Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas con el objetivo de bajar los precios para los pacientes estadounidenses

En su más reciente esfuerzo por reducir los costos de los medicamentos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este viernes acuerdos de precios de “Nación Más Favorecida” con nueve compañías farmacéuticas más.

Los acuerdos voluntarios siguen a los realizados con cinco fabricantes de medicamentos –incluidos los dos fabricantes de los populares medicamentos para la pérdida de peso– mientras la Casa Blanca se apresura a expandir una iniciativa que se ha convertido en un pilar de la agenda de atención médica del Gobierno de Trump. El programa de “Nación Más Favorecida” exige que los fabricantes de medicamentos fijen los precios de los medicamentos vendidos en EE.UU. al costo más bajo disponible en países pares.

Aunque Trump y los funcionarios de su Gobierno promocionan repetidamente que las acciones del presidente conducirán a fuertes caídas en los precios de los medicamentos, muchos expertos son escépticos sobre cuánto se beneficiarán realmente los estadounidenses.

Las compañías farmacéuticas involucradas en el evento del viernes en la Casa Blanca incluyen: Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead, GSK, Merck, Novartis y Sanofi. Sus medicamentos son tomados por cientos de millones de estadounidenses para tratar cáncer, diabetes y enfermedades autoinmunes, dermatológicas, neurológicas, cardiovasculares y respiratorias, dijo el viernes un alto funcionario del Gobierno a los periodistas.

“MFN ha pasado de ser una política audaz a un estándar de la industria, y ha sucedido en tiempo récord”, dijo el funcionario. “Lo que hemos observado es que la vacilación inicial de la industria se ha transformado en cooperación”.

Las nueve compañías están entre las 12 restantes que aún no habían llegado a acuerdos con la administración después de que Trump enviara cartas a 17 fabricantes de medicamentos en julio con una lista específica de demandas para reducir los precios.

Bajo los acuerdos, los fabricantes de medicamentos han aceptado vender medicamentos a Medicaid a precios de “Nación Más Favorecida” y lanzar nuevos medicamentos en EE.UU. a ese precio.

Los fabricantes farmacéuticos también han acordado vender ciertos medicamentos de atención primaria y especialidad en la plataforma en línea TrumpRx, que estará operativa en enero. El sitio web dirigirá a los visitantes a los canales de venta directa al consumidor de las farmacéuticas, donde sus productos estarán disponibles con descuento para quienes paguen en efectivo y no utilicen seguro.

Además, las nueve compañías han acordado invertir en total más de US$ 150.000 millones en nuevos proyectos de manufactura e investigación y desarrollo en EE.UU. A cambio, recibirán una suspensión de tres años en ciertos aranceles sobre importaciones farmacéuticas.

Además, varias de las farmacéuticas han acordado donar los ingredientes farmacéuticos activos, o API, necesarios para fabricar ciertos medicamentos críticos a una reserva nacional de emergencia, que Trump creó en su primer mandato. También convertirán los API en medicamentos terminados si es necesario. La mayoría de los API son importados, lo que genera preocupaciones de seguridad nacional.

Trump ha promocionado los acuerdos como grandes victorias en la reducción de los precios de los medicamentos y la mitigación de una preocupación clave sobre el costo de vida. Sin embargo, hasta ahora, los acuerdos solo cubren un pequeño porcentaje de los medicamentos disponibles en EE.UU., y aún no está claro si se traducirán en descuentos significativos para los estadounidenses. Parte del problema es que los detalles siguen siendo escasos, dicen los expertos.

Los fabricantes de medicamentos han estado dispuestos a hacer estos acuerdos porque se dan cuenta de que son “en gran medida inconsecuentes” para sus márgenes de ganancia, dijo Chris Meekins, director gerente de investigación de políticas de salud en Raymond James.

El portal directo al consumidor TrumpRx puede ayudar a algunas personas que pueden pagar en efectivo los medicamentos, pero la gran mayoría de los estadounidenses encontrará más barato hacerlo a través de su seguro, dijo.

La excepción pueden ser los medicamentos GLP-1, como Wegovy y Zepbound, ya que no están ampliamente cubiertos por los aseguradores para la pérdida de peso. Ciertos medicamentos estarán disponibles por tan solo US$ 149 al mes y más beneficiarios de Medicare tendrán acceso a ellos bajo los acuerdos anunciados el mes pasado.

El precio de lista actual de los medicamentos oscila entre aproximadamente US$ 1.000 y US$ 1.350, aunque el costo final para los consumidores depende de su seguro y de los descuentos. Pero los fabricantes, Eli Lilly y Novo Nordisk, ya están ofreciendo sus medicamentos con grandes descuentos a través de sus propios portales directos al consumidor.

