Por qué California podría tener que lidiar con una gasolina a US$ 5 el próximo año

California podría quedarse sin gasolina, lo que podría hacer que los precios de la gasolina queden entre los más altos del país.

Las refinerías del estado llevan años cerrando, y dos más cerrarán pronto: una en el área de Los Ángeles a finales de mes y otra en el área de la Bahía en abril. Juntas, ambas refinerías proporcionan alrededor del 17 % del suministro de gasolina del estado.

Los conductores de California ya pagan un 50 % más que el resto del país, unos US$ 4,32 por galón. Estos cierres podrían aumentar los precios en otros 50 centavos, según Andy Lipow, presidente de la consultora Lipow Oil Associates.

“La pérdida de las refinerías sin duda provocará que California tenga un suministro de gasolina mucho más reducido”, afirmó Lipow. “El precio de la gasolina en California aumentará de forma sostenida, ya que tendrá que obtener gasolina importada mes tras mes”.

Los cierres también corren el riesgo de causar escasez generalizada si alguna de las seis refinerías restantes en California sufre interrupciones imprevistas causadas por incendios u otros accidentes. Estos riesgos son más pronunciados si las interrupciones se prolongan, como en el caso de la refinería de Martínez, California, que sufrió un incendio en febrero y aún no ha recuperado su capacidad normal.

“Cuando tienes 10 refinerías y dos están inactivas por mantenimiento, ya sea planificado o no, no es un gran problema”, dijo Tom Kloza, un veterano analista petrolero que ahora trabaja para Gulf Oil. “Pero cuando solo tienes seis y una de ellas está inactiva —Dios no quiera que se produzca un incendio—, estás en problemas. En ese caso, el precio del mercado puede subir fácilmente a entre US$ 5 y 6 por galón”.

Solo Hawai, que recibe la mayor parte de su gasolina por barco, tiene un precio promedio de la gasolina más alto que California.

California tiene el impuesto a la gasolina más alto del país, con casi 71 centavos, más del doble del promedio nacional, según el Instituto Americano del Petróleo. También está el impuesto estatal al carbono, que pagan los minoristas y distribuidores de gasolina, pero que se transfiere a los conductores en las gasolineras. Según OPIS, que rastrea los datos de precios de la gasolina para AAA, el impuesto al carbono puede añadir entre 20 y 25 centavos adicionales a un galón de gasolina.

“California no es como el resto de Estados Unidos. Se toman muy en serio la supresión del carbono”, dijo Kloza.

Kloza prevé que el promedio nacional baje a US$ 2,75 por galón, mientras que los precios de California se mantendrán cerca de su promedio actual de 2025 de US$ 4,64 o subirán.

“Si bien el resto del país probablemente verá precios más bajos en 2026 que en 2025, no creo que sea el caso de California”, afirmó.

Phillips 66, que opera la refinería de Los Ángeles, afirmó que el cierre fue una decisión empresarial dado el coste de operar en California. El director ejecutivo, Mark Lasiher, calificó la refinería de Los Ángeles como un “activo problemático” a principios de año.

La compañía afirmó que encontrará maneras de abastecer a California para satisfacer la demanda, incluyendo importaciones.

Valero, operador de la refinería del Área de la Bahía, declaró en un comunicado que cerrará la refinería en abril debido a los costos y la incertidumbre que le imponen las regulaciones estatales de California.

Funcionarios estatales de California declararon a CNN que confían en que no habrá escasez. Mencionan la clausura de la refinería Martínez, cuya reanudación está prevista para principios de 2026 y cuyo tamaño es similar al de la refinería de Valero, que está cerrando.

Incluso con regulaciones estrictas sobre la mezcla de gasolina que se puede vender en el estado, funcionarios californianos afirmaron que otras fuentes de gasolina y los cambios en el mercado permitirán que California funcione con menos refinerías.

“A medida que la capacidad de refinación de California disminuye con el tiempo, el estado importará menos crudo y más productos petrolíferos refinados, que refinerías de todo el mundo producen actualmente para cumplir con los estándares de combustibles más limpios en California y en otros lugares”, declaró a CNN la Comisión de Energía de California, que supervisa el suministro de gasolina en el estado, en un comunicado. “La demanda general de petróleo disminuirá a medida que el sector del transporte se centre en la electricidad y otros combustibles alternativos limpios”.

Según la Comisión de Energía de California, solo alrededor del 6 % de los vehículos en las carreteras de California son vehículos eléctricos puros o híbridos enchufables. La mayoría de los conductores californianos necesitarán seguir repostando gasolina durante décadas.

Aun así, California ostenta el mayor porcentaje de ventas de vehículos eléctricos nuevos en EE.UU., según Cox Automotive. Los vehículos eléctricos representaron casi una cuarta parte de las ventas en el estado durante los primeros nueve meses del año, impulsadas por la finalización de un crédito fiscal federal de US$ 7.500 para vehículos eléctricos en octubre.

Pero los planes de California de prohibir prácticamente los vehículos nuevos a gasolina para 2035 son una de las razones por las que los operadores de refinerías se han retirado de California durante años, incluso si dicha prohibición ahora enfrenta impugnaciones por parte del Gobierno federal. Las empresas también atribuyen el endurecimiento de las normas ambientales a sus operaciones, el impuesto al carbono y las costosas mejoras necesarias para continuar operando.

“Estas empresas están tomando decisiones comerciales (basadas en las condiciones) con años de anticipación y decidieron que California es un lugar difícil para hacer negocios”, declaró Jodie Muller, directora ejecutiva de la Asociación del Petróleo de los Estados del Oeste, una asociación comercial del sector.

Con los continuos cierres de refinerías, añadió, “el sistema se debilita, los precios suben y podría haber interrupciones en el futuro”.

