió. “Eran peleas totalmente innecesarias, que no ayudaban en nada a la clase”.

Moura, quien ahora enseña en una universidad de Lisboa, no respondió a los mensajes de CNN. Un excompañero, quien pidió no ser citado por su nombre, confirmó que la cuenta de Facebook de Moura era auténtica.

En una entrevista con Público, un periódico de Portugal, Moura reiteró sus impresiones de Neves Valente como un compañero agresivo.

“Tenía una personalidad confrontacional en clase. Es decir, los otros buenos estudiantes intervenían, hacían preguntas, [pero] a Claudio le gustaba decir que él era el que sabía”, dijo Moura al periódico.

Nuno Morais, otro compañero de clase, dijo a Público que Neves Valente y Loureiro estaban entre los mejores estudiantes de la escuela, pero que sus personalidades eran radicalmente diferentes.

“Claudio era uno de los estudiantes con las mejores notas del curso. Era mucho más teórico”, dijo Morais al periódico. “Nuno también era buen estudiante, destacaba menos en cuanto a calificaciones, pero era una persona más relajada y parecía tener aptitudes para materias un poco más aplicadas”.

Tras graduarse en Portugal, Neves Valente ingresó a la Universidad de Brown en 2000 como estudiante de posgrado en Física, pero no terminó el programa. Moura comentó que mantuvo contacto con Neves Valente en ese periodo y notó que, una vez más, estaba en conflicto con otros estudiantes.

“En ese momento intercambié muchos correos electrónicos con él y vi que mantenía la misma actitud —como él me contaba— de mantener conflictos innecesarios con compañeros de doctorado en clase, a quienes nuevamente consideraba mucho menos capaces que él”, escribió Moura en Facebook. “Se notaba que no estaba disfrutando su estancia en la Universidad de Brown”.

Scott Watson, compañero en Brown, dijo que Valente era “socialmente torpe” y que se convirtió en su único amigo en la universidad. Tenía dificultades en EE.UU., quejándose amargamente de que las clases no eran desafiantes y de que la comida era mala, recordó Watson.

“Decía que las clases eran demasiado fáciles—honestamente, para él lo eran. Ya conocía la mayor parte del material y era realmente impresionante”, dijo Watson, ahora profesor en la Universidad de Syracuse, en una declaración compartida con CNN.

Watson dijo que Valente podía ser “amable y gentil”, pero que también era volátil.

“A menudo se frustraba—y a veces se enojaba—por los cursos, los profesores y las condiciones de vida”, dijo Watson, recordando que en una ocasión tuvo que interrumpir una pelea entre Valente y otro compañero al que solía insultar.

Moura dijo que trató de convencer a Valente de quedarse en el programa de posgrado, pero se fue después de un año.

“Claudio pensaba que nada de eso valía la pena, que era una pérdida de tiempo y que los demás eran todos incapaces”, escribió en Facebook.

En un sitio web archivado de Brown, Neves Valente parece escribir a sus compañeros de clase que ha dejado la escuela “permanentemente”. La nota, reportada primero por The New York Times, incluye una dirección de correo electrónico para contactarlo y una nota críptica: “El mejor mentiroso es aquel que puede engañarse a sí mismo. Están en todas partes, pero a veces proliferan en los lugares más inesperados”.

Un directorio de estudiantes de posgrado en Física de Brown de esa época enlaza al sitio web junto con una dirección de correo electrónico de estudiante para Neves Valente. El directorio muestra que se le asignó el aula 122 en el edificio de Ingeniería Barus and Holley. Neves Valente llevó a cabo su tiroteo en el aula 166 del mismo edificio, la semana pasada, según la Policía.

No está claro qué hizo Neves Valente en los años intermedios. Moura escribió en Facebook que había oído que había regresado a Portugal para trabajar en un proveedor de internet; la Policía dice que recibió una visa y regresó a Estados Unidos en 2017, aunque no se sabe con certeza en qué trabajó.

Su última dirección conocida estaba en Miami, según la Policía.

Sus excompañeros han quedado tratando de entender qué pudo haber motivado la brutal violencia.

“Nunca esperé que él fuera capaz de algo así”, escribió Moura.

Vasco Cotovio, Thomas Bordeaux y Julia Vargas Jones, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.