Trump nomina a Francis Donovan como nuevo jefe del Comando Sur en medio de crecientes tensiones en el Caribe

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este viernes al teniente general Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur, el área de las Fuerzas Armadas estadounidenses que supervisa las operaciones en América Latina.

La nominación se produce en medio del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico y de sus ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, así como también tras el anuncio del “bloqueo total” de los buques petroleros sancionados que lleguen y salgan de Venezuela.

Además, ocurre una semana después de que el anterior jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, se retiró de forma anticipada luego de tener diferencias con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la legalidad de esos mismos ataques.

Trump propone que Donovan ascienda al grado de general y a partir de ahora tome las riendas del Comando Sur, de acuerdo con la lista de nominaciones difundida este viernes por el Departamento de Defensa.

Donovan actualmente se desempeña como vicejefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Es especialista en infantería, reconocimiento y operaciones especiales y ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en las Fuerzas Armadas, según su perfil publicado en la página web del Comando de Operaciones Especiales.

“Ha servido en operaciones de combate, contingencia y expedicionarias en el mar, desde el mar y en tierra”, dice la semblanza.

La nominación de Donovan debe ser aprobada por el Senado de EE.UU., donde el Comité de Servicios Armados revisa cada año unas 50.000 nominaciones para cargos militares y civiles en el Departamento de Defensa, el Ejército, la Marina y otras áreas, de acuerdo con su página web.

Si su nombramiento es aprobado, Donovan estará a cargo de las acciones militares de EE.UU. en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, donde, desde el 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido hasta la fecha 29 botes que supuestamente transportaban drogas, según ha informado el propio Comando Sur. En estas acciones han muerto al menos 104 personas.

El despliegue de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico incluye buques y aviones de guerra y unos 15.000 efectivos. Washington dice que con estas acciones busca combatir al narcotráfico y evitar que más drogas lleguen a territorio estadounidense, mientras Venezuela considera que estas maniobras en realidad buscan desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro e impulsar un cambio de régimen en el país sudamericano.

