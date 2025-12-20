Los interrogantes que aún persisten sobre el tiroteo de la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del MIT

Por Emma Tucker, CNN

Las luces de la policía brillaron durante horas mientras los agentes rodeaban un almacén en Salem, New Hampshire, el jueves por la noche, acercándose finalmente al sospechoso que desató ataques mortales en dos comunidades y había logrado evadirlos durante seis días.

Afuera había un auto abandonado relacionado con el tiroteo masivo en la Universidad de Brown del sábado y el asesinato de un profesor del MIT en su casa el lunes.

Dentro de un almacén alquilado, yacía muerto el sospechoso de 48 años, Claudio Neves Valente. Dejó atrás una mochila, dos armas de fuego de 9 mm y cargadores de alta capacidad que coincidían con la balística de ambas escenas del crimen, junto con aún más preguntas sobre sus motivaciones a medida que los investigadores comienzan a develar los detalles de su vida para llenar los vacíos de su pasado conocido.

Estas son las principales preguntas que aún persisten sobre ambos casos:

Las autoridades han afirmado que la intención del sospechoso era causar daño al atacar a la universidad de la Ivy League y al prestigioso profesor del MIT, Nuno Loureiro.

Esto quedó claro porque sus acciones mostraron indicios de premeditación, por ejemplo, al obtener acceso a armas de fuego y un chaleco antibalas, según Jonathan Wackrow, analista de las fuerzas del orden de CNN y exagente del Servicio Secreto.

También tomó medidas estratégicas para evitar ser detectado, como cambiar las matrículas de un coche de alquiler relacionado con ambos tiroteos, ocultar su identidad y eludir la extensa red de 1.200 cámaras de seguridad de la Universidad de Brown y abrir fuego en un edificio equipado con solo dos cámaras exteriores y con múltiples salidas y entradas.

Sin la posibilidad de interrogar o procesar al sospechoso, su motivación sigue siendo la incógnita más difícil, afirmó Wackrow, y existe la posibilidad de que los investigadores no encuentren las respuestas incluso después de realizar búsquedas exhaustivas de su historial digital y de las pruebas físicas disponibles.

Los investigadores han mapeado algunos de los movimientos del sospechoso en los años previos a sus ataques, pero gran parte de su pasado sigue siendo un misterio.

El portugués cursó el mismo programa académico que Loureiro en Portugal entre 1995 y 2000, tras lo cual estudió en la Universidad de Brown con una visa F1, una visa de no inmigrante para estudiantes internacionales que desean estudiar a tiempo completo.

Posteriormente, se tomó una licencia y se retiró formalmente de la universidad el 31 de julio de 2003. No ha habido una explicación formal de la universidad sobre el motivo de la licencia, pero según John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, también podría indicar un posible motivo.

Miller afirma que los investigadores probablemente se pregunten: ¿Acaso culpó a un evento de su vida por arruinar su éxito como exalumno, a quien sus compañeros de entonces describieron como “brillante”, pero también excepcionalmente difícil? ¿Qué impidió que regresara?

Sin embargo, los detalles sobre el paradero del sospechoso entre 2001 y 2017 han resultado ser difíciles de obtener en esta etapa.

Pero las estrategias del sospechoso sugieren que podría haber estado planeando un encuentro con la policía o una fuga, dijo Wackrow.

Y esto plantea la pregunta, según Miller: ¿Qué sucedió para que el sospechoso cambiara de rumbo y decidiera quitarse la vida? Una posibilidad, dice, podría ser que el sospechoso fuera alertado de que las autoridades lo estaban siguiendo.

La última dirección conocida del sospechoso este año estaba en Miami y, en noviembre, alquiló un almacén en Salem.

Alquiló una habitación de hotel en Boston del 26 al 30 de noviembre antes de alquilar un Nissan Sentra gris con matrícula de Florida en la misma ciudad y luego conducir el auto a la Universidad de Brown el 1 de diciembre.

El auto fue visto varias veces por testigos en la zona de la universidad durante los siguientes 12 días.

El 13 de diciembre, el sospechoso abrió fuego contra estudiantes en el auditorio del campus del edificio Barus y Holley, lo que causó la muerte de Ella Cook y de Mukhammad Aziz Umurzokov, e hirió a otras nueve personas. Al día siguiente, el sospechoso regresó a Massachusetts y cambió las matrículas del coche de alquiler que había alquilado durante su estancia por una matrícula no registrada de Maine.

El 15 de diciembre, el sospechoso disparó mortalmente a Loureiro en la casa del profesor en Brookline antes de regresar inmediatamente a un almacén en Salem donde había alquilado una unidad.

Al parecer, el sospechoso entró a su almacén en Salem ese mismo día y no salió más, declaró Neronha a CNN el viernes.

Cuando se publicaron los detalles de la autopsia el viernes, que estimó que el sospechoso murió el 16 de diciembre, se puso en duda una línea en la declaración jurada presentada por los fiscales que indicaba que Neves Valente llamó a la agencia de alquiler de coches en el aeropuerto de Hartford, Connecticut, el jueves.

Un agente federal testificó que un hombre que se identificó con el nombre del sospechoso llamó a la sucursal y pidió devolver el Nissan Sentra alquilado.

Algunas pistas obtenidas en la investigación resultaron ser falsas, según Neronha, lo cual, según él, no es inusual. Cuando Erin Burnett, de CNN, le preguntó si la llamada del jueves no provenía realmente del sospechoso, y Neronha respondió: “Correcto”.

Más allá de la discrepancia, las autoridades dedicaron horas frenéticas el jueves a intentar rastrear al sospechoso y el coche que creían que conducía, y tenían información de que devolvería su coche alquilado en Boston para abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Logan, según un agente del orden.

Su almacén sirvió como “base de operaciones lógica”, dijo Miller, y su llegada a la zona de la Universidad de Brown casi dos semanas antes del tiroteo indica que había estado planeando el ataque.

Los investigadores solo pudieron identificar un posible vínculo entre el tiroteo de la Universidad de Brown y el asesinato del profesor del MIT en los últimos dos días, después de que las autoridades afirmaran inicialmente que no había conexión entre los crímenes.

Tras confirmar las autoridades que el sospechoso y Loureiro estudiaron en la misma universidad en Portugal entre 1995 y 2000, la incertidumbre aumentó, ya que no hay información sobre su relación, más allá de un breve periodo como estudiantes de física y un tiempo compartido en el campus.

Aun así, las autoridades afirman que el objetivo era el profesor.

Nuno Morais, uno de sus antiguos compañeros de clase, declaró al sitio web portugués Público que el sospechoso y Loureiro se encontraban entre los mejores estudiantes de la universidad, pero que sus personalidades eran marcadamente diferentes.

Según Miller, algunas de las preguntas que plantearán los investigadores son: ¿Se conocían Loureiro y el sospechoso? ¿Eran competidores o rivales? ¿Veía el sospechoso a Loureiro como un enemigo al que sentía que debía matar o como alguien a quien culpaba de sus fracasos?

El sospechoso tuvo que investigar el domicilio de Loureiro, y se trató de un asesinato muy selectivo, lo que indica premeditación, según Miller.

Un excompañero de clase del sospechoso declaró a Burnett de CNN que reconoció a Loureiro cuando se supo de su muerte. Scott Watson, profesor de la Universidad de Syracuse, comentó que el profesor del MIT visitaba a Brown en ocasiones, pero añadió que no estaba seguro de si Loureiro y el sospechoso eran amigos.

En la conferencia de prensa del jueves, cuando las autoridades anunciaron el hallazgo del cadáver del sospechoso, elogiaron repetidamente a un informante no identificado, graduado de la Universidad de Brown, que ayudó a resolver el caso, afirmando que “todos en Providence le debemos gratitud”.

En su declaración jurada, los investigadores señalaron específicamente una publicación en Reddit, en la que un usuario describió haber visto un “Nissan gris con matrícula de Florida, posiblemente de alquiler” cerca del lugar del tiroteo.

El autor de la publicación es la misma persona que aparece en la foto publicada por la Policía de Providence mientras intentaba hablar con el hombre que creían que estaba “cerca” del sospechoso, según el alcalde de Providence, Brett Smiley. La policía lo entrevistó posteriormente, y en esa ocación declaró haber reconocido a la persona que se ve en las imágenes de vigilancia difundidas por la policía como el hombre que vio cerca del coche poco antes del tiroteo.

El usuario de Reddit, identificado en la declaración jurada únicamente como John, afirmó haber visto al hombre en un baño del edificio Barus and Holley y haber notado que su ropa parecía inadecuada para el frío que hacía.

Una vez que el hombre salió del edificio, John lo vio acercarse al Nissan y aparentemente abrirlo con un llavero antes de darse la vuelta repentinamente y caminar en otra dirección, según la declaración jurada. John afirmó haber permanecido afuera mientras el hombre seguía dando vueltas en la zona, cambiando rápidamente de dirección cada vez que lo veía, según el documento.

En un momento dado, John confrontó al hombre, preguntándole por qué seguía dando vueltas a la manzana, según declaró a los investigadores, a lo que el sospechoso respondió: “¿Por qué me acosas?”. John siguió caminando por la calle mientras el hombre se dirigía al coche y no volvieron a verse, según la declaración jurada. El coche de alquiler fue solo una de las piezas de información que los investigadores utilizaron para vincular al sospechoso del tiroteo de Brown con el asesinato del profesor del MIT, junto con una investigación financiera, la unidad de almacenamiento y extensas grabaciones de seguridad.

Holmes Lybrand, Evan Perez, John Miller, Taylor Romine y Alaa Elassar, de CNN, contribuyeron a este informe.

